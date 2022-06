Congreso solicita a Aníbal Torres declarar emergencia alimentaria por 120 días en todo el país

Foto: Andina

Desde el Congreso de la República solicitan que el presidente de Consejo de Ministros, Aníbal Torres, declaré en emergencia alimentaria por 120 días a todo el territorio nacional en busca de adoptar acciones concretas y urgentes ante la crisis global que se avecina.

Este pedido lo realizó la presidenta de la Comisión Multipartidaria Hambre Cero del Parlamento, Marleny Portero, de la bancada de Acción Popular, ante la inacción del Ejecutivo por afrontar la hambruna internacional pronosticada para los próximos meses.

De acuerdo al documento enviado al premier, Portero manifiesta que esta crisis “repercute directamente en los niveles de anemia y desnutrición”. Asimismo, precisa que “la reducción en la disponibilidad de fertilizantes que el país importa para la agricultura, causa una reducción de las hectáreas sembradas de diversos cultivos, que genera perjuicio principalmente a la agricultura familiar, y consiguientemente, el aumento de precios de los alimentos debido a la baja oferta”.

“Todas estas circunstancias ya vienen afectando la canasta familiar, por ello resulta imprescindible declarar la emergencia alimentaria fijándose una agenda de 120 días para adoptar acciones concretas urgentes ante la crisis, además de la creación de una Comisión Multisectorial Temporal para el abordaje de la crisis alimentaria”, aseguró Portero López.

NO EXISTE CRISIS ALIMENTARIA

Según el diario Correo, la titular de dicho grupo de trabajo se reunió con el primer ministro, quien, en lugar de hacerle casos a sus reclamos y sugerencias, le dijo que no existe tal crisis y si otros países están tomando medidas es porque no tienen el mercado agrícola que tenemos en el Perú.

“En lugar de preocuparse en cuestionar las medidas jurídicas tomadas por la Fiscalía de la Nación contra el presidente Castillo, debería enfocarse en resolver los problemas que realmente aquejan a todos los peruanos”, manifestó Portero a dicho medio.

Esta no es la primera vez que Torres minimiza las alertas mundiales y diagnósticos de los expertos. En una conferencia de prensa la semana pasada, el premier aseguró que Perú no sufrirá de escasez de alimentos ni de hambruna y dejó en claro que el gobierno del presidente Pedro Castillo ya está trabajando y “tomando todas las medidas” para evitar la catástrofe alimentaria de la que se habla en el resto del mundo.

“La inseguridad alimentaria es mundial, se dice que va a haber una hambruna general. Pero el Perú no va sufrir de eso, porque vamos a tomar todas las medidas a fin de que eso no ocurra. No nos va a faltar qué comer. Pronto vamos a desarrollar un consejo de ministros dedicado solamente a la seguridad alimentaria”, anotó.

Este pensamiento también lo comparte el mandatario, quien hace unos días comentó que la hambruna solo afectará a los “ociosos”. Sus declaraciones generaron la indignación y rechazo entre los peruanos.

“Hoy la hambruna les va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador yo creo que vamos a ganarle a la hambruna”, expresó el mandatario ante la multitudinaria población que se hizo presente en la plaza de armas.

“Vamos a ganarle a esta hambre que viene azotando no solamente al país, sino a nivel mundial”, agregó el dignatario mientras escuchaba las necesidades de la localidad de Huaura.

Además, dejó en claro que su gobierno es el primero en colocar al servicio de la población el guano de las islas. Destacó que otros gobiernos pasaron por las etapas del salitre, del oro y la plata, sin beneficiar a los más olvidados del país. “Tenemos que recuperar este país”, precisó.

