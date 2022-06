Congreso: Elvis Vergara asegura que tiene las firmas suficientes para censurar a Aníbal Torres

En su visita a la ciudad de Pucallpa, el parlamentario de Acción Popular dijo que tendrían los votos suficientes para lograr censurar al primer ministro. | VIDEO: América

El congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, aseguró que ya cuentan con las firmas necesarias para censurar en el Congreso de la República al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

“Tengo que adelantarles que el congresista Alejandro Cavero nos ha comunicado que ya habría las firmas para la censura contra Aníbal Torres”, dijo, en su visita a la ciudad de Pucallpa.

Esta moción de censura fue propuesta por la congresista Flor Pablo (Partido Morado), quien anunció que estaban recolectando las firmas cuando se debatía el pedido del presidente Castillo para viajar, del 7 al 12 de junio, a Estados Unidos para participar en la IX Cumbre de las Américas.

“Hay una incapacidad que se ve en hechos y eso se resuelve haciendo bien las cosas. Tienen que tomar las riendas este Gobierno. Lamentablemente, yo las esperanzas ya las he perdido. Nosotros estamos comenzando a correr hoy la censura contra el premier (Aníbal Torres). Necesitamos cambios en el Ejecutivo. Necesitamos que vean una necesidad que no están atendiendo”, dijo.

Aparte de Pablo, sus colegas Edward Málaga y Susel Paredes (Partido Morado) ya firmaron la moción. De igual manera, también lo hicieron José Williams, Adriana Tudela, Norma Yarrow y Alejandro Cavero (Avanza País); Karol Paredes (Acción Popular), Elvis Vergara (Acción Popular), Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso), Kira Alcarraz y Wilmar Elera (Somos Perú).

Por otro lado, el congresista Vergara también se pronunció sobre la situación de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, quien deberá enfrentar dos denuncias constitucionales en su contra y una posible inhabilitación de ejercer la función pública. Todo ello a raíz de lo revelado en un informe de la Contraloría General de la República, la cual señaló que había infringido faltas constitucionales.

“Lo que se tiene que hacer es abrir un proceso en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales dándole también a ella la oportunidad de defenderse como corresponde, pero aquí no hay mucho que decir”, opinó.

“Su acción no ha generado un perjuicio económico al país, no es un tema de corrupción, pero si es un tema que no debió hacer”, añadió.

El primer ministro fue interpelado a inicios de mayo y respondió siete preguntas en torno a los fallecidos, heridos y detenidos de las protestas ocurridas en abril. | Foto: Andina

CONGRESO DECIDIÓ NO INTERPELAR A TORRES, PERO VA POR LA CENSURA

El Pleno del Congreso de la República decidió el viernes, con 20 a favor, 46 en contra y 38 abstenciones, archivar la moción de interpelación contra el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres. La iniciativa había sido planteada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular).

Pero el primer ministro sigue siendo altamente cuestionado, por lo que se ha planteado su censura. Torres ha sido requerido por la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, a fin de que le remita un informe detallado sobre los Consejos de Ministros Descentralizado en diferentes regiones del país que el Poder Ejecutivo celebra desde abril pasado.

La parlamentaria de Alianza para el Progreso solicitó datos de los gastos, la rendición de los viáticos asignados a cada uno de los ministros y funcionarios que participaron en cada una de dichas sesiones. Igualmente, las actas para saber los acuerdos al que se han llegado.

“Han trascurrido más de quince días desde que se efectuó dicha solicitud sin que hasta el momento haya sido atendida; por lo que por medio del presente se le reitera para que remita la información solicitada; debiendo añadir la concerniente a los gastos de organización, las rendiciones de viáticos y las actas de los Consejos de Ministros Descentralizados realizados durante el mes de mayo del año en curso”, se lee en el oficio.

El Gobierno viene ejecutando Consejos de Ministros Descentralizados en el Cusco, Moquegua, Huancayo, Huancavelica, Junín, Puno, Ucayali, Ica, Tumbes, Pasco, Huánuco, Amazonas y Loreto. Sin embargo, dichos encuentros no tendrían la transparencia necesaria.

