Ministro de Defensa: “Zamir Villaverde se ha vuelto en el Vladimiro Montesinos de la década del 90”

José Luis Gavidia, ministro de Defensa. Foto: Andina.

La difusión de una supuesta conversación entre el empresario Zamir Villaverde y el exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, ha dado de que hablar entre miembros del Ejecutivo.

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue el titular de la cartera de Defensa, José Luis Gavidia, quien comparó a Villaverde con el exasesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.

“Son investigaciones que deben llevarse con responsabilidad. Indudablemente, el señor Villaverde, a quien nunca en mi vida lo he visto, habla y al día siguiente se vuelve un show. O sea, él es el hombre que está moviendo el país. Eso no es correcto. O sea, es un delincuente que tiene que estar en lo que tiene que estar: en la cárcel”, declaró desde los exteriores de Palacio de Gobierno tras sesión de Consejo de Ministros.

“Y obviamente las autoridades del Ministerio Público tienen que hacer su trabajo con responsabilidad. En este momento, Zamir Villaverde se ha vuelto el señor Montesinos de la década del 90″, agregó.

Transcripciones de un supuesto audio entre el empresario Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva. VIDEO: Willax

De otro lado, Gavidia se refirió a la paralización de Las Bambas. Según explicó, las operaciones militares ya se encuentran planificadas para restablecer el orden y el principio de autoridad en la zona, sin embargo, espera que esto no signifique un retroceso en el diálogo entre el Gobierno, las comunidades y la empresa.

“Efectivamente, Las Bambas es un problema que lo tenemos por años, no es un problema que se ha originado en estos últimos meses. Es un problema que se inicia desde la época y la forma de cómo se concesiones esos terrenos. Sin embargo, el principio de autoridad se tiene que reponer”, manifestó.

“Hemos conversado bastante con las comunidades, hay actitudes que no avanzan, no solamente por parte de las comunidades, sino también por parte de la empresa. La negociación y el consenso se dan entre dos partes y tenemos que llegar a un punto de encuentro. Las acciones están totalmente planificadas para iniciarse en el momento en que inteligencia nos indique. Esta intervención no descarta ni inhabilita las conversaciones”, puntualizó.

NO PONE LAS MANOS AL FUEGO POR CASTILLO

Horas antes, en una entrevista para Canal N, el titular del Ministerio de Defensa declaró que sí confía en el presidente Pedro Castillo, sin embargo, no pone las manos al fuego por nadie.

“[¿Confía en el presidente?] Por supuesto [¿Pone las manos al fuego por él?] Yo no pongo las manos al fuego ni por mí, ni por mi sombra”, manifestó.

“Las investigaciones deben hacerse de la forma más rigurosa posible, las autoridades judiciales y el Ministerio Público tienen que actuar con responsabilidad. Que ellos hagan su trabajo, que se lleve el debido proceso, se sancione y se judicialice a los responsables. El señor Villaverde tiene que responder por este tipo de cosas”, señaló.

En cuanto a los más de 100 días en que el mandatario no se dirige a la prensa, José Luis Gavidia aseguró que este responde casi todos los días ante la ciudadanía directamente a través de los Consejos de Ministros Descentralizados.

“En los Consejos de Ministros el presidente escucha a la población, se comunica, recibe las quejas de las autoridades [Pero no a la prensa] El presidente no le tiene miedo, claramente los voceros de los sectores son los ministros, el vocero del Gobierno es el premier. El presidente tiene su estilo de comunicación, se comunica de esa forma y creo que lo más importante es que tiene contacto directo con la población”, explicó.

