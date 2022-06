Midis aclara que padres de Pedro Castillo son beneficiarios de Pensión 65 desde 2013

| Foto: Presidencia de la República

El miércoles por la noche un medio de comunicación había señalado que los padres del presidente Pedro Castillo, Ireño Castillo Nuñez y Mavila Diaz Terrones, fueron inscritos por orden del propio mandatario en el programa social Pensión 65. Sin embargo, la información fue desmentida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que está a cargo del programa social.

Midis aclaró el jueves que los padres del jefe de Estado son beneficiarios de Pensión 65 desde el 2013:

“Los usuarios Ireño Naval Castillo Núñez y Mávila Díaz Terrones no han sido afiliados a Pensión 65 en octubre de 2021, como se afirmó, sino que mantienen la condición de usuarios del programa desde junio del 2014 y diciembre del 2013, respectivamente, luego de cotejarse que cumplen con los requisitos de acceso y permanencia previstos en el Decreto Supremo n.° 081-2011-PCM (norma de creación de Pensión 65) y modificatorias; comprobarse que no han renunciado a ser usuarios, y verificarse que no han fallecido”, indicaron.

REQUISITOS PARA ACCEDER A PENSIÓN 65

El Midis recordó que los requisitos para la afiliación a Pensión 65 son:

- tener 65 años o más,

- contar con DNI y presentar una declaración jurada (formulario 1000)

- encontrarse en condición de pobreza extrema, de acuerdo con la clasificación socioeconómica determinada por el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh),

- no percibir pensión que provenga del ámbito público o privado, incluyendo aquellas prestaciones económicas que se otorgan a través de EsSalud.

Aclararon que la “clasificación socioeconómica de los potenciales usuarios, brindada por el Sisfoh y consignada en el Padrón General de Hogares (PGH), es determinada en base a las visitas a los hogares realizadas por personal de los respectivos municipios”.

Indicaron que Pensión 65 verifica el cumplimiento de los requisitos y del estado de supervivencia de los usuarios mediante cruces de data con otras entidades del Estado. Además, el padrón de usuarios se actualiza cada dos meses con la misma metodología.

“Los usuarios de Pensión 65 mantienen dicha calidad siempre y cuando cumplan con los requisitos de acceso y permanencia, independientemente del grado de parentesco o filiación que puedan tener con cualquier persona”, manifestaron.

DENUNCIA FALSA

La denuncia había sido hecha por el periodista Humberto Martín Ortiz (Beto Ortiz) y señalaba que el jefe de Estado, Pedro Castillo, habría realizado la inscripción de sus progenitores el pasado mes de octubre del 2021, cuando ya tenía meses en el sillón presidencial.

“Castillo le ha pedido al Midis (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) que le entreguen a sus padres una pensión para adultos mayores en extrema pobreza. (…) Esto habla muy mal de la calidad humana y moral de Pedro Castillo”, dijo el conductor del programa.

