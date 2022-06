Sergio Peña contó lo que trabajó Ricardo Gareca en la volante este jueves y cómo llega al repechaje

El volante del Malmö FF de Suecia se perfila como titular en la selección peruana. VIDEO: Movistar Deportes.

Sergio Peña ganó protagonismo en las últimas Eliminatorias Qatar 2022 y se perfila como uno de los titulares en la selección peruana para el amistoso ante Nueva Zelanda y para el repechaje al mundial. El volante habló en conferencia de prensa desde el hotel de concentración en Barcelona y contó cómo trabajó Ricardo Gareca este jueves y cómo llega a la repesca mundialista ante Emiratos Árabes Unidos o Australia.

“Me siento muy bien, vengo con ritmo y jugando en mi equipo. Vengo de ser titular en la selección en los últimos partidos, e n sí desde la Copa América. Hoy hicimos una práctica de fútbol y me sentí bien. Jugué con Pedro Aquino y ‘Yoshi’ en el mediocampo . Una práctica bastante intensa, los dos equipos muy competitivos hoy y ya nos venimos preparando para el partido del domingo”, comentó el futbolista formado en las divisiones inferiores de Alianza Lima.

“Este repechaje me agarra en un buen momento de mi carrera. Estoy en un nuevo club donde en menos de un año ya he campeonado dos veces”, expresó el mediocampista, quien se quedó afuera de la lista final del ‘Tigre’ en el mundial Rusia 2018. Recordemos que Paolo Guerrero se intregó de último momento y el estratega argentino tuvo que decidir a quién sacar. Peña fue el elegido.

En el 2022, Sergio Peña ha sumado 18 partidos, de los cuales cinco fueron con la ‘bicolor’ entre amistosos y duelos por Eliminatorias Sudamericanas. Fue titular ante Uruguay y Paraguay en las últimas fechas, pero no rindió lo que se esperaba y en el primer partido fue cambiado al finalizar el primer tiempo, mientras que en el segundo a los 65 minutos.

En el proceso a Qatar 2022, el exAlianza Lima jugó nueve partidos y aportó con dos tantos (ante Chile y Bolivia). Nunca completó un cotejo, fue cambiado en ocho e ingresó en uno a falta de tres minutos para que acabe el partido (empate 2-2 ante Paraguay, primera fecha).

El volante anotó dos goles en las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: FPF.

PEÑA SE REFIRIÓ A LA VEZ QUE QUEDÓ FUERA DEL MUNDIAL

En Rusia 2018, Sergio Peña se quedó fuera en último momento por la reintegración de Paolo Guerrero. El ‘Depredador’ estuvo apunto de quedarse excluído, pero finalmente fue habilitado por el TAS, aunque no jugó en óptimas condiciones.

“Para el Mundial de Rusia me tocó vivir un momento bastante complicado y que no me lo esperaba, pero en ese momento era muy joven y estaba convencido que iba a tener una oportunidad más. El ‘profe’ me dijo que debía tomar una decisión y lo que él había decidido es que yo quede fuera. Cualquiera podía ser y me tocó a mí”, comentó.

El volante del Malmö FF de Suecia fue titular y jugó los 90 minutos en el último partio de la liga de Suecia. VIDEO: Movistar Deportes.

SEGUIR LEYENDO