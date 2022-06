Selección peruana afina detalles y hará reconocimiento de campo previo al amistoso contra Nueva Zelanda

Pedro Aquino, André Carrillo y Christian Cueva forman parte de los 28 convocados para la misión 'Qatar 2022' (Foto: FPF)

La selección peruana cumplirá su cuarto día de trabajos de cara al domingo, día en el que se ha programado el partido amistoso frente a Nueva Zelanda, fecha determinante para el camino hacia la obtención del cupo en Qatar 2022.

Como parte de su preparación completa, el sábado, la bicolor acudirá al RCDE Stadium para conocer el campo local donde se disputará el partido preparatorio previo al repechaje del 13 de junio.

Pedro García, periodista de Movistar Deportes, detalló el carácter inusual de esta decisión. “Perú va a hacer lo que suele no hacer, que es ir a la cancha donde juega... Perú a donde viaja, no lo hace. Lo hacía en su momento. Por ejemplo, en la Copa América 2016 en Estados Unidos. Ahí Perú pisaba la cancha, hacía un entrenamiento en esos campos que había que ir a ver porque eran no sintéticos pero sí retráctiles”, señaló desde Barcelona.

Asimismo, el comunicador indicó cuáles fueron los detalles del tercer entrenamiento de la selección el día miércoles en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, bajo el mando de Gareca, los 28 jugadores hicieron trabajo de ataque y defensa, como también definición al arco.

Sin embargo, el detalle queda pendiente con Luis Advíncula, quien hizo trabajo diferenciado. De esta manera, se intuiría que el ‘Rayo’ no sería del arranque en el once titular en Barcelona, pues la prioridad está puesta en que se recupere al 100% para el partido decisivo en Doha.

'Lucho' Advíncula viene haciendo trabajo diferenciado tras sufrir un desgarro, antes de integrarse a la selección (Foto: FPF)





Cabe recordar que Advíncula viene de sufrir un desgarro desde fines de mayo. El hecho preocupó de sobre manera a su club, que le dio de baja para el último encuentro por fase de grupos de Copa Libertadores. Así también, alertó a la selección pero no fue decisivo para descartarlo. Por el contrario, se mantuvo dentro de la lista de convocado del ‘profe’ Gareca tras confirmarse el grado mínimo de gravedad en la lesión.

Desde Argentina señalan que el peruano no estará con Boca Juniors y preocupan a la selección peruana. (Video: ESPN).

Mientras el resto del plantel cuenta con trabajos más intensos, ‘Lucho’ va acompañado del terapeuta y de una serie de trabajos distintos y enfocados en su rápida recuperación. Se intuye, asimismo, que se reservaría su presencia, desde el arranque, para el duelo amistoso.

PERU VS NUEVA ZELANDA

El partido del domingo será tomado como prueba o práctica oficial previa al repechaje, por lo que ahí el ‘Tigre’ probará el recambio y la efectividad del mismo. Corzo sería la única opción con más experiencia en reemplazo de Advíncula, por lo que Gareca optaría por colocarlo frente a Nueva Zelanda.

Otra de las opciones es que se opte por colocar Luis Advíncula, aunque sea, unos minutos para medir su desempeño sobre cancha de visita, lo que, probablemente, sería arriesgar su tratamiento, el que supone será rápido de cara al 13 de junio, el partido ‘más importa’ de la vida de los convocados, según lo reiteraron en conferencia de prensa estos últimos días.

Las decisiones del ‘Tigre’ siguen siendo especulaciones hasta el momento. No se sabrán hasta la madrugada del domingo 5 de junio que, con el horario local de España, será la hora precisa de dar a conocer el once titular y el porqué del mismo.

PARTIDOS DE LA SELECCIÓN PERUANA

- Partido amistoso frente a Nueva Zelanda: domingo 5 de junio a las 10:30 am (hora peruana).

- Definición del contrincante para el repechaje (Emiratos Árabes Unidos vs Australia): martes 7 de junio a la 1:00pm (hora peruana).

- Partido definitivo de repechaje: lunes 13 de junio a la 1:00pm (hora peruana).

