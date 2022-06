El equipo que usó y cómo jugó Australia, posible rival de Perú, en la victoria sobre Jordania

Los 'Socceroos' no jugaban desde el 29 marzo, cuando disputaron la última fecha de las Elimiantorias Asiáticas.

La selección de Australia volvió a jugar poco más de dos meses después y lo realizó en un amistoso internacional ante Jordania como preparación para el partido de repechaje. El técnico Graham Arnold mandó un once que no se había visto mucho en los últimos partidos y al parecer su intención fue darle ritmo futbolístico a quienes no lo venían teniendo en sus clubes. Analizamos a los ‘Socceroos’, posible rival de la selección peruana el 13 de junio en Qatar 2022.

La última vez que Australia jugó fue el 29 de marzo, en el marco de la última jornada de la tercera ronda de las Eliminatorias Asiáticas, donde cayeron derrotados por 1-0 ante Arabia Saudita. Allí aseguraron su pase al repechaje, a pesar de haber caído. Ahora se midieron ante Jordania y consiguieron una victoria por 2-1 con goles de Bailey Colin Wright y Awer Bul Mabil.

Sin embargo, respecto al último compromiso se vieron varios cambios. El once que paró el estratega con un esquema 4-2-3-1 fue el siguiente: Mathew Ryan en el arco; Bailey Wright, Fran Karačić, Kye Rowles y Jason Davidson fueron los cuatro defensores; Kenneth Dougall, Aaron Mooy, Awer Mabil, Riley McGree y Craig Goodwin en la mitad del campo; Nicholas D’Agostino fue el único delantero.

El mediocampista Martin Boyle fue uno de los principales ausentes en la mitad de la cancha, quien es titular indisctible. Mismo caso de Mathew Leckie, jugador del Melbourne City. Sin embargo, ambos se unieron a los entrenamientos en los últimso días y puede que no hayan estado por esta razón.

Kye Rowles (Central Coast Mariners FC) debutó en la defensa y el volante Aaron Mooy (Shanghái Port) hizo fútbol luego de dos meses. Ahora, es importante resaltar que los acostumbrados titulares como Aziz Behich, quien juega de lateral izquierdo, y el volante de marca Jackson Irvine, hicieron su ingreso en la segunda parte. El defensa del Giresunspor es un jugador con mucha proyección al ataque y suele dejar espacios. En varias ocasiones Jordania encontró espacios por su banda.

En el arranque del partido se vio una selección muy ofensiva con las líneas muy pegadas y con una marca férrea cuandos se perdía la posesión del balón. Ellos llevaban el control de juego, pero un gol tempranero a los 17′ minutos le cambió los planes al técnico.

CÓMO LE ANOTARON

Jordania recuperó un balón en la mitad de la cancha y con seis pases consecutivos, incluyendo un taco, encontró a Al Tamari llegando desde atrás, afuera del área, y con disposición a pegarle. Fue un tiro de larga distancia que se clavó muy pegada al palo derecho. La jugada se armó por al lado del lateral izquierdo Davidson. Esto deberá analizar Ricardo Gareca para el posible duelo ante Australia.

Al Tamari fue el encargado de poner el 1-0 parcial a los 17 minutos del partido con un disparo de izquierda.

GOLES DE AUSTRALIA

El primero llegó luego de que el atacante Craig Alexander Goodwin ejecutó el tiro libre indirecto con dirección al segundo palo -centro pasado- y al borde del área chica del rival para que el defensa Bailey Colin Wright con 1.84 cm. de altura le gane a la defensa para conectar con golpe de cabeza, fuerte y direccionado, para el empate de su selección.

Bailey Wright anotó la igualdad en Australia vs Jordania.

SEGUNDO GOL DE AUSTRALIA

Australia nuevamente logró convertir su segundo gol desde la pelota detenida. El zaguero Bailey Wright fue el objetivo principal de pase de los ‘Socceroos’ tras un tiro de esquina. El defensor ganó, remató de cabeza y el portero Yazid Abu Layla salvó su arco en primera instancia. En la segunda jugada de rebote, otra vez por la vía aérea, el delantero Nicholas D’Agostino se elevó para pegarle de cabeza y buscar el segundo, pero no alcanzó la fuerza requerida, pero afortunadamente para su selección apareció el volante Awer Bul Mabil para decretar el 2-0.

Awer Mabil marcó el segundo a favor de Australia ante Jordania.

