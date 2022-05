Gianluca Lapadula, Sergio Peña y Pedro Gallese llegaron a Barcelona para unirse a la selección peruana

Sergio Peña, Gianluca Lapadula y Pedro Gallese fueron recibidos con gritos de aliento por parte de los hinchas peruanos en Barcelona

Entre muestras de apoyo y aliento, Sergio Peña, Gianluca Lapadula y Pedro Gallese llegaron a España, para posteriormente dirigirse a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat en Barcelona (4:00 p.m. / hora local). De esta manera, se suman a los 21 convocados que iniciaron esta mañana su primer entrenamiento con miras al amistoso y repechaje de junio.

‘Peñita’ desembarcó primero, por lo que tuvo tiempo de tomarse fotografías con los hinchas que esperaban afuera del hotel de concentración de la ‘bicolor’. Asimismo recibió palabras como “mucha fe para el repechaje” de parte de los peruanos, antes de entrar al lugar.

El mediocampista partió desde Suecia, donde actualmente cumple su temporada 2022 con el Malmo, equipo con el que recientemente se coronó campeón de la Copa de Suecia luego de 33 años en la historia del club.

Con la selección peruana, Sergio planea aprovechar la nueva oportunidad que Ricardo Gareca le está brindando en el camino mundialista, tras la decisión de último minuto en Rusia 2018, cuando a menos de dos semanas del partido debut, quedó fuera de la lista.

Gianluca Lapadula, por su parte, llegó a las instalaciones catalanas con el ánimo renovado, con buen semblante y su incomparable sonrisa de siempre. Si bien, optó por ingresar directamente al hotel Hesperia Sant Just, no hubo excusas de su parte para no agradecer el apoyo a los hinchas que, desde muy temprano, estaban aguardando a los seleccionados peruanos.

Es importante destacar que el ítalo-peruano se integra a la selección tras una gran desazón a nivel de clubes al quedar eliminado, junto al Benevento, en los playoffs de la Serie B de Italia. Es decir, sin posibilidad alguna de ascender a la primera división italiana.

Al respecto, el ‘Bambino’ brindó declaraciones para Canal N en el aeropuerto de Barcelona: “Fue algo muy pesado, lamentablemente no pasó el ascenso y no hay nada que decir... solo tengo la selección en este momento”, señaló.

Gianluca Lapadula llegó a Barcelona para sumarse a la selección peruana | VIDEO: Canal N

Con el objetivo puesto en el cupo mundial, Gianluca se pronunció con ánimos de ganador: “Cada vez que estoy con la Selección estoy muy contento. Hay que llegar a este sueño. Intento llegar muy bien, con todo, y estoy a disposición del ‘Tigre’”, destacó el delantero.

Y con respecto a sus compañeros, enfatizó lo mucho que le habría encantado tener a Paolo Guerrero dentro de la lista de convocados para compartir la crucial experiencia a la que se enfrentarán en algunos días. Asimismo, sobre André Carrillo y Luis Advíncula, se mostró convencido que integrarán el juego en los próximos dos duelos: “Vi que jugó (Carrillo). Estoy contento por él y por la selección. Vi lo que pasó con Luisito y ojalá pueda llegar hasta este momento tan importante”, declaró Lapadula mientras dejaba ‘El Prat’ con destino al hotel y luego a San Cugat.

Pedro Gallese también llegó al lugar donde se instala la selección peruana. El guardameta nacional permaneció unos minutos fuera del lugar para atender a los hinchas expectantes por su llegada. Firmó autógrafos y se tomó algunas fotografías antes de internarse con la ‘blanquirroja’.

El ‘Pulpo’ cumplió con el Orlando City el último sábado y tomó el vuelo respectivo a la ‘Ciudad Condal’ para finalmente unirse a Carvallo y Campos, los otros dos porteros convocados.

De esta manera, la selección queda a la espera del resto de convocados para intensificar los trabajos y culminar con las prácticas previas al amistoso con Nueva Zelanda el domingo 5 de junio y el repechaje mundial el próximo 13 de junio.

CONOCE TODAS LAS FECHAS

- Partido amistoso frente a Nueva Zelanda: domingo 5 de junio a las 10:30 am (hora peruana).

- Definición del contrincante para el repechaje (Emiratos Árabes Unidos vs Australia): martes 7 de junio a la 1:00pm (hora peruana).

- Partido definitivo de repechaje: lunes 13 de junio a la 1:00pm (hora peruana).

