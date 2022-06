Residente usa la canción de Wendy Sulca para promocionar su marca de cerveza y ella se pronuncia

Residente usa la canción de Wendy Sulca para promoción su cerveza. (Foto: Instagram)

Con el fondo de la canción de Wendy Sulca, Residente decidió lanzar la promoción de su cerveza a través de su historia de Instagram. El cantante puertorriqueño usó para esta ocasión el tema Cerveza Cerveza, el cual acompaña con un video de un grupo de amigos disfrutando de la bebida.

Como se sabe, René Pérez cuenta con su propia marca de cerveza desde el 2020, y no duda en promocionarla a través de sus redes sociales. Esta vez hizo lo propio sorprendiendo a sus fans de Perú y a quienes conocen a Wendy Sulca, artista peruana que también cuenta con seguidores de diferentes países.

“Cerveza Cerveza” es uno de los éxitos de Wendy Sulca que cuenta con millones de reproducciones en YouTube, y por el cual también se hizo conocida mediáticamente. Cabe señalar que Residente conoce la carrera de la cantante, pues en el 2009 se declaró fan de nuestra compatriota. Además, ese mismo año, la invitó a su concierto.

Residente usa la canción de Wendy Sulca para promocionar su marca de cerveza. El cantante usó el tema Cerveza Cerveza. (Video: Instagram)

WENDY SULCA AGRADECE A RESIDENTE POR COMPARTIR SU TEMA

Al ver el gesto de Residente, Wendy Sulca no tardó en usar su cuenta de Instagram para pronunciarse. La joven se mostró emocionada y compartió la publicación del cantante expresándole su agradecimiento. Además, lo etiquetó para que pueda concretarse un pronto rencuentro.

“El gran Residente acaba de compartir mi canción Cerveza Cerveza en sus historias. los amo. Escríbanle de mi parte pata que pronto se de el reencuentro” , escribió la cantante y actriz, quien se sigue abriendo paso en la escena musical.

Wendy Sulca emocionada con gesto de Residente. (Foto: Instagram)

¿QUIÉN ES RESIDENTE?

René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente, es un rapero, compositor, cantante, productor y activista puertorriqueño. Fue miembro fundador y vocalista de Calle 13.

La banda se creó en el 2004 hasta el 2014, junto a su hermana Ileana Cabra ‘iLe’ y su hermanastro Eduardo Cabra ‘Visitante’. En 2015 inició su carrera como solista. Sus letras están relacionada a temas sociales y políticos.

RESIDENTE TOMÓ PARTIDO POR NODAL EN RENCILLA CON J BALVIN

Christian Nodal y J Balvin se han visto enfrentados en los últimos días. Todo a causa de una “broma” que el reggaetonero quiso hacer al mexicano por su radical cambio de look. Esto no gustó al cantante charro generando su pronta respuesta. La reacción de los fans no se hizo esperar y mucho menos la de Residente, que si bien no dio ninguna declaración, demostró tener una postura a favor del intérprete del regional mexicano con ayuda de una canción.

El rapero grabó un video que tomó de su línea de gorras y musicalizó el momento con Limón con sal, tema que el sonorense lanzó este 2022 como parte de su álbum Forajido. Pero eso no fue todo, también etiquetó a Nodal en la publicación, mostrando su total respaldo a la expareja de Belinda.

(Fotos: Getty Images)

