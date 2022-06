Exasistente de Emiratos Árabes Unidos reveló el estilo de juego y la dificultad de Perú si lo enfrenta en repechaje

Emiratos Árabes Unidos buscará ir a su segundo Mundial tras Italia 1990. | Foto: AFP

La selección peruana se viene preparando en Barcelona para lo que será el repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. Primero jugará un amistoso ante Nueva Zelanda este domingo 5 de mayo y de ahí se centrará en el próximo rival, que sería entre Australia o Emiratos Árabes Unidos. En ese sentido, Jerry Tamashiro, exasistente del elenco asiático, reveló una conversación que tuvo con Óscar Ibáñez acerca de este equipo y que no sería una llave sencilla.

“Hablé con Óscar Ibáñez y me preguntó por algunas cosas, pero de manera informal. El comando técnico debe haber estudiado muy bien a los dos equipos y tomarán sus precauciones. No es un partido que los vamos a pasar por encima, no creo que sea tan así. Primero por la cercanía que ellos tienen con la región. Ellos siempre juegan en Qatar. Así como le jugarían a Perú, lo harían como con Qatar, que ahorita está en un nivel superior que Emiratos. Perú es favorito, sea contra Emiratos o Australia”, sostuvo para Movistar Deportes el peruano que trabajó en el comando técnico de Jorge Luis Pinto cuando dirigió a los emiratíes.

El peruano trabajó como asistente técnico de Jorge Luis Pinto en el país árabe y advirtió de la dificultad si se enfrentan. | Video: Movistar Deportes

Y es que entre este equipo árabes y los australianos saldrá el oponente de la ‘bicolor’ en la repesca. Ambos quedaron en la tercera ubicación de las Eliminatorias Asiáticas, por lo que se ganaron este derecho de pelear por un cupo a la Copa del Mundo. No obstante, antes deberán enfrentarse en un partido a jugarse el martes 7 de junio en Doha, Qatar.

ESTILO DE JUEGO

Por otro lado, el también exfutbolista se refirió al estilo de juego de ‘Los Halcones’. “Es un fútbol que ha mejorado mucho. No es muy dinámico, sino que es pausado por el clima, por el calor que hace allá. No vamos a encontrar un equipo que te va a salir a presionar, pero sí es un equipo que tiene buen manejo de balón. Seguramente van a esperar y tratarán de salir de contra”, declaró.

Para argumentar este comentario, puso de ejemplo el último partido que los árabes jugaron ante Corea del Sur en el proceso clasificatorio. Fue una victoria para los ahora dirigidos por Rodolfo Arruabarrena en un trámite donde los coreanos eran superiores, pero que la falta de eficacia les costó el encuentro.

“Ante Corea del Sur, se vio un equipo muy ordenado, pero que jugaba mucho de contra. Corea tuvo la mayoría de la posesión, todas las chances de gol. Emiratos llegó una o dos veces y en una contra le hacen el gol y le gana 1-0. No ha cambiado mucho. El sistema es un 4-2-3-1, con jugadores rápidos por banda”, contó.

El peruano conoce el fútbol de ese país tras su paso por el comando técnico de Jorge Luis Pinto que dirigió a Emiratos el 2020. | Video: Movistar Deportes

CLIMA EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Finalmente, Tamashiro tuvo palabras hacia el clima de Emiratos Árabes Unidos, que si bien es similar al de los países vecinos del Medio Oriente, no posee calefacción ni aire acondicionado en los estadios, a diferencia de Qatar.

“En Emiratos sí influye el calor, los estadios no están climatizados. Nosotros sabíamos que en Qatar sí tienen porque teníamos jugadores que fueron allá. En Emiratos los estadios son muy buenos y modernos, pero se juega a la temperatura”, añadió.

DATOS DE JERRY TAMASHIRO

Jerry Tamashiro es un exjugador de fútbol que pasó por el balompié nacional defendiendo las camisetas de, entre otros equipos, Universitario de Deportes, Deportivo Municipal y Alianza Lima.

Una vez retirado, trabajó como analista y ayudante de Jorge Luis Pinto en las selecciones de Costa Rica y Honduras. Mientras que en Emiratos Árabes Unidos tuvo la oportunidad de unirse a su comando técnico el 2020.

Jerry Tamashiro conversando con Jorge Luis Pinto en un entrenamiento de Emiratos Árabes Unidos. | Foto: Difusión

SEGUIR LEYENDO