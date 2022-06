“Seguimos considerando a Paolo Guerrero como nuestro capitán”, confesó Sergio Peña desde Barcelona

Sergio Peña habló de la importancia de Paolo Guerrero en la selección peruana.

“Sabemos que está pasando por una situación difícil, se está recuperando. No he tenido la oportunidad de conversar mucho con él pero sé que está en recuperación... Consideramos que él (Paolo) y Jefferson siguen siendo líderes de la selección, siguen siendo parte de ella... Siempre están con nosotros, porque son parte de todo este cambio que hubo en el fútbol peruano a raíz de que fuimos al mundial después de muchos años. Ellos siguen siendo nuestros capitanes y el día que estén al 100% en todo aspecto van a estar con nosotros de nuevo”, declaró el volante nacional en la última conferencia de prensa oficial desde Barcelona.

Sergio Peña fue la voz de los 28 convocados de la selección frente a los medios de comunicación esta mañana. Entre las preguntas, destacó el valor que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán tienen dentro del combinado patrio actual, sintetizado en la palabra: ‘líderes’.

El volante nacional habló sobre el momento de Paolo Guerrero que implica recuperación del momento dificil que está viviendo (Video: Movistar Deportes)

Es conocido que Paolo Guerrero atraviesa un periodo de recuperación. En setiembre 2020, sufrió la ruptura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha. Hecho que, aunque pasados los años, se mantiene activo en cuanto dolor y molestias, siendo una limitación bastante grande para volver a las canchas.

Además, al no estar 100% recompuesto a nivel físico, se vio obligado a iniciar un tratamiento en Estados Unidos. Se espera, para felicidad de muchos, que vuelva a la selección mayor después del culminar la misión ‘Qatar 2022′ tras haber conseguido el esperado cupo a la Copa del Mundo. De ser así, Paolo Guerrero podría integrar la lista de convocados y cumplir con su segundo Mundial consecutivo. Opción que podría ser de utilidad para el ‘profe’ Gareca de acuerdo al contexto en el que se encuentre el ‘Depredador’ para noviembre de este año.

Paolo, como parte de su rehabilitación, también volvió a las instalaciones de la Videna en condición de invitado. Pudo participar de los partidos de práctica, como de los trabajos realizados por parte de los convocados que se establecieron en el Perú antes de partir a Barcelona.

El delantero espera ser llamado para el amistoso y repechaje próximo. VIDEO: Rodri Araya.

El delantero peruano; sin embargo, no ocupó un asiento en el avión ‘Blanquirrojo’ por aparente mutuo acuerdo. De parte del ‘Tigre’, la razón de la no convocatoria fue debido a la apresurada recuperación de Guerrero, pues llevarlo a Barcelona y posteriormente Doha, sería forzarlo físicamente. Sobre esfuerzo que, de cara al Mundial, no debería hacerse.

Por parte de Guerrero, no viajó junto al resto de sus compañeros porque le urge jugar nuevamente, por lo que tantear las opciones de club en su presente deportivo es la prioridad. Cabe destacar que el Internacional de Porto Alegre finalizó contrato con el peruano desde octubre 2021, debido a su poca continuidad en la cancha, producto de la lesión que le aqueja hasta hoy.

“Yo me quedo aquí en Perú entrenando. Creo que no habrá concentración, así que les deseo lo mejor a los compañeros y esperemos conseguir el objetivo que es ganar el partido y clasificar al Mundial... Mi prioridad es jugar cuanto antes”, expreso a su salida de la Videna a fines de mayo.

Mientras el ‘Pistolero’ se mantiene en búsqueda de club junto, Sergio Peña y el resto de convocados siguen entrenando en Barcelona, a solo unos días del amistoso internacional con Nueva Zelanda y el repechaje mundial frente a un rival aún desconocido pero con dos opciones posibles: Emiratos Árabes Unidos o Australia.

PARTIDOS DE LA SELECCIÓN PERUANA

- Partido amistoso frente a Nueva Zelanda: domingo 5 de junio a las 10:30 am (hora peruana).

- Definición del contrincante para el repechaje (Emiratos Árabes Unidos vs Australia): martes 7 de junio a la 1:00pm (hora peruana).

- Partido definitivo de repechaje: lunes 13 de junio a la 1:00pm (hora peruana).

