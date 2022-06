Tiktoker de Chiclayo relata paso a paso sus castings para Esto es Guerra y no logra pasar la prueba final

Ángel Ramírez, tiktoker de Chiclayo, cuenta su experiencia en el casting de EEG. (Foto: Captura)

Esto Es Guerra se encuentra realizando el tan esperado casting nacional que tiene como objetivo encontrar a los próximos guerreros y combatientes que formaran parte del programa. La primera ciudad que comenzó con el proceso de selección fue Tarapoto y, posteriormente, se dirigieron a Chiclayo.

Los aspirantes formaron largas colas durante los días de la convocatoria y uno de los que llamó la atención fue Ángel Ramírez, quien es considerado un influencer peruano que cuenta con más de 710 mil seguidores en TikTok.

El joven chiclayano quiso compartir su experiencia haciendo diferentes vídeos donde relata cada momento que tuvo que pasar para llegar hasta la prueba final donde compitió con otro postulante y se vio con Hugo García y Rafael Cardozo.

“Me he enterado que hay un casting aquí en Chiclayo y vamos a ver como es la nuez. Solo espero que no me descalifiquen, pero no creo que dejen pasar al futuro Nicola Porcella”, se le escucha decir a Ramírez en su primer TikTok.

Asimismo, se le vio llenando un formulario donde le preguntan su experiencia y grabó a algunas personas que también estaban con él en el casting que se llevó a cabo en una de las discotecas de la ciudad.

Su publicación ha llegado a obtener más de 3 millones de vistas y en uno de los comentarios, Ramírez afirmó que solo fue para grabar contenido para su plataforma y terminó clasificando a la siguiente etapa.

Ángel Ramírez se va al casting de Esto es Guerra en Chiclayo. (Video: TikTok)

En un siguiente vídeo se le ve presentándose ante el jurado que decide si pasa o no a los casting que son transmitidos como resumen en el programa. “Mi nombre es Ángel Ramírez. Es la primera vez que voy a participar en un casting y solo espero que no sea la última. Me gusta bailar, cantar y hacer tiktoks. Bueno, no lo hago bien pero me gusta”.

“Quiero entrar a Esto es Guerra porque quiero demostrar mis habilidades porque siento que tengo la actitud para estar en la televisión y también quiero opacar a Rafael Cardozo que no me cae”, agregó.

Ángel Ramírez en el casting de Esto es Guerra en Chiclayo. (Video: TikTok)

En los últimos días, el joven publicó un tercer vídeo dejando ver que se encuentra frente a frente con Hugo García y Rafael Cardozo convenciéndolos que merece una oportunidad para ingresar al reality de América Televisión.

Acompañado de otros postulantes, se pone a bailar la canción ‘Mueve el Toto’ y, posteriormente, se le escucha decir al brasilero que quiere competir contra él. “No te voy a escoger, pero esper que entres porque quiero competir contra ti”.

Finalmente, fue Hugo García quien lo escogió para que pase a la ronda de destreza física. “Yo estoy entre dos hombres, pero por otro lado sentí a uno muy tímido y al otro no. En este caso la actitud es lo que vale así que para darle gusto a Rafael y le gane, voy a escoger a Ángel”.

Rápidamente, el capitán de los combatientes se le acercó para decirle que perderá si se enfrenta con él. Sin embargo, acabaron con un fraternal abrazo. Cabe mencionar que, durante la elección se vio a Ángel rezar y muy nervioso, lo que ocasionó algunas risas.

Ángel Ramírez en la segunda etapa del casting de Esto es Guerra. (VIDEO: TikTok)

Finalmente, llegó el día en el que se realizó el circuito. “Después de haber pasado por un montón de filtros, ya estamos aquí en el circuito. La verdad que ni yo pensé llegar tan lejos”, dice Ramírez realizando ejercicios de calentamiento en la playa.

Hugo García le dio algunos consejos, pero lamentablemente no pudo superar la prueba donde se le vio jalar dos grandes sacos. El tiktoker se quedó a pocos metros de la meta y fue el participante de Rafael Cardozo quien pasó a la siguiente etapa.

“Yo di lo mejor de mi, me siento mal. Hay que meterle mucho físico, no es que solamente que uno estudie, no se dejen manipular por lo que dicen”, dijo Ramírez al concluir.

Ángel Ramírez en el circuito para saber si clasifica a la final del casting de Esto es Guerra. (VIDEO: TikTok)

