Así era el tratamiento de la salud mental hace más de un siglo en el Perú: Minsa invita a descubrir su evolución con visitas guiadas

Un hospital psiquiátrico en el Perú que cuenta con sistemas de salud precarios. Foto: Andina.

Detrás de antiguos pabellones, fotografías en blanco y negro y objetos que parecen sacados de otra época, se conserva una parte poco conocida de la historia de la salud peruana. En el Hospital Víctor Larco Herrera, el Museo de Historia de la Psiquiatría abre una ventana al pasado para entender cómo eran tratados los pacientes con enfermedades mentales cuando la ciencia aún daba sus primeros pasos en este campo.

A través de una experiencia guiada, los visitantes recorren espacios que muestran la evolución de la atención psiquiátrica en el país, desde métodos hoy impensables hasta cambios que transformaron la forma de comprender la salud mental. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Salud (Minsa), con el objetivo de acercar este patrimonio histórico a estudiantes, familias y público en general.

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La propuesta permite conocer objetos antiguos y documentos médicos, y también seguir el rastro de un proceso largo: el pasaje desde prácticas de control y encierro hacia un enfoque de atención basado en la dignidad, los derechos humanos y el respeto a los pacientes. Cada pieza exhibida expone una historia sobre los desafíos que enfrentó la psiquiatría peruana durante más de un siglo.

Una sala del Museo de Historia de la Psiquiatría en el Hospital Víctor Larco Herrera del Minsa en Perú expone la "Colección Arturo Maqueño", que muestra documentos históricos sobre la atención de la salud mental. (Foto: Agencia Andina)

Un recorrido por los orígenes de la psiquiatría en el Perú

Uno de los principales atractivos del recorrido son los objetos originales del antiguo Hospicio de Insanos, institución que funcionó entre 1859 y 1917 y marcó una etapa decisiva en la historia de la atención psiquiátrica en el Perú.

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En sus salas se exhiben instrumentos médicos, fotografías históricas y documentos que permiten reconstruir cómo era la vida de los pacientes internados en esa época. También se conservan relatos y registros que muestran la manera en que la sociedad interpretaba los trastornos mentales, con perspectivas atravesadas por el desconocimiento y el estigma.

Las imágenes y los testimonios permiten seguir la evolución de las terapias y de los enfoques médicos, así como los cambios que experimentó la especialidad a lo largo del tiempo.

Una camisa de fuerza se exhibe en el Museo de Historia de la Psiquiatría del Hospital Víctor Larco Herrera, un espacio en Perú que ilustra la evolución del tratamiento de la salud mental con instrumentos médicos y documentos históricos. (Foto: Agencia Andina)

La dura realidad de los antiguos centros de atención psiquiátrica en el Perú

La visita guiada también expone un tramo más áspero de esa historia: las condiciones y los métodos que se aplicaban cuando la salud mental era, en la práctica, un asunto de confinamiento. En los ambientes del museo aparecen referencias a procedimientos que hoy se consideran inaceptables, desde el aislamiento hasta mecanismos de inmovilización.

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La Agencia Andina recogió el testimonio del psiquiatra Luis Vílchez Salcedo durante un recorrido por el lugar. “Los alimentaban por rendijas mientras hacían sus necesidades en el mismo espacio”, recordó, al describir cómo funcionaban algunos encierros. En el mismo relato, Vílchez sostuvo que esos centros eran “depósitos humanos”, aunque también subrayó que la historia registra logros posteriores orientados por el respeto a los derechos y la dignidad del paciente.

Esta fotografía histórica muestra personal médico y pacientes en una sala del antiguo Hospicio de Insanos de Perú, reflejando las prácticas de atención de la salud mental hace más de un siglo. (Foto: Museo del Hospital Víctor Larco Herrera)

Entre los elementos que se exhiben figura la camisa de fuerza, presentada como símbolo de una era de contención física. “Buscaba contener físicamente al paciente para evitar que agredan a las personas o a sí mismas con las manos”, indicó Vílchez, con una precisión adicional: aclaró que esta prenda nunca se empleó en el Hospital Víctor Larco Herrera, sino en el antiguo centro psiquiátrico del Cercado de Lima.

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Biblioteca Enrique Encinas conserva el legado académico de la salud mental en el Perú

Como parte del recorrido, los visitantes acceden a la Biblioteca Enrique Encinas, un espacio especializado que resguarda material académico e histórico relacionado con la psiquiatría y las ciencias médicas en el país.

Entre sus colecciones hay publicaciones antiguas, investigaciones, documentos especializados y textos que permiten estudiar la evolución de la salud mental en el Perú. El acervo funciona como fuente de consulta para investigadores, estudiantes y profesionales interesados en revisar antecedentes de la atención psiquiátrica nacional.

La biblioteca complementa la experiencia del museo al ofrecer una mirada más profunda sobre el desarrollo científico y académico de esta especialidad médica.

Dos hombres examinan un instrumento médico de madera que forma parte de la exhibición del Museo de Historia de la Psiquiatría en Perú, un espacio que conserva valiosos testimonios sobre la evolución de la salud mental. (Foto: Agencia Andina)

Precios, requisitos y cómo visitar el Museo de Historia de la Psiquiatría

Las visitas guiadas duran aproximadamente dos horas y media e incluyen el recorrido por el museo, la biblioteca y los exteriores de los principales pabellones históricos del Hospital Víctor Larco Herrera.

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La actividad está dirigida a personas mayores de 15 años. El costo de ingreso es de S/3 para estudiantes y de S/5 para el público general, lo que la convierte en una alternativa cultural y educativa de bajo costo.

Las personas interesadas deben inscribirse previamente mediante el formulario virtual habilitado por el hospital (LINK AQUÍ). El recorrido propone conocer una faceta poco explorada de la historia peruana y entender cómo la medicina y la sociedad transformaron la atención de la salud mental a lo largo del tiempo.