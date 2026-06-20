Lucciana Pérez se corona en el W35 de San Gregorio en dobles y le da al tenis peruano femenino el primer título del año

Lucciana Pérez ha conseguido su primer título del año y el sexto de su carrera en la modalidad de dobles. Su paso por San Gregorio I y II fue notable. Crédito: X ATPerú.

Lucciana Pérez continúa consolidando uno de los mejores momentos de su carrera. La tenista peruana conquistó este sábado el título de dobles del W35 de San Gregorio, en Italia, convirtiéndose en la responsable de entregarle al tenis femenino nacional su primer campeonato de la temporada 2026.

La limeña, principal referente del tenis peruano en la actualidad, alcanzó la consagración junto a la italiana Miriana Tona, con quien formó una sólida dupla a lo largo del certamen. En la final superaron a las locales Eleonora Alvisi y Francesca Gandolfi por 7-6, 4-6 y 10-7, en un encuentro intenso que se definió en el super tie-break tras más de dos horas de batalla.

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El título representa la recompensa a dos semanas de competencia sumamente positivas para Pérez, quien demostró regularidad tanto en individuales como en dobles. De hecho, en el torneo previo disputado en la misma sede había alcanzado la final de singles y las semifinales de dobles, mientras que en esta segunda semana llegó a las semifinales en individuales y terminó levantando el trofeo en la modalidad por parejas.

Lucciana Pérez obtiene su primer título de la temporada. Crédito: W35 de San Gregorio.

La campaña confirma además que la peruana se siente cada vez más cómoda en el circuito profesional. Aunque gran parte de los reflectores suelen concentrarse en sus actuaciones individuales, Lucciana también ha sabido construir un importante recorrido en dobles. Con el obtenido en San Gregorio, ya suma seis títulos profesionales en esta especialidad, una cifra que refleja su capacidad para adaptarse a distintos escenarios y compañeras.

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Antes de la definición de dobles, Pérez había quedado a las puertas de una nueva final individual. Su recorrido terminó en semifinales tras caer frente a la letona Beatrise Zeltiņa por 6-3, 2-6 y 6-2, en un duelo muy disputado que le impidió pelear por el campeonato. Sin embargo, el balance general de su gira en San Gregorio resulta ampliamente favorable.

Los buenos resultados también tendrán impacto en la clasificación mundial. Gracias a los puntos obtenidos durante estas semanas, la peruana ascenderá 33 posiciones en el ranking WTA y se ubicará aproximadamente en el puesto 339, acercándose cada vez más a sus mejores registros profesionales.

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Lucciana Pérez junto a Miriana Tona tras ganar la final del W35 de San Gregorio. Crédito: Federación Peruana de Tenis.

Lejos de tomarse un descanso, Pérez continuará su gira italiana de inmediato. Su próximo desafío será el W35 de Tarvisio, torneo que comenzará el 22 de junio y que también se disputará sobre polvo de ladrillo. Allí buscará prolongar el impulso de una temporada que sigue dejando señales alentadoras para el futuro del tenis peruano.

Un año inolvidable

Antes de enfocarse por completo en el circuito profesional, Lucciana Pérez atraviesa una etapa decisiva en su carrera. La tenista peruana de 21 años ha logrado trasladar al plano internacional el gran nivel que exhibió durante su última temporada universitaria en Estados Unidos, consolidándose como una de las deportistas más destacadas de su generación

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Pérez fue distinguida como la Tenista del Año de la Southeastern Conference (SEC), una de las conferencias más competitivas del deporte universitario estadounidense y cuna de numerosos jugadores que posteriormente dieron el salto al profesionalismo. Lejos de ser un premio aislado, aquella condecoración fue el preludio de un reconocimiento todavía mayor.

Nuevo reconocimiento para Lucciana Pérez. Crédito: Instagram ITA.

Semanas después, la Asociación Interuniversitaria de Tenis (ITA) la eligió como la mejor tenista universitaria de Estados Unidos, un galardón reservado para la deportista más sobresaliente de toda la temporada. El premio confirmó el impacto que tuvo representando a Texas A&M y consolidó un curso académico excepcional tanto en resultados individuales como colectivos.

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Pese a este escenario alentador y a su evidente crecimiento competitivo, la peruana ha explicado que todavía no dará el salto definitivo al profesionalismo. Su intención es concluir primero sus estudios universitarios antes de dedicarse de manera exclusiva al tenis. Mientras tanto, continúa demostrando que puede combinar con éxito ambas facetas y competir al más alto nivel, respaldada por distinciones que certifican el extraordinario año que acaba de completar.