Jr. Zepita: Auto termina dentro de restaurante tras brutal choque con otro vehículo

Un video de seguridad captó el momento en que dos taxis colisionaron violentamente en la intersección de los jirones Zepita y Cañete, en el Cercado de Lima, con el saldo de tres mujeres heridas y un restaurante destruido.
El accidente ocurrió alrededor de las 6:45 de la mañana, cuando la zona apenas comenzaba a recuperar su ritmo habitual.
El registro de las cámaras de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) muestra cómo un taxi plomo que avanzaba por el jirón Cañete se encontró con un taxi blanco que transportaba a tres pasajeras. El choque fue tan fuerte que el vehículo plomo perdió el control y terminó dentro de un restaurante que aún no había abierto sus puertas.
PUBLICIDAD
“Cuando el taxi blanco ya estaba cruzando, vino embalado el taxi plomo, lo impactó y lo lanzó hacia una esquina. Luego el taxi plomo ingresó al restaurante rompiendo el portón”, relató un vecino a RPP.
Testigos y residentes destacaron que el local se encontraba vacío, lo que evitó consecuencias más graves. “Menos mal que la propietaria todavía no había llegado. Justo dos minutos después, estaría en el local”, agregó otro testigo.
Vecinos piden seguridad vial
Las tres pasajeras heridas, integrantes de una misma familia, fueron atendidas por personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y luego trasladadas a la Clínica Internacional para recibir atención médica. Christian Isidro, familiar de las afectadas.
PUBLICIDAD
“Mi mamá se iba al trabajo con mi abuela y mi tía y nosotros estábamos en casa cuando nos informaron. Los vecinos nos dijeron que ha sido un auto que se metió al local provocando el accidente”, dijo una de las personas afectadas.
Isidro también expresó su preocupación por la falta de información oficial acerca de los conductores involucrados: “No me quieren dar el nombre del conductor ni más información, pero habrá que esperar las investigaciones”.
El incidente generó inquietud entre los vecinos y comerciantes de la zona, quienes solicitaron a la Municipalidad Lima la instalación de rompemuelles y semáforos para mejorar la seguridad vial en la intersección.
PUBLICIDAD
“Hemos pedido desde hace tiempo la colocación de rompemuelles, pero caso omiso (...) por favor, a través de este medio, invocamos que la Municipalidad de Lima tome medidas para dar mayor seguridad a los peatones”, reclamó un residente.
Impacto en el local
La propietaria del restaurante lamentó la pérdida total de su negocio tras el choque. “He perdido todo lo que se ve: sillas, mesas, el portón y el día perdido. Gracias a Dios que mis hijos no estaban acá. Se han quedado dormidos y no estuvieron”, declaró. Según los reportes, el restaurante permanecía cerrado durante el impacto, lo que evitó una tragedia mayor.
PUBLICIDAD
De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), los accidentes de tránsito siguen encabezando las emergencias atendidas por el sistema de salud en Perú.
El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ha intervenido en más de 5.600 incidentes similares en lo que va del año. Los distritos de Lima Cercado, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho concentran los mayores índices de accidentes viales.
El SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) garantiza la atención médica inmediata en estos casos, mientras que las líneas de emergencia como el 106 (SAMU), 105 (Policía Nacional del Perú) y 116 (Bomberos) siguen activas para responder a situaciones como la registrada en Jr. Zepita.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Alianza Lima presentó a su segundo fichaje para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Cristina Cuba será su armadora tras dejar Regatas
La levantadora peruana competirá con María Alejandra Marín por el titularato en el vigente tricampeón del voleibol peruano
Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas
Conocida tradicionalmente como “Huamanga”, Ayacucho presenta un clima seco con fuertes vientos
Ignacio Buse afrontará una prueba de jerarquía en Mallorca: se medirá con Stéfanos Tsitsipás, ex Top 3, en primera ronda
El limeño se verá las caras con el ateniense en la hierba de la isla española por primera vez en el circuito. En su currículum figuran 12 títulos de alta envergadura y dos finales de Grand Slam que contrastan con su irregular presente
¿A qué hora juega Alemania vs Costa de Marfil HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo E del Mundial 2026
Los ‘teutones’ llegan a este partido tras golear 7-1 a Curazao. Mientras que los ‘elefantes’ vencieron 1-0 a Ecuador sobre el final. Conoce los horarios de este duelo
Laura Bozzo enfrenta a Eliane Karp tras pedido de clemencia para Alejandro Toledo: “Mi madre murió de depresión por tu culpa”
La presentadora refutó entre lágrimas el pedido de compasión de la esposa del exmandatario y revivió episodios que, según afirmó, marcaron el destino de su entorno más cercano
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD