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Jr. Zepita: Auto termina dentro de restaurante tras brutal choque con otro vehículo

Una cámara de seguridad registró el momento en que dos taxis colisionaron en el Cercado de Lima

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Accidente en Jr. Zepita: Video capta el choque de dos autos que deja a uno totalmente dentro de un local.
Accidente en Jr. Zepita: Video capta el choque de dos autos que deja a uno totalmente dentro de un local.

Un video de seguridad captó el momento en que dos taxis colisionaron violentamente en la intersección de los jirones Zepita y Cañete, en el Cercado de Lima, con el saldo de tres mujeres heridas y un restaurante destruido. 

El accidente ocurrió alrededor de las 6:45 de la mañana, cuando la zona apenas comenzaba a recuperar su ritmo habitual.

El registro de las cámaras de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) muestra cómo un taxi plomo que avanzaba por el jirón Cañete se encontró con un taxi blanco que transportaba a tres pasajeras. El choque fue tan fuerte que el vehículo plomo perdió el control y terminó dentro de un restaurante que aún no había abierto sus puertas. 

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“Cuando el taxi blanco ya estaba cruzando, vino embalado el taxi plomo, lo impactó y lo lanzó hacia una esquina. Luego el taxi plomo ingresó al restaurante rompiendo el portón”, relató un vecino a RPP.

Testigos y residentes destacaron que el local se encontraba vacío, lo que evitó consecuencias más graves. “Menos mal que la propietaria todavía no había llegado. Justo dos minutos después, estaría en el local”, agregó otro testigo.

Accidente en Jr. Zepita: Video capta el choque de dos autos que deja a uno totalmente dentro de un local.
Accidente en Jr. Zepita: Video capta el choque de dos autos que deja a uno totalmente dentro de un local.

Vecinos piden seguridad vial

Las tres pasajeras heridas, integrantes de una misma familia, fueron atendidas por personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y luego trasladadas a la Clínica Internacional para recibir atención médica. Christian Isidro, familiar de las afectadas.

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“Mi mamá se iba al trabajo con mi abuela y mi tía y nosotros estábamos en casa cuando nos informaron. Los vecinos nos dijeron que ha sido un auto que se metió al local provocando el accidente”, dijo una de las personas afectadas.

Isidro también expresó su preocupación por la falta de información oficial acerca de los conductores involucrados: “No me quieren dar el nombre del conductor ni más información, pero habrá que esperar las investigaciones”.

El incidente generó inquietud entre los vecinos y comerciantes de la zona, quienes solicitaron a la Municipalidad Lima la instalación de rompemuelles y semáforos para mejorar la seguridad vial en la intersección.

 “Hemos pedido desde hace tiempo la colocación de rompemuelles, pero caso omiso (...) por favor, a través de este medio, invocamos que la Municipalidad de Lima tome medidas para dar mayor seguridad a los peatones”, reclamó un residente.

Impacto en el local

La propietaria del restaurante lamentó la pérdida total de su negocio tras el choque. “He perdido todo lo que se ve: sillas, mesas, el portón y el día perdido. Gracias a Dios que mis hijos no estaban acá. Se han quedado dormidos y no estuvieron”, declaró. Según los reportes, el restaurante permanecía cerrado durante el impacto, lo que evitó una tragedia mayor.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), los accidentes de tránsito siguen encabezando las emergencias atendidas por el sistema de salud en Perú.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ha intervenido en más de 5.600 incidentes similares en lo que va del año. Los distritos de Lima CercadoSan Martín de Porres y San Juan de Lurigancho concentran los mayores índices de accidentes viales.

El SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) garantiza la atención médica inmediata en estos casos, mientras que las líneas de emergencia como el 106 (SAMU), 105 (Policía Nacional del Perú) y 116 (Bomberos) siguen activas para responder a situaciones como la registrada en Jr. Zepita.

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