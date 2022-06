Magaly Medina se burla de carta notarial de Melissa Paredes: “Hay casos más importantes en el país”

Magaly Medina responde a la carta notarial de Melissa Paredes. (Foto: Captura de ATV e Instagram)

Totalmente indignada. Magaly Medina no se quedó callada luego de conocer que Melissa Paredes le mandó una carta notarial por las opiniones que dio acerca de su separación de Rodrigo Cuba. La conductora de Magaly Tv: La firme señaló que la idea de mandarle este documento fue de su nuevo abogado, quien le habría ofrecido sus servicios a cambio de canje.

“ Como soy maliciosa podría suponer que como a este abogado no le estaría pagando quiere que yo le pague ”, comentó la popular ‘Urraca’, recordándole que cuando hizo pública la carta notarial no borró la dirección de su casa, violando así su derecho a la privacidad.

En otro momento, la conductora de ATV indicó que si Melissa Paredes quería iniciar un proceso legal contra ella por difamación podía hacerlo, pues su abogado se haría cargo de responder la denuncia, aunque señaló que solo el haría perder tiempo a los juzgados civiles.

De acuerdo a la popular ‘Urraca’, en los juzgados hay temas más importantes que la opinión que ella tiene sobre la modelo, además que tendría que preparar más cartas notariales, para las radios, prensa escrita y personas que han expresado adjetivos contra la exreina de belleza en las redes sociales.

En ese sentido, Magaly Medina le pidió al abogado de Melissa Paredes no le haga perder el tiempo al Poder Judicial que debe de resolver casos más importantes, como feminicidios, agresión contra menores, entre otros.

“Quiero decirle a al abogado y a Melissa Paredes que en los juzgados hay casos más importantes. Hay mujeres golpeadas, hay niñas golpeadas, niños tocados, abusados, golpeados, madres que realmente necesitan alimento. ¡Por qué distraemos la atención de los jueces con este tipo de tonterías! ¿Por qué? No pues, hay casos más importantes en el país ”, señaló.

Para finalizar, la ‘Urraca’ sacó cara por su equipo de investigación, a quienes la modelo los acusó de hacerle ‘reglaje’. La conductora señaló que sus ‘urracos’ no le han robado nada, que tampoco la han secuestra o han cometido algún acto ilícito para que los califique de esa manera, ellos simplemente se limitan a grabar lo que sucede en la calle.

Magaly Medina le respondió fuerte y claro a Melissa Paredes, quien hizo pública la carta notarial que le envió hace unos días.

MAGALY MEDINA NO CREE EN LOS CHATS DE MELISSA PAREDES

Magaly Medina habló sobre los recientes chats mostrados por Melissa Paredes, con los cuales esta intenta demostrar que estaba separada de Rodrigo Cuba antes del ampay con su bailarín. Para la ‘Urraca’ dichas conversaciones no demostrarían nada y no son pruebas contundentes.

“De verdad, qué flojera leerlos. Ella quiere demostrar que no tenía nada con el Gato. A mí no me lo va a demostrar; yo no le creo, porque solo hay una frase que yo necesito que me sea explicada, pero el resto no (…). Lo demás son nuevas conversaciones donde ella habla pestes del ‘Activador’”, indicó.

SEGUIR LEYENDO: