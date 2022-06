Magaly Medina y las veces que ha recibido una carta notarial por sus comentarios

Magay Medina y las veces que recibió una carta notarial. (Foto: Difusión)

La conductora Magaly Medina siempre se ha caracterizado por emitir ácidos comentarios en televisión. Su forma de ser le ha traído más de un problema y sus enemigos mediáticos han intentado callarla en varias oportunidades.

En su programa, la ‘Urraca’ no calla nada y responde a todo el que intente meterse con ella. Sus palabras le han costado varias cartas notariales que ella misma ha mostrado en vivo. Por eso, aquí recordamos a algunos de los personajes que le enviaron esta notificación a la conductora de espectáculos.

NICOLA PORCELLA

Esto sucedió en el 2019, cuando la farándula se estremeció por la recordada ‘fiesta del terror’. En un informe de Magaly Medina, se presentaron las declaraciones de Poly Ávila quien señalaba que había sido drogada sin su consentimiento.

Tras ello, Nicola Porcella le envió una carta notarial a Magaly Medina pidiéndole que se rectifique de ‘afirmaciones inexactas’ sobre él. La conductora decidió responder en su programa.

“A ver si otro día te informas mejor o tu abogado se informa mejor o ven mi programa minuto a minuto para que me digan en mi cara pelada y me hagan perder mi tiempo para decirles que jamás, en ningún programa mío he dicho que la reunión se hizo en tu casa”, señaló la ‘Urraca’.

ANDY POLO

En el programa de Magaly Medina, se hizo pública la denuncia de Génesis Alarcón contra Andy Polo. La esposa del futbolista lo acusó de haberla violentado, además de no cumplir con la pensión de alimentos de sus hijos. Tras la difusión de esta información, el deportista fue retirado de los Timbers de Portland de Estados Unidos. Por esa razón, envió una carta notarial a la conductora de espectáculos para pedirle que se retracte de sus comentarios.

“Me acaba de mandar esta carta pidiéndome que detenga el daño que le vengo ocasionando y me solicita que me rectifique públicamente de las tantas mendacidades; un término que nunca había escuchado. ‘De lo contrario, acudiré a las vías legales correspondientes para proteger mis derechos constitucionales, como la dignidad, honor y buena reputación’”, señaló.

Andy Polo le manda carta notarial a Magaly Medina para que se retracte y ella se defiende. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

PAOLO GUERRERO

Paolo Guerrero le envió una carta notarial a Magaly Medina para que se rectifique de las acusaciones en su contra. En el 2008, la esposa de Alfredo Zambrano difundió en su revista y su programa unas fotografías que mostraban al futbolista saliendo de su concentración previo al partido Perú vs Brasil.

En un primer momento, la conductora de televisión se burló de la carta notarial e incluso la rompió en vivo. “Miren… para hacer así con esto. Miren, señores”, dijo mientras hacía pedazos el papel. Finalmente, el proceso continuó y la expareja de Ney Guerrero cumplió seis meses de prisión.

JOHN KELVIN

Tras las declaraciones de Dalia Durán y su denuncia por violencia familiar que se emitieron en el programa de espectáculos, el cantante de cumbia pidió la rectificación de la conductora. Para John Kelvin, Magaly Medina había dado una ‘serie de afirmaciones falsas’.

“Quiero decirte, John Kelvin, que quien ha dañado su imagen personal y profesional eres tú solo, porque nosotros hemos mostrado ‘ampays’ y evidencia de cómo manejas tu vida: engañando a tu mujer, las discusiones con ella, las que han sido de público conocimiento. A mí no me vas a amedrentar. ¿Te parezco Dalia? De repente, tú estás acostumbrado a amedrentar a las mujeres que conoces”, señaló Medina.

Magaly Medina aplaudió el trabajo del fiscal tras sentencia de John kelvin. (Foto: Captura / Instagram)

MELISSA PAREDES

Melissa Paredes le envió una carta notarial a Medina en la que le pide que por haberla calificado como mala madre, manipuladora de hombres, entre otros. Es importante precisar que en este documento la actriz le aclara que si no lo hace, la demandará por difamación.

“El día 24 de mayo a través de Magaly TeVe: la firme, ud. ha emitido opiniones personales imprecisas y falsas respecto a las declaraciones vertidas por su invitado Rodrigo Cuba, donde se refiere sobre mi persona como una mujer que utiliza la seducción para manipular a los hombres, que incumplía en el pago de mis obligaciones económicas a nivel familiar, cuestionando mi habilidad y manejo y desempeño como madre, afirmando que soy una madre que pone en inminente peligro a mi hija menor“, escribió la modelo.

