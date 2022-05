Melissa Paredes desmiente a Magaly Medina por chats con Rodrigo Cuba: “No defienda lo indefendible”

Melissa Paredes respondió a Magaly Medina. (Fotos: Instagram)

Este último lunes 30 de mayo, Magaly Medina leyó los controversiales chats entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, que demostrarían, según la modelo, que ambos estaban separados antes del ampay con Anthony Aranda. A la ‘Urraca’ le llamó la atención que la supuesta expareja haya asistido a una clínica para unos exámenes médicos, lo que daría a entender que estaban buscando tener un segundo hijo.

En la conversación de WhatsApp, con fecha del 11 de octubre, la periodista de espectáculos contó que Melissa Paredes tenía una ecografía y unos análisis programados en un establecimiento de salud, a lo que el ‘Gato’ Cuba se ofreció a ir con ella. “Tengo que acompañarte, es algo importante”, leyó sobre la iniciativa del futbolista para estar con su esposa.

Recordemos que, de acuerdo a Paredes, ambos ya estaban separados desde el 7 de octubre, pero seguían manteniendo una relación cordial. Sin embargo, Magaly Medina cree todo lo contrario, pues dicha conversación de WhatsApp evidenciaría que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba estaban asistiendo a una clínica para ver el tema del embarazo.

“Hablaban de una ecografía y de un análisis, supongo que sería por lo que habían planificado tener un bebé. Su confusión en ella también es tan grande. Hay otro en el que le dice ‘oye, vámonos para Año Nuevo’. Están haciendo planes a futuro, pero ella dice que terminaron (su romance) a fines de septiembre y luego dice el 7 de octubre”, sostuvo.

MELISSA PAREDES LA DESMIENTE

Mientras Magaly Medina entrevistaba a la abogada de Rodrigo Cuba, Melissa Paredes usó sus redes sociales para dejar en claro que los exámenes que se realizó no fueron para saber si estaba o no embarazada, sino que fue una prueba de la tiroides.

“¡Increíble! Ecografía de la tiroides, análisis de la tiroides y ahí está la fecha. No defienda lo indefendible”, escribió la exconductora en Instagram, adjuntando los resultados de su examen médico.

Pero no solo eso, la expresentadora de América Hoy dejó en claro que no está conviviendo con Anthony Aranda, su actual pareja. “Mi hija no sabe que él es mi novio. No desinformen más a la gente. Gracias. Ya desperté”, dijo.

Por otro lado, volvió a resaltar que jamás dejó a su hija con ‘El Activador’ solos en una camioneta, sino que ella se encontraba manejando al mismo tiempo que vigilaba a la niña. Acotó que Rodrigo Cuba fue quien expuso a la niña a comentarios inapropiados, pues la fotografía que le mandó fue privada.

¿CHATS SON REALES?

Melissa Paredes mostró diversas capturas de pantalla para demostrar que sí estaba separada de Rodrigo Cuba cuando fue ampayada besando a su bailarín de Reinas del Show. No obstante, sus detractores han señalado que dichas conversaciones de WhatsApp podrían ser falsas o editadas a su conveniencia.

Ante las dudas, la modelo optó por grabar la pantalla de su celular para poder corroborar que su chat con el futbolista es real. Como se puede ver, el chat data del mes de octubre, días antes y después que se emitiera el ampay en el programa de Magaly Medina.

En el video también se oye a la actriz decir que graba esto como medida de precaución porque teme a que sus pruebas puedan desaparecer tras mostrarlas. “Para que vean que esto es real. Estoy grabando esto por si me roban el celular o algo ya tengo miedo con esta gente”, señaló la exconductora de América Hoy.

