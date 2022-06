Exministro Avelino Guillén: “Pedro Castillo no va a renunciar por temor a las medidas de justicia”

Foto: Andina.

El extitular del Ministerio del Interior, Avelino Guillén, consideró que Pedro Castillo no renunciará a la Presidencia del Perú pese a las acusaciones e investigaciones que recaen en su contra, ya que, al hacerlo, perdería su inmunidad.

Perder dicha investidura significaría para el Ministerio Público tener el camino libre para acusarlo de manera frontal, lo cual involucraría posibles medidas restrictivas de su libertad, como ya ha pasado con exmandatarios.

“Debemos tener en cuenta que el presidente no va a renunciar de manera voluntaria, porque tiene obviamente temor a las medidas que la justicia pueda dictar; para él es una protección. No lo va a hacer, no creo que eso se dé, no está dentro de su agenda”, opinó Guillen en una entrevista con Ideele Radio.

Para el exministro, la investigación más sólida que involucra a Castillo Terrones es la que lo sindica como líder de una organización criminal, que tendría su base de operaciones en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por la “clara relación” existente con el extitular de esta cartera, Juan Silva, sus sobrinos, el empresario Zamir Villaverde, el exfuncionario de Provías, Alcides Villafuerte. Además de todo lo mencionado por Karelim López y Bruno Pacheco.

En esa línea, Guillén manifestó que dichas investigaciones no pueden esperar hasta el 2026, por lo que alabó la decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de iniciar las pesquisas preliminares al mandatario en el caso Puente Tarata III, en base a la “solidez del material probatorio” que han recolectado las fiscales Luz Taquire y Karla Zecenarro.

“Yo respaldo esta medida, es una medida constitucional, porque el artículo 117 lo que prohíbe es acusar, que es otro momento procesal, otra cosa es iniciar una pesquisa. Y aquí existen dos situaciones por las cuales iniciar una investigación: la existencia, según la tesis del Ministerio Público, de una organización criminal, que supuestamente estaría liderada por el presidente Pedro Castillo, y la necesidad de preservar y cautelar las evidencias y las pruebas que se vienen recabando”, dijo.

PIDEN ANULAR INVESTIGACIÓN

Los abogados del presidente Pedro Castillo presentaron esta mañana un recurso ante el Ministerio Público para solicitar la nulidad de la investigación iniciada el último domingo por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión en el marco del caso Puente Tarata III.

Benji Espinoza, representante legal del jefe de Estado, declaró a la prensa que esta medida responde a que el fiscal Sánchez habría violado el artículo 117 de la Constitución que señala que se “prohíbe que un presidente de la República pueda ser investigado y perseguido”.

“Cuando un fiscal no respeta a la Constitución, el mensaje que da es que quien es defensor de la legalidad termina convirtiéndose en verdugo de la legalidad”, enfatizó desde los exteriores del Ministerio Público.

El abogado adelantó que, si la solicitud de nulidad no prosperará en la fiscalía, entonces recurrirán a un juez de investigación preparatoria del Poder Judicial para que pueda analizar una tutela de derecho.

“Si la nulidad no prosperara, de inmediato, vamos a presentar una acción de tutela de derechos que va a tener que ser conocida por un juez de investigación preparatoria que luego de una audiencia pública resolverá si tenemos derecho o no. Creo que tendrá que intervenir la Sala Penal de Apelaciones Suprema porque si nos dan la razón apelará la fiscalía y si no nos da la razón, apelaremos nosotros”, indicó.

