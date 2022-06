Fiscalización solicitará levantamiento del secreto bancario de cuentas del expresidente Martín Vizcarra

El presidente estaría siendo investigado en el caso 'Vacunagate'|Foto: Congreso

La Comisión de Fiscalización del Congreso y la Contraloría anunciaron que solicitarán “levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones” del expresidente del Perú, Martín Vizcarra. Además, el pedido congresal incluye a María Alva Luperdi, exministra de Economía y Finanzas, y Víctor Zamora Mesía, exministro de Salud.

Mediante el comunicado del parlamento, se indicó que el anuncio lo realizó Héctor José Ventura Ángel, presidente de la Comisión y legislador por parte de la bancada de Fuerza Popular. Además, se indica que esta medida se habría tomado en el marco del proceso de investigación por los hechos relacionados a la vacunas y la pandemia del Covid 19, donde Vizcarra se encontraba ejerciendo como jefe de estado.

Previo a la solicitud del parlamento, la congresista por la bancada de Alianza Para el Progreso, Rosío Torres Salinas, exigió se realice una investigación profunda sobre a las presuntas irregularidades en la pandemia, incluyendo la compra de vacunas, aplicación en funcionarios, entre otros, que perjudicó al país en medio de una emergencia sanitaria.

“Es necesario ahondar en las investigaciones respecto a que el Perú es el quinto país con más muertes por COVID -19, porque se monopolizó el oxígeno, se comercializó las mascarillas y se compraron pruebas rápidas que no eran recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para identificar los casos”, detalló el documento.

HABLARON LAS PARTES INVESTIGADAS

Víctor Zamora fue ministro de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra. Foto: Andina

Esta mañana, la Comisión recibió al exjefe de la cartera de Salud, Victor Zamora, en condición de investigado. En su participación, recordó que ejerció en el Minsa desde el el 21 de marzo hasta el 14 de julio de 2020, tras la salida de la exministra Zulema Torres. Asimismo, en cuanto a las compras de pruebas rápidas, recalcó que se tomó la decisión el 19 de marzo, mediante una conferencia de prensa presidida por el exmandatario y la exministra mencionada.

“Entiendo que debe haber un acta donde se discute quiénes están a favor y quiénes en contra, un Decreto de Urgencia para la ejecución de la compra, con un sustento técnico del Instituto Nacional de Salud (INS) para que PerúCompras haga la compra de pruebas rápidas”, agregó.

Durante la intervención, el congresista Ventura cuestionó el actuar del exministro, quien no habría decidido paralizar la compra de pruebas rápidas, porque no darían ningún beneficio a los peruanos. Ante esto, Zamora indicó que el país no contaba con la capacidad, insumos, ni personal para producir las pruebas que eran requeridas en aquel contexto. “Había que construir, tener equipos y entrenar al personal. En mi gestión terminamos con 24 mil pruebas moleculares que se mantuvieron en el 2020″ , añadió.

Fiorella Molinelli Aristondo, expresidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), también acudió a la Comisión para testificar en este proceso investigativo. En tal sentido, resaltó que, durante su gestión, la entidad contó con una mejora en equipamiento y modernización.

La expresidenta ejecutiva de Essalud cuenta con impedimento de salida del país.|Foto: Essalud

Respecto a la compra de pruebas moleculares, tema por el cual había acudido, descató la responsabilidad en la presidencia de Essalud en realizar la compra de pruebas, y recalcó que esta es función de la Gerencia Central de Operaciones, quien valida y evalúa la necesidad de estas.

“En salvaguarda de la autonomía, las decisiones se rigen por criterios técnicos dentro del marco del estado de emergencia con sustento de las áreas técnicas e informe de la asesoría jurídica”, agregó.

Manuel Loayza Alarico, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, y Germán Málaga Rodríguez también fueron recibidos por la Comisión y testificaron en relación al caso investigado.

Al culminar la sesión, el presidente de la Comisión anunció que, próximamente, se citarán a Elizabeth Hinostroza Pereyra, exministra de Salud; Pier Carlo José Levaggi Muttini, representante de la empresa Nipro Medical Corporation, sucursal Perú y de Milán Pedro Pavlich Escalante, gerente general de la empresa Multimedical Supplies S.A.C.

