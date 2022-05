Pedro Castillo recibe invitación de Joe Biden para participar en la IX Cumbre de las Américas

Pedro Castillo recibió invitación de Joe Biden para la IX Cumbre de la Américas.

Un nuevo viaje al extranjero estaría en los planes del presidente Pedro Castillo. Esto luego de que su homónimo estadounidense, Joe Biden, enviara una invitación para que el mandatario peruano participe de la IX Cumbre de las Américas. Dicho evento se llevará a cabo en Los Ángeles, California entre el miércoles 8 y viernes 10 de junio.

El documento enviado señala que la Cumbre será un espacio “donde los Jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio democráticamente elegidos promoverán nuestro objetivo compartido para construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo” para nuestro hemisferio”. Cabe señalar que Cuba, Venezuela y Nicaragua no han sido convocados para este encuentro de naciones.

Biden recalca que en la Cumbre se discutirán los compromisos asumidos por la región como “prosperidad económica, seguridad, derechos humanos y dignidad para los pueblos del hemisferio occidental”. Así también, manifestó que se harán frente a los retos y oportunidades respecto al cambio climático, recuperación equitativa y la seguridad en la salud.

Invitación de Joe Biden a Pedro Castillo.

“Confío que esta Novena Cumbre de las Américas servirá como una oportunidad para avanzar en los más grandes retos de nuestra región y trabajar conjuntamente hacia nuestros objetivos compartidos. Esperamos su participación y así darle la bienvenida en la bella ciudad de Los Ángeles en junio”, añadió el mandatario estadounidense.

NO INVITADOS

El coordinador de la cumbre, Kevin O´Reilly señaló que no se convocará a Nicolás Maduro de Venezuela ni a Daniel Ortega de Nicaragua. “Absolutamente no. No los reconocemos como un gobierno soberano”, dijo a un comité del Senado cuando se le preguntó sobre la participación del régimen de Maduro. Estados Unidos considera ilegítimo a Maduro y reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino.

Ante esta situación, México ha expresado su malestar con la medida amenazan con boicotear o rebajar la participación si no se convoca a los mencionados países. O’Reilly dijo que la administración estaba “constantemente en diálogo” con México. “Ciertamente estamos teniendo conversaciones con el gobierno de México y todos los gobiernos de la región sobre la estructuración y organización”, expresó.

Desde Venezuela, el canciller de ese país rechazó la actitud del gobierno estadounidense. “Lo que estamos denunciando acá, o insistiendo en denunciar, es que debemos evitar que se escinda a algún país de la participación en una Cumbre que es de todas las Américas”, afirmó el jefe de la diplomacia venezolana, Félix Plasencia.

PRESIDENTE EN PROBLEMAS

La invitación a la IX Cumbre de las Américas llega en un momento complicado para el presidente Pedro Castillo, quien se ha vuelto el primer mandatario de nuestra historia en ser investigado preliminarmente durante el transcurso de su mandato. La medida fue confirmada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

El Fiscal de la Nación habría estado recolectando información para investigar al mandatario. | Foto: Composición (Infobae Perú)

Benji Espinoza, representante legal del jefe de Estado, declaró a la prensa que esta medida responde a que el fiscal Sánchez habría violado el artículo 117 de la Constitución que señala que se “prohíbe que un presidente de la República pueda ser investigado y perseguido”. “Cuando un fiscal no respeta a la Constitución, el mensaje que da es que quien es defensor de la legalidad termina convirtiéndose en verdugo de la legalidad”, enfatizó desde los exteriores del Ministerio Público.

Figuras como el periodista César Hildebrandt han saludado la medida, pero resaltó el hecho de que no haya sucedido con otros presidentes. “¿Por qué no se hizo con Alan García? Claro, Alan García tenía a su fiscal de la Nación, a su servicio. ¿Por qué no se hizo con Toledo? Claro, porque no había muchos indicios, porque todo era una suerte de tinglado muy bien montado, pero nadie sospechó nada, ni investigó nada. ¿Por qué no se hizo con Fujimori? Al menos en su segundo gobierno que fue el más descaradamente corrupto. ¿Por qué no se hizo con Ollanta Humala? Estaba clarísimo con las agendas”, señaló.

