Martín Vizcarra: inhabilitación de la función pública fue oficializada

Martín Vizcarra fue vacado por el Congreso en noviembre del 2019. Foto: Andina.

Las aspiraciones políticas del exmandatario Martín Vizcarra quedan detenidas luego de que el Congreso publicara la resolución que oficializa su inhabilitación para ejercer cargos públicos en los próximos cinco años. El documento apareció en la más reciente edición del diario oficial El Peruano y se señala que se aprobó la inhabilitación en respeto al procedimiento previsto en el artículo 100 de la Constitución y el inciso i) del artículo 89 del Reglamento del Congreso.

Se trata de la resolución legislativa 016-2021-2022-CR, la misma que fue aprobada con 67 votos a favor, cinco en contra y 15 abstenciones este jueves. Un día antes, el expresidente Vizcarra acudió a las instalaciones del Congreso para responder a las acusaciones en su contra impuestas el 2019. Cabe recordar que se trata de una medida impulsada por la excongresista Yeni Vilcatoma. La fujimorista denunció al exmandatario por haber participado en la empresa Obrainsa cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones.

La inhabilitación de cinco años surge a raíz de la conclusión del informe. Aunque esta determina que no hay suficientes elementos que demuestren que Vizcarra haya realizado actos a favor de Obrainsa durante su mandato como ministro de Transportes en el año 2017 también se señala que CyM Vizcarra S.A.C sí habría incurrido en un conflicto de intereses, al no renunciar a sus acciones durante su mandato.

Martín Vizcarra, uno de los políticos que se vacunó de manera irregular.

Esta es la segunda vez que Martín Vizcarra queda inhabilitado de ejercer cargos públicos. A inicios del año pasado, este fue prohibido de trabajar en el Estado por una década al verse involucrado en el escándalo del Vacunagate. El mandatario accedió a vacunas contra la COVID-19 ilegalmente mientras era jefe de Estado. Asimismo familiares suyos e integrantes del Ejecutivo tuvieron acceso a este beneficio antes que el resto de la población.

FUTURO ESTANCADO

Cabe recordar que Martín Vizcarra resultó ser el postulante al Congreso más votado de las últimas elecciones generales. Sin embargo, este no ha sido permitido de asumir sus funciones debido a las sanciones antes mencionadas. Por su parte, el vocero de Somos Perú, agrupación con la que postuló. consideró que la nueva inhabilitación para el ejercicio de la función pública contra el expresidente, Martín Vizcarra, es “una sanción inconstitucional”, debido a que un exfuncionario puede ser inhabilitado hasta por 10 años.

“Por el hecho de que no renunció a su empresa y porque se vacunó lo quieren inhabilitar 15 años. Eso no dice en ninguna parte de la Constitución. Se ha demostrado en una hoja de tiempo que desde el 2008 la empresa de Vizcarra no contrata con el Estado y cuando no renunció a esta empresa, no tenía ningún contrato con el Estado, por tanto, no obtuvo ningún beneficio de haber hecho alguna obra o alguna consultoría. Realmente me siento sorprendido de que la mayoría del Congreso haya tomado como excusa el haber cerrado el Parlamento, cosa que no tenía nada que ver en esta nueva acusación”, dijo Wilmar Elera a la revista Caretas.

Por otra parte, quien integrara la plancha presidencial en la que también participó el exmandatario, Mercedes Aráoz, se refirió a Vizcarra como un demonio. “[Fue muy dañina para usted haber asumido la presidencia interina en ese momento] La gente estaba convencida de que el señor era un ángel, pero era un demonio. Era una persona muy mala para el país”, señaló durante una reciente entrevista con Canal N.

Se sabe que el expresidente tenía intenciones de participar en las elecciones generales del 2026; sin embargo, estos planes quedarían descartados luego de su inhabilitación.

SEGUIR LEYENDO