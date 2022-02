Edson Dávila se emociona en vivo al recibir flores por San Valentín: “Bebé hermoso, gracias por poner luz a mi vida”

Edson Dávila recibió sorpresa en San Valentín por parte de su novio. (Foto: Instagram)

Este 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín y los conductores de América Hoy fueron sorprendidos por sus respectivas parejas. Entre los que recibieron un regalo, Edson Dávila mejor conocido como ‘Giselo’, se mostró más que emocionado al ver que le habían enviado un arreglo de flores azules.

Durante la edición del programa matutino, Janet Barboza fue la encargada de entregar el arreglo floral al animador, quien se encontraba en la zona de la cocina. Como se recuerda, el exbailarin de El Gran Show se encuentra como co-conductor del magazine.

“Faltaba una persona que recibiera su sorpresa, esa persona también ha querido presentarse”, dijo la popular “Retoquitos” mientras le entregaba las flores que le había enviado su actual pareja.

Esto ocasionó que los demás que estaban presentes en el set exclamaran más de un suspiro y le pidieron al bailarín que lea la dedicatoria que venía acompañando a las flores.

“Bebé hermoso, te envío 64 rosas azules, una rosa por cada mes que le pusiste luz y brillo a mi vida. Gracias por tus sonrisas en las mañanas y por seguir haciéndome feliz cada día”, leyó la figura de América Televisión.

Tras ello, Edson Dávila no pudo ocultar su alegría, pues no dejaba de sonreír. Además, se tomó unos segundos para agradecerle a su enamorado por el detalle.

BRUNELLA HORNA TAMBIÉN FUE SORPRENDIDA

Antes de culminar con la edición de este lunes, no podía faltar la sorpresa de Richard Acuña, quien le envió unos globos de corazón rojo y una caja de rosas a Brunella Horna. La joven empresaria se mostró muy emocionada y leyó la dedicatoria.

“Feliz San Valentín mi amor, desde el primero que pasamos juntos nos sorprendemos y engreímos como se debe. En esta oportunidad te tocó trabajar y solo me queda decirte que estoy muy orgulloso de ti. Eres la persona que quiero a mi lado. Te amo”, dijo la conductora terminando con la voz quebrada.

Giselo recibió rosas azules de su novio. (Video: América Hoy/ América TV)

JANET BARBOZA SE QUIEBRA CON SORPRESA DE MIGUEL BAYONA

Janet Barboza fue la primera en recibir un obsequio por el Día de San Valentín por parte de Miguel Bayona con quien está a puertas de cumplir 5 años de relación, pese a que él se encuentra trabajando en Estados Unidos.

Aunque en un principio se mostró bastante incrédula porque tanto Miguel como ella no están acostumbrados a sorprenderse en esta fecha, finalmente, Janet dejó ver su emoción ante el video que le grabó su pareja. Además, le anunció un detalle más.

“Bueno, a pesar de que esto definitivamente no te lo esperabas, porque nosotros no acostumbramos a celebrar 14 de febrero como una fecha especial para celebrar el amor, nosotros lo celebramos siempre, o como decimos nosotros, cuando queramos celebrarlo. Sin embargo, quise celebrarlo este día porque me pareció importante darte un detalle que no esperes. Con el tiempo hemos sabido mejorar y también ser un poquito más detallistas. Espero que te guste la sorpresa que te he preparado, Janet”, se le escucha decir a Miguel Bayona en el video.

Asimismo, le mostraron un salón lleno de globos, con fotos colgando y cada imagen tenía una dedicatoria, haciendo un resumen de todo lo que han pasado en estos casi 5 años. Es ahí cuando Janet no puede contener el llanto y se quiebra agradeciendo el obsequio de su pareja.

Janet Barboza se quiebra tras recibir sorpresa de amor de Miguel Bayona. (Video: América TV/ América Hoy)

SEGUIR LEYENDO