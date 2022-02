Giselo cuestiona a Sheyla Rojas tras decir que se se fue de vacaciones: “¿Pero si tú no trabajas?”

Giselo hace incómoda pregunta a Sheyla Rojas. (Foto: América TV)

Sheyla Rojas hizo un enlace en vivo con los conductores de América Hoy, donde respondió todos los detalles de la reconciliación con su novio Luis Miguel Galarza, conocido como Sir Winston. Como se recuerda, la exmodelo tuvo una fuerte pelea con su pareja, por lo que decidió irse de viaje y abandonar la casa del mexicano. Sin embargo, tras arreglar sus problemas, la rubia decidió volver a vivir con él.

En esta entrevista, la colaboradora Belén Esteves le preguntó a Sheyla qué hizo Sir Winston al saber que ella se había ido de viaje, si se fue a buscarla. A lo que la rubia no dudó en responder, sin embargo, nunca esperó un comentario de Giselo (Edson Dávila).

“¿Qué hizo? No, es que yo me fui y no le dije nada”, inició Sheyla, siendo interrumpida por Giselo. “Eso está mal, Sheyla. Yo lo que no entiendo es que Sheyla dice que se fue de vacaciones, pero si no trabaja, ¿como se fue de vacaciones? ¿Quién te dio vacaciones? ¡No te pases, pues, Sheyla! Tampoco no me tomes el pelo”, generando la risa de unos y la incomodidades de otros.

“Oye, cómo que no trabajo”, respondió la rubia con una incómoda sonrisa. “No, osea, haber, él no sabía que yo me había ido”, continuó con su explicación sobre su romance, haciendo caso omiso al comentario.

Giselo hace incómoda pregunta a Sheyla Rojas. (Video: América Hoy/ América TV)

Como se sabe, Giselo se ha caracterizado por hacer comentarios incómodos en son de broma. Muchas veces ha sido presa de las bromas de Janet Barboza, quien ha demostrado tener gran correa.

¿QUIÉN ES GISELO?

Giselo es un personaje interpretado por Edson Dávila, pertenece a América Hoy desde su primera temporada (2021), cuando estaba conformado por Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes.

Su personaje se creo en El Artista del Año y Reinas del Show. Edson Dávila era bailarín de Gisela Valcárcel, y en más de una oportunidad la imitaba, desde su caminada hasta su forma de hablar, ganándose el cariño del público y de la propia conductora, recibiendo el nombre de Giselo. Más adelante lo veríamos como uno de los participantes del programa y en las últimas ediciones de los espacio de la rubia ha puesto la cuota de humor, dejando callado a más de uno con sus ocurrencias.

¿POR QUÉ SHEYLA ROJAS SE PELEÓ CON SIR WINSTON?

Sheyla Rojas contó en la última edición de Magaly Medina que se peleó con su novio porque es muy celosa. La joven aclaró que ha entendido que fue una exageración de su paerte.

“Mira a mí me choca que mi novio le diga a otra mujer: ‘mi reina’. La única reina de esta casa y de su vida soy yo, entonces, quizá, yo lo tomé a mal, porque, a mí, esas cosas no me gustan”, indicó la exconductora de TV, quien recibió la rápida respuesta de la periodista.

Magaly se mostró contrariada con esta explicación y le preguntó si fue solo esa razón, o se estaba echando la culpa de todo por vergüenza a contar lo que realmente pasó.

Ante ello, la joven señaló que es tal cual ella lo estaba contando. Aunque sí aceptó que para que una pelea inicie, es porque los dos han fallado en algo.

