Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Partidos de hoy, sábado 1 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá grandes encuentros: Alianza Lima recibe a Alianza Atlético en Matute, Perú irá por segunda victoria con España en Copa Federación Sub 17 de Vóley, se define a los finalistas de la VNL Masculino, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 1 de agosto de 2026
Partidos de hoy, sábado 1 de agosto de 2026
Guardar

Hoy, sábado 1 de agosto, la agenda deportiva está cargada de partidos imperdibles: Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético en Matute, Sport Boys hará lo suyo con Atlético Grau, Perú buscará otro triunfo frente España por la Copa Federación Sub 17 de Vóley, Manchester City tendrá amistos con Inter, y mucho más.

Los ‘blanquiazules’ se medirá con los ‘churres’ con la misión de volver al triunfo tras polémico empate con Comerciantes Unidos. Paolo Guerrero volverá al once de Pablo Guede en su condición de local.

Los 'blanquiazules' recibirán a los 'churres' en Matute por la fecha 3 del campeonato nacional. (L1 Max)

Por otro lado, la selección peruana sub 17 de vóley logró un inicio auspicioso en la Copa Federación, al conseguir una victoria ajustada por 3-2 frente a República Dominicana. El equipo nacional, que forma parte del grupo anfitrión, mostró solidez al revertir un marcador adverso y asegurar el triunfo en un partido que se definió en el último set.

PUBLICIDAD

En la segunda fecha, Perú medirá fuerzas contra España en el Coliseo Eduardo Dibós, situado en el distrito limeño de San Borja. El escenario, conocido por albergar eventos internacionales, será testigo de un duelo que genera expectativas por el nivel de ambos equipos.

El elenco español llegará al enfrentamiento fortalecido por una victoria relevante: superó a Corea del Sur, vigente campeón mundial de la categoría, en un encuentro que se prolongó hasta el quinto set. Este antecedente incrementa la exigencia del desafío para la selección peruana, que buscará mantener la racha positiva ante un rival que ya demostró capacidad para imponerse ante los favoritos.

PUBLICIDAD

Con garra y corazón, la blanquirroja de vóley selló un triunfo memorable. Observa la alegría de las jugadoras y la hinchada tras ganar el quinto y decisivo set. | Latina

Partidos de Liga 1 Perú

- FC Cajamarca vs Sport Huancayo (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs Sport Boys (15:30 horas / estadio La Matanza / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs UTC (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Alianza Atlético (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Partidos de Copa Federación Sub 17 de Vóley

- República Dominicana vs Corea del Sur (16:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina web y aplicativo)

- Perú vs España (18:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, web y aplicativo)

Partidos de Liga Femenina

- Carlos A. Mannucci vs Flamengo FBC (13:00 horas / Bicolor+)

- Atl. Andahuaylas vs Universitario (15:00 horas / Bicolor+)

Partidos de Liga 2 Perú

- Academia Cantolao vs César Vallejo (10:45 horas / Bicolor+)

- Llacuabamba vs Universidad San Martín (13:00 horas / Bicolor+)

- Santos vs. Comerciantes FC (15:15 horas / Bicolor+)

Partidos de Liga de Naciones de Vóley Masculino

- Eslovenia 0-3 Polonia (Finalizado)

- Japón vs Estados Unidos (06:30 horas / DSports, DGO, VBTV)

Partidos amistosos internacionales

- Lazio 6-3 Avellino (Finalizado)

- Chelsea 1-2 Tottenham (Finalizado)

- Tokyo vs Borussia Dortmund (05:00 horas / Zapping)

- Manchester City vs Inter (06:30 horas / Claro Sports, TyC Sports)

- Manchester United vs Atlético Madrid (08:00 horas / Movistar+, Movistar Liga de Campeones)

- Cardiff vs AS Roma (09:00 horas / Cardiff City TV)

- Real Madrid vs Fiorentina (11:00 horas / DAZN, TyC Sports)

- Girona vs Arsenal (13:00 horas / DAZN)

- Leicester vs Genoa (13:30 horas / LCFC Foxes Hub)

Temas Relacionados

Partidos de hoyAlianza LimaAlianza AtléticoSport BoysAtlético GrauLiga 1Selección peruana de vóley Sub 17Copa Federación SUb 17 de vóleyLiga de Naciones de Vóley MasculinoManchester CityReal Madridperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Con Paolo Guerrero, los ‘blanquiazules’ chocarán con los ‘churres’ con la misión de reencontrarse con el triunfo tras empate en Cutervo. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana se medirá al elenco europeo luego de emotiva remontada ante República Dominicana. Sigue todas las incidencias

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético, al igual que Sporting Cristal con Juan Pablo II. Por su parte, Universitario visitará a Cienciano en Cusco. Conoce la ubicación de tu club favorito

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada

Dónde ver Perú vs España HOY: canal tv online del choque por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Tras su deut con República Dominicana, la ‘bicolor’ tendrá su segunda prueba frente la escuadra española del campeonato de preparación de cara al Mundial. Conoce las señales disponibles para el duelo

Dónde ver Perú vs España HOY: canal tv online del choque por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Perú vs España: día, hora y canal TV del segundo partido de la ‘bicolor’ en la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La selección nacional le remontó el encuentro a República Dominicana y llega motivada para enfrentar al cuadro de Europa. Conoce todos los detalles del cotejo

Perú vs España: día, hora y canal TV del segundo partido de la ‘bicolor’ en la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ollanta Humala en libertad: ¿cuáles son los procesos judiciales pendientes contra el expresidente?

Ollanta Humala en libertad: ¿cuáles son los procesos judiciales pendientes contra el expresidente?

Primeras palabras de Ollanta Humala en libertad: “Fui secuestrado por el Estado”

Ollanta Humala sale de prisión: su padre Isaac Humala aseguró que el expresidente estuvo “secuestrado” por el Poder Judicial

“No hay afán de venganza”: Patricia Juárez sobre convocatoria de Keiko Fujimori a ministros que antes la criticaban

Ollanta Humala sale en libertad tras más de un año recluido en el penal Barbadillo: TC anuló proceso en su contra

ENTRETENIMIENTO

Mariella Zanetti denuncia agresión y acoso a su hija por parte de un arrendador en Surquillo

Mariella Zanetti denuncia agresión y acoso a su hija por parte de un arrendador en Surquillo

Paolo Guerrero llama ‘amor de mi vida’ a Ana Paula Consorte, pero en redes lo recuerdan todo: “Mañana se bloquean”

Samahara Lobatón se sincera sobre su salud mental en el pódcast de Magaly Medina: “Tengo ansiedad, borderline y depresión”

Yahaira Plasencia respalda a empresa que bajó del escenario a Daniela Darcourt: “Son estrictos con el horario”

Jefferson Farfán afirma que Magaly Medina ya pagó los S/ 350 mil de reparación civil: “Por fin pagaste completo”

DEPORTES

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada

Dónde ver Perú vs España HOY: canal tv online del choque por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Perú vs España: día, hora y canal TV del segundo partido de la ‘bicolor’ en la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026