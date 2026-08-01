Partidos de hoy, sábado 1 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 1 de agosto, la agenda deportiva está cargada de partidos imperdibles: Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético en Matute, Sport Boys hará lo suyo con Atlético Grau, Perú buscará otro triunfo frente España por la Copa Federación Sub 17 de Vóley, Manchester City tendrá amistos con Inter, y mucho más.
Los ‘blanquiazules’ se medirá con los ‘churres’ con la misión de volver al triunfo tras polémico empate con Comerciantes Unidos. Paolo Guerrero volverá al once de Pablo Guede en su condición de local.
Los 'blanquiazules' recibirán a los 'churres' en Matute por la fecha 3 del campeonato nacional. (L1 Max)
Por otro lado, la selección peruana sub 17 de vóley logró un inicio auspicioso en la Copa Federación, al conseguir una victoria ajustada por 3-2 frente a República Dominicana. El equipo nacional, que forma parte del grupo anfitrión, mostró solidez al revertir un marcador adverso y asegurar el triunfo en un partido que se definió en el último set.
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En la segunda fecha, Perú medirá fuerzas contra España en el Coliseo Eduardo Dibós, situado en el distrito limeño de San Borja. El escenario, conocido por albergar eventos internacionales, será testigo de un duelo que genera expectativas por el nivel de ambos equipos.
El elenco español llegará al enfrentamiento fortalecido por una victoria relevante: superó a Corea del Sur, vigente campeón mundial de la categoría, en un encuentro que se prolongó hasta el quinto set. Este antecedente incrementa la exigencia del desafío para la selección peruana, que buscará mantener la racha positiva ante un rival que ya demostró capacidad para imponerse ante los favoritos.
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Partidos de Liga 1 Perú
- FC Cajamarca vs Sport Huancayo (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Atlético Grau vs Sport Boys (15:30 horas / estadio La Matanza / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Cusco FC vs UTC (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
Partidos de Copa Federación Sub 17 de Vóley
- República Dominicana vs Corea del Sur (16:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina web y aplicativo)
Partidos de Liga Femenina
- Carlos A. Mannucci vs Flamengo FBC (13:00 horas / Bicolor+)
- Atl. Andahuaylas vs Universitario (15:00 horas / Bicolor+)
Partidos de Liga 2 Perú
- Academia Cantolao vs César Vallejo (10:45 horas / Bicolor+)
- Llacuabamba vs Universidad San Martín (13:00 horas / Bicolor+)
- Santos vs. Comerciantes FC (15:15 horas / Bicolor+)
Partidos de Liga de Naciones de Vóley Masculino
- Eslovenia 0-3 Polonia (Finalizado)
- Japón vs Estados Unidos (06:30 horas / DSports, DGO, VBTV)
Partidos amistosos internacionales
- Lazio 6-3 Avellino (Finalizado)
- Chelsea 1-2 Tottenham (Finalizado)
- Tokyo vs Borussia Dortmund (05:00 horas / Zapping)
- Manchester City vs Inter (06:30 horas / Claro Sports, TyC Sports)
- Manchester United vs Atlético Madrid (08:00 horas / Movistar+, Movistar Liga de Campeones)
- Cardiff vs AS Roma (09:00 horas / Cardiff City TV)
- Real Madrid vs Fiorentina (11:00 horas / DAZN, TyC Sports)
- Girona vs Arsenal (13:00 horas / DAZN)
- Leicester vs Genoa (13:30 horas / LCFC Foxes Hub)
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