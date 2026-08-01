Yahaira Plasencia respalda a empresa que bajó del escenario a Daniela Darcourt: “Son estrictos con el horario”. América TV: 'Más Espectáculos'.

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Yahaira Plasencia se pronunció sobre el episodio que vivió Daniela Darcourt en Barcelona, cuando fue bajada del escenario en pleno concierto, y respaldó a la empresa responsable del evento al señalar que se trata de una productora “muy seria” y “muy estricta con el horario”. La cantante fue abordada por las cámaras de Más Espectáculos tras su show del 30 de julio y contó que ella misma trabajó con esa misma organización el año pasado, cuando también se registraron problemas similares.

El caso que detonó la conversación ocurrió el 28 de julio en el Olympic Arena de Badalona, en Barcelona, durante el festival Perú Salsa All Stars II, en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias de la comunidad peruana en España. Videos del momento se viralizaron rápidamente: se escuchó cómo el volumen de la música bajaba mientras Darcourt seguía en escena y, tras una despedida anticipada, la artista se retiró, generando reclamos entre asistentes y usuarios en redes.

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El episodio en Barcelona: recorte de show y videos virales

Durante la presentación de Daniela Darcourt, el ambiente cambió de manera abrupta cuando el volumen de su música disminuyó notablemente. En los videos que circularon en TikTok y otras plataformas se observa la confusión del público y la salida rápida de la cantante, lo que alimentó críticas hacia la organización del festival.

Tras la difusión del material, aparecieron versiones que señalaban a Darcourt por una supuesta tardanza. La salsera respondió en redes negando esa versión y atribuyó el recorte del show a cambios de horario aplicados por la producción.

“No cariño, yo llegué siempre a mi hora… fueron ellos quienes me cambiaron el horario a mí y a todos los demás compañeros. Cortándonos el show como mejor han podido. Una falta de respeto total, pero bueno, a mí me importa el público… no un empresario que no sabe lo que hace”, contestó a una usuaria.

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Ese mensaje fijó la posición de Darcourt: no fue un incumplimiento suyo, sino un reajuste que terminó perjudicando a varios artistas.

Daniela Darcourt se retiró molesta del escenario en Barcelona tras recorte de su show y asistentes reclaman. IG

Yahaira Plasencia respalda a la productora: “Muy seria, muy buena”

Consultada por el tema, Yahaira Plasencia dijo que la empresa vinculada al evento de Darcourt no era desconocida para ella. Por el contrario: aseguró que se trata de la misma productora con la que trabajó el año pasado.

“Esa productora que ha llevado Yosimar a Daniela, es la misma productora que me llevó el año pasado a mí a Yosimar. Es la misma productora. Una productora muy seria, muy buena”, declaró.

En esa frase, Plasencia colocó dos elementos: la seriedad de la empresa y la experiencia previa como base para opinar. Su comentario funciona como respaldo institucional: en vez de alimentar la polémica, apuntó a la reputación de la organización.

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Yahaira Plasencia respalda a la productora tras lo de Daniela Darcourt en Barcelona. Captura: 'Más Espectáculos'.

“Son estrictos con el horario”: el argumento central de su postura

El punto más claro de su declaración fue que la productora maneja tiempos con firmeza. “Lo que pasa es que son muy estrictos con el horario y lamentablemente es así”, dijo.

En su relato, esa “estrictez” no es nueva ni exclusiva del caso Darcourt. Incluso mencionó que, el año pasado, hubo un episodio parecido con otra agrupación. “También el año pasado, menos mal no lo cubrió una radio, pero también hubo problemas. Bajaron a, a Son Tentación en algún momento. O sea, ha pasado”, afirmó.

Con esa referencia, Yahaira buscó mostrar que el recorte en escenario no sería un hecho aislado, sino una consecuencia de una forma de producción que prioriza el cumplimiento de horarios, aunque eso termine generando tensión en vivo.

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“Algunos quieren siempre cerrar”: su estrategia para evitar conflictos

Plasencia también reveló cómo, según su versión, se anticipó a estos escenarios cuando trabajó con esa misma empresa. “Por eso yo decía: ‘Pérense ustedes, ahí pónganme primero y yo me voy’. Porque algunos quieren siempre cerrar, ¿no? Ya cierran ustedes, yo me voy primerita y chao, me voy a mi casa”, comentó.

La frase apunta a una dinámica común en festivales: el deseo de cerrar la noche puede implicar retrasos y roces si el cronograma cambia. Su postura, en ese sentido, fue pragmática: mejor salir antes que quedar atrapada en recortes de último minuto.

Yahaira Plasencia declaró que la productora vinculada al festival de Daniela Darcourt en Barcelona es “muy seria” y “muy estricta con el horario”. Captura: 'Más Espectáculos'.

“Daniela ha tenido el respaldo de toda la gente”: el cierre y el apoyo

Pese a respaldar a la productora, Yahaira también reconoció el efecto que el episodio tuvo en el público y sostuvo que Darcourt salió bien parada ante los asistentes. “Pero igual creo que Daniela ha tenido el respaldo de toda la gente, así que está bien, son cosas que pasan”, indicó.

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En una segunda declaración, volvió a esa idea: “Pasa pues, pero creo que Daniela ha tenido el respaldo de toda la gente, está bien, pero son cosas que pasan”.

Con ello, Plasencia intentó equilibrar el discurso: explicó la lógica de la empresa, recordó que no es la primera vez que ocurre una situación así y, al mismo tiempo, validó que el público apoyó a Daniela.