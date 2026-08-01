Samahara Lobatón se sincera sobre su salud mental en el pódcast de Magaly Medina: “Tengo ansiedad, borderline y depresión”

Samahara Lobatón admite que recibe tratamiento psiquiátrico y confiesa los trastornos que padece. YouTube: Magaly Medina El Podcast.

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Samahara Lobatón habló sin rodeos sobre su salud mental y reveló que actualmente sigue tratamiento psiquiátrico y recibe ayuda psicológica. La influencer, hija de Melissa Klug, se sinceró en el pódcast de Magaly Medina y sorprendió al contar que toma medicación todos los días y que convive con varios diagnósticos.

Sus declaraciones generaron repercusión en redes por dos razones: por la crudeza con la que lo contó y porque, en medio de la exposición mediática, puso en primer plano un tema que suele tratarse con miedo o con vergüenza. Lobatón, en cambio, eligió nombrarlo y explicar que su prioridad hoy es sanar, enfocarse en su estabilidad y estar bien por sus hijos.

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“Estoy intentando sanar”: el tratamiento que sigue y la búsqueda de ayuda

Durante la entrevista, Samahara explicó que atraviesa un proceso de recuperación y que ha optado por acompañamiento profesional. “Estoy intentando sanar, estoy llevando mi tratamiento psiquiátrico, estoy buscando ayuda psicológica, pensando en mí y mis hijos”, señaló.

La frase resume el núcleo de su decisión: no se trata solo de sentirse mejor en el corto plazo, sino de sostener un proceso con especialistas. En sus palabras, el tratamiento es un camino que está transitando de manera activa y no un recurso puntual.

En el mismo tono, la influencer dejó entrever que está en una etapa de “orden” personal. Dijo que está poniendo su energía en lo que considera verdaderamente importante, con un foco claro: su bienestar y el de sus pequeños.

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Samahara Lobatón admite que recibe tratamiento psiquiátrico y confiesa los trastornos que padece. TikTok

“Tomo pastillas todos los días”: los diagnósticos que mencionó

Uno de los momentos más directos de su testimonio llegó cuando habló de diagnósticos. Sin rodeos, Lobatón enumeró lo que, según dijo, le han señalado los especialistas.

“Tengo ansiedad y tengo borderline, tomo pastillas todos los días. También tengo depresión”, confesó.

En la conversación, también indicó que sigue las recomendaciones de quienes supervisan su caso, dando a entender que no está improvisando ni tomando decisiones por su cuenta. Su relato se centró en la constancia: medicación diaria y acompañamiento psicológico como parte del mismo proceso.

Una etapa sin romance: “No me encuentro en el momento”

En el pódcast, Samahara también habló de su situación sentimental y explicó que, por ahora, no quiere iniciar una relación. Según dijo, no es una prioridad frente a lo que está trabajando internamente.

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“Ahorita no me encuentro en el momento de buscar una relación como tal... estoy dispuesta a enamorarme de la puerta para fuera”, manifestó.

Con esa frase, estableció un límite: su foco está en estabilizarse y crecer, no en abrir un nuevo vínculo afectivo. Su posición se conecta con lo que había explicado minutos antes: que está en una etapa de sanación.

“Fracasar en mi familia fue duro”: el golpe emocional que recordó

En otro tramo de la conversación, Lobatón recordó un episodio que marcó su vida emocional: el quiebre de su familia. Lo describió como un golpe que tardó en procesar y que, en su momento, sintió como una derrota personal.

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“Fracasar en mi familia fue duro, yo lo vi como un fracaso en un momento”, reconoció.

La frase no se quedó solo en el pasado, sino que abrió una lectura sobre cómo el dolor se arrastra y se transforma con el tiempo. En su caso, lo ubicó como una parte de su historia que tuvo impacto emocional y que hoy busca entender desde otra perspectiva.

Dos nanas, muchos gastos y un nuevo reality en camino: Samahara Lobatón explicó por qué no puede parar de trabajar. YouTube: Magaly Medina, El podcast

“Es más de la infancia”: su motivación y el rol de sus hijos

Samahara también habló de heridas más antiguas y de la idea de evolucionar. “Es más de la infancia, son cosas que hay que curar y evolucionar en la vida”, afirmó.

Luego explicó por qué decidió tomarse en serio el proceso: “Lo hago por mis hijos, ellos merecen tener una madre sana”, dijo, vinculando su tratamiento con una meta concreta: ofrecer una mejor versión de sí misma en casa, en su rol de madre, y no solo “funcionar” hacia afuera.

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Ese enfoque fue consistente en toda la entrevista: el tratamiento no aparece como un tema aislado, sino como una decisión para sostener su bienestar emocional y su vida familiar.