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Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, sábado 1 de agosto de 2026

El costo del combustible se dispara en distintas zonas del país, mientras herramientas oficiales permiten a los usuarios comparar precios y planificar su recarga con datos actualizados

Surtidor de combustible con pantalla digital mostrando cuatro precios, botones de colores y mano de persona sujetando una manguera verde en primer plano.
Una mano sujeta la manguera de un surtidor mientras la pantalla digital muestra los precios de la gasolina, diésel, GLP y GNV en una estación de servicio urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El precio de la gasolina en Perú marca diferencias históricas entre distritos y regiones, con valores que pueden variar hasta seis soles por galón dependiendo del lugar y el tipo de combustible. Las tarifas actuales muestran una dispersión notable, lo que obliga a los consumidores a buscar información precisa antes de cargar combustible. Este escenario se atribuye a factores internacionales y locales que inciden directamente en el bolsillo de los conductores peruanos.

Precio de la gasolina

En la ciudad de Lima, el gasohol regular oscila entre 17,24 y 21,49 soles por galón, mientras que el gasohol premium se encuentra en una franja de 18,34 a 22,49 soles por galón. El diésel B5 S-50 UV, fundamental para el transporte público y de carga, presenta precios entre 20,40 y 25,99 soles por galón. Estas cifras, reportadas por la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), muestran la amplitud de costos que puede enfrentar un automovilista en la capital peruana.

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En las provincias, los precios tienden a elevarse aún más. Por ejemplo, en Cusco, el gasohol regular parte de 18,67 soles y alcanza los 21,99 soles, mientras que en Ica el valor inicial es de 17,29 soles. En Lambayeque, el gasohol premium ronda los 18,89 soles y en Tacna el diésel se ubica en 22,10 soles. Esta realidad obliga a los usuarios a comparar tarifas y planificar sus recorridos con mayor detalle para evitar pagos innecesarios.

En la actualidad, el valor de los principales combustibles muestra una brecha de hasta seis soles por galón entre distintos distritos y regiones. Esta diferencia responde a factores internacionales, logísticos, impuestos y márgenes de comercialización.

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  • Gasohol Regular (90 octanos): S/ 17,24 – S/ 21,49 por galón en Lima
  • Gasohol Premium: S/ 18,34 – S/ 22,49 por galón en Lima
  • Diésel B5 S-50 UV: S/ 20,40 – S/ 25,99 por galón en Lima
Mapa de Perú con surtidores rojos, bombonas azules y verdes, gotas doradas; logo Petroperú y precios 5.89, 6.45, 4.29.
Un mapa de Perú muestra la distribución de combustibles y precios referenciales de Petroperú en Lima, Cusco e Ica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En provincias, estos precios pueden elevarse aún más. Por ejemplo:

  • En Cusco, el gasohol parte de S/ 18,67 y llega a S/ 21,99.
  • En Ica, el gasohol regular inicia en S/ 17,29.
  • En Lambayeque, el gasohol premiun está en S/ 18,89
  • En Tacna, el diésel está en S/ 22,10

Precio de la gasolina en principales grifos de Lima

La diferencia de tarifas entre distritos de Lima es significativa. Algunos ejemplos de precios observados el 31 de julio de 2026:

  • San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 16,89
  • Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,27
  • Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 17,38
  • Jesús María: gasohol premium se ubica en S/ 17,19
  • San Miguel: gasohol premium se ubica en S/ 19,19
  • Villa El Salvador: gasohol premium se ubica en S/ 18,08
  • Rimac: el Diésel está en S/ 21,99
  • Comas: el Diésel está en S/ 20,79
  • Carabayllo: el Diésel está en S/ 19,89
Primer plano de un surtidor de combustible con pantalla digital mostrando precios de gasolina, diésel, GNV y GLP, y el logo azul de Osinergmin en Lima.
Un surtidor moderno de combustible con pantalla digital muestra los precios de gasolina, diésel, GNV y GLP junto al logo de Osinergmin en una estación de servicio en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que explican la variación de precios

El precio de la gasolina en Perú responde a una combinación de factores externos e internos. El primero y más importante es el comportamiento internacional del petróleo crudo. Cuando el valor del crudo sube en el mercado global, los combustibles refinados como la gasolina aumentan su costo localmente. Este fenómeno ha sido especialmente visible en los meses recientes, en los que la volatilidad internacional ha repercutido en los grifos peruanos.

A esto se suman los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno nacional. El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV) inciden de manera directa en el precio final al consumidor. Además, los costos logísticos relacionados con el transporte y la distribución de combustibles adquieren especial relevancia en un país de geografía compleja como Perú. El traslado desde puertos y refinerías hasta las estaciones de servicio implica gastos que varían según la distancia y las condiciones de acceso.

Cada grifo o estación de servicio define su propio margen de rentabilidad, lo que genera diferencias de precio, incluso entre distritos cercanos. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho el gasohol regular se vende desde 16,89 soles, mientras que en Villa El Salvador el precio base es de 17,27 soles y en Los Olivos sube a 17,38 soles. El gasohol premium en Jesús María se ubica en 17,19 soles, pero en San Miguel llega a 19,19 soles y en Villa El Salvador supera los 18,08 soles.

Un grifo limeño con un gran cartel digital azul que muestra precios de combustibles. Taxis y automóviles se ven en la avenida frente a la estación de servicio.
Una estación de servicio urbana en Lima, Perú, exhibe un gran cartel digital con los precios actualizados de gasohol, diésel y GLP, destacando el logo de Osinergmin y la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consulta y comparación de precios: el papel de Facilito

En este contexto de alta dispersión de precios, Facilito se ha convertido en una herramienta esencial para los conductores peruanos. Desarrollada por Osinergmin, esta plataforma digital ofrece acceso a información actualizada sobre los precios de combustibles en todo el país. Los datos, reportados diariamente por los propios grifos, permiten comparar tarifas y localizar los establecimientos con los valores más convenientes según la ubicación del usuario.

Los especialistas recomiendan consultar siempre Facilito antes de cargar combustible, ya que las diferencias pueden ser notorias incluso en zonas cercanas. Además, sugieren elegir estaciones de servicio con buenas referencias y tarifas competitivas. Mantener el vehículo en óptimas condiciones también contribuye a un menor consumo de combustible, lo que ayuda a mitigar el impacto de los precios elevados.

Surtidor de gasohol regular con logo Facilito, surtidor de diésel con logo Osinergmin y mapa de Perú con marcadores de ubicación conectados.
Las plataformas Facilito y Osinergmin comparan los precios de gasohol regular y diésel en distintos puntos de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo usar Facilito? Guía paso a paso para quienes recién la conocen

Para quienes desean comenzar a consultar los precios de la gasolina y otros combustibles a través de Facilito, el proceso es sencillo. A continuación, se presenta una guía utilitaria en formato de viñetas:

  • Ingresar a la web oficial: Facilito o descargar la aplicación móvil disponible para Android y iOS.
  • Seleccionar el tipo de combustible de interés: gasolina, diésel, gas natural vehicular o gas licuado de petróleo (GLP).
  • Introducir la ubicación manualmente o permitir la geolocalización para detectar automáticamente los grifos más cercanos.
  • Revisar la lista de precios actualizados para cada estación de servicio, ordenados desde el valor más bajo al más alto.
  • Consultar información adicional sobre horarios, servicios y métodos de pago ofrecidos por cada establecimiento.
  • Elegir el grifo de preferencia y consultar la ruta para llegar desde la ubicación actual.
  • Comparar precios en diferentes distritos y periodos para identificar oportunidades de ahorro.
  • Utilizar la función de favoritos para guardar las estaciones con mejores referencias o precios.
Primer plano de un surtidor de gasolina con boquerel verde, pantalla digital con precio por galón y logo Osinergmin.
Un surtidor de gasolina en Lima muestra el precio del galón a 21.59 soles, con la etiqueta de fiscalización de Osinergmin adherida al costado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para enfrentar la variación de precios

La volatilidad del mercado hace que los precios de la gasolina cambien constantemente, lo que exige mayor atención por parte de los usuarios. Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a reducir el gasto en combustible:

  • Consultar los precios cada vez que se requiera cargar combustible, ya que las diferencias pueden ser significativas incluso dentro de un mismo distrito.
  • Preferir cargar en grifos con precios bajos y buenas referencias de servicio.
  • Mantener el vehículo en buen estado, ya que un motor afinado y neumáticos con la presión adecuada consumen menos combustible.
  • Evitar aceleraciones y frenadas bruscas, prácticas que incrementan el consumo de gasolina.
  • Considerar rutas menos congestionadas y organizar viajes para optimizar el uso del vehículo.
  • Evaluar alternativas como el uso de GLP o gas natural vehicular, si el vehículo lo permite.

¿Qué hacer ante variaciones inesperadas en el precio?

Ante un aumento inesperado en los precios de la gasolina, las siguientes acciones pueden resultar útiles:

  • Verificar en la aplicación Facilito si el incremento es generalizado o puntual en una estación específica.
  • Comparar precios en diferentes distritos antes de decidir dónde abastecerse.
  • Consultar la sección de noticias de Facilito para identificar tendencias recientes o anuncios de ajustes oficiales.
  • Analizar la posibilidad de modificar temporalmente el tipo de combustible utilizado, si el vehículo lo soporta.

Gasolina: Ajustes recientes

Durante el último año, el precio de la gasolina y otros combustibles ha experimentado ajustes al alza, en parte por la evolución del precio internacional del petróleo y en parte por factores locales. El monitoreo constante de plataformas como Facilito se ha vuelto indispensable para quienes buscan optimizar su presupuesto ante la volatilidad del mercado. La información diaria y transparente permite tomar decisiones informadas y reducir el impacto del gasto en combustibles.

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