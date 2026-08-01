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Corte de luz en Lima y Callao: SJL, Puente Piedra y otros tres distritos se quedarán sin energía este 3 de agosto

Pluz anunció una nueva jornada de interrupciones programadas para este lunes. Conoce qué zonas podrían verse afectadas y durante qué horas se realizará la suspensión del servicio

Usuarios expresan su malestar por corte de luz en varios distritos de Lima
Usuarios expresan su malestar por corte de luz en varios distritos de Lima
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La empresa Pluz ha programado interrupciones del servicio eléctrico para este lunes 3 de agosto de 2026 en diferentes sectores de Lima y Callao. Los cortes se realizarán en horarios distintos y comprenderán zonas de San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Bellavista, Carabayllo y Rímac.

Las suspensiones tendrán una duración variable, desde algunas horas hasta jornadas de aproximadamente ocho horas. Los usuarios de las áreas comprendidas en el cronograma deberán tomar sus precauciones y verificar el horario correspondiente a su zona para evitar inconvenientes durante la interrupción del suministro.

¿Qué distritos tendrán corte de luz este lunes 3 de agosto?

La empresa Pluz programó interrupciones del servicio eléctrico para este lunes 3 de agosto de 2026 en distintos sectores de Lima y Callao. Los cortes tendrán horarios diferentes según la zona y forman parte de trabajos programados en la red eléctrica.

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San Juan de Lurigancho

Horario: 9:00 a. m. – 5:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Asociación Agropecuaria Villa Rica El Huarango: manzanas A, D y E.
  • Asociación ATREM: manzanas B, C, E y L2.
  • Asociación ASEIQ: manzanas E y Q.
  • Asociación Industrial Unidas de Micro y Pequeños Empresarios: manzanas A y B.

Puente Piedra

Horario: 8:30 a. m. – 4:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • Urb. Fundo Shangrila: manzana H.
  • Calle Las Gardenias: cuadra 1.

Bellavista

Horario: 1:30 p. m. – 5:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • Urb. Ciudad del Pescador: manzanas M2, N2, Q2, R2 y S2.
  • Av. Venezuela: cuadras 14, 15 y 17.

Puente Piedra

Horario: 9:30 a. m. – 5:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • Urb. Zapallal: manzanas A, C1, D1, E1, P1 y Q1.
  • Av. Buenos Aires: cuadra 24.
  • Av. Leoncio Prado: cuadras 9, 10 y 11; además de la manzana C1.
  • Av. República de Croacia: cuadras 3 y 4.

Carabayllo

Horario: 9:00 a. m. – 5:00 p. m.

Zona afectada:

  • A.H. Huáscar: manzanas 39, 40, 41, 42, 43 y 44.

Rímac

Horario: 9:30 a. m. – 2:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • Urb. Leoncio Prado: manzanas A, A1, B, C, D, E, F, G, H, K, L y P1.
  • Av. Guardia Republicana: cuadra 5.

¿Por qué se realiza el corte de luz?

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA
Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA

Las interrupciones programadas forman parte de trabajos técnicos que se realizan en la red eléctrica. Estas labores pueden incluir mantenimiento preventivo, intervención de infraestructura y otras acciones destinadas a mejorar las condiciones de operación del sistema y reducir el riesgo de fallas inesperadas.

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Por ello, los usuarios de las zonas incluidas en el cronograma deben considerar que el suministro será interrumpido temporalmente durante el horario establecido por la empresa.

Recomendaciones ante el corte de electricidad

Antes del inicio de la interrupción, se recomienda desconectar los electrodomésticos y equipos electrónicos para protegerlos ante posibles variaciones de voltaje cuando el servicio sea restablecido. También es conveniente cargar celulares, laptops y baterías portátiles con anticipación.

Asimismo, se aconseja evitar abrir constantemente la refrigeradora o congeladora para conservar los alimentos durante el corte. Los usuarios deben tener linternas o luces de emergencia disponibles y evitar el uso de ascensores durante el horario de suspensión.

Importante: los horarios señalados corresponden al cronograma de cortes programados y el restablecimiento del servicio puede variar dependiendo de la ejecución de los trabajos.

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