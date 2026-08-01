Mariella Zanetti denuncia agresión y acoso a su hija por parte de un arrendador en Surquillo

Hija de Mariella Zanetti y Farid Ode sufren acoso y agresión durante disputa por alquiler en Lima

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Mariella Zanetti denunció este viernes 31 de julio que su hija y varias amigas fueron víctimas de acoso y de un fuerte altercado con el arrendador del departamento que ocupaban en Surquillo. El incidente, que incluyó agresiones físicas y negativas para devolver la garantía de alquiler, motivó la intervención de la artista en la comisaría local.

De acuerdo con el testimonio de Zanetti, la joven y sus compañeras alquilaron un departamento hace dos meses, tras firmar un contrato cuyo documento físico nunca recibieron. Las inquilinas, todas estudiantes o jóvenes profesionales, depositaron una garantía que superaba los 4.000 soles. La madre relató que el propietario del inmueble se niega a devolver el dinero pese a que las jóvenes decidieron mudarse por sentirse vulnerables y no recibir lo prometido en el arrendamiento.

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“Ella alquiló un departamento junto a otras roomies, que son chicas solas, de la misma edad. Ellas firmaron un contrato y hasta el día de hoy se niegan a darles el contrato. Además, dieron una garantía de más de 4 mil soles, la cual se la rehúsan dar porque ellas se retiran a los dos meses”, indicó Zanetti a Instarándula, bastante mortifificada por la situación que está atravesando su hija con sus amigas.

El conflicto escaló cuando las jóvenes regresaron al inmueble acompañadas de un amigo para exigir la devolución del depósito. Zanetti afirmó que el encuentro terminó en violencia. Según su testimonio, “cuando ellas piden hablar para reclamar las cosas que solicitaron, aparece el hijo, que es agresor de mi hija tanto verbal como de su amigo, que le han reventado la nariz de un cabezazo”.

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El episodio llevó a Zanetti a abandonar de inmediato su programa radial para acudir en apoyo de su hija. La conductora recibió una llamada desesperada y entre lágrimas por parte de la joven. “Hoy mi hija me llama llorando, desesperada y he entrado a mi programa preocupada. El tipo no bajó para nada, mandó a todo mundo. Mandó a su mamá, que era mayor de edad, y me da pena. Hay que ser bien cobarde para agredir a unas chicas jóvenes que recién están comenzando”, sostuvo.

Mariela Zanetti salió a defender a su hija tras enfrentamiento con arrendador.

Además del altercado físico, Zanetti denunció situaciones previas de acoso y hostigamiento contra su hija y las jóvenes que compartían el departamento. Describió episodios de insultos, forcejeos en la puerta de la vivienda y la presencia de personas extrañas en el edificio. “Ha habido varias situaciones donde mi hija ha sido víctima de acoso, de agresiones, de insultos como: ‘Qué tal c**’ o forcejeando la puerta porque entraban personas de dudosa procedencia”, aseguró la artista.

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La confrontación terminó con la intervención policial. Según la información disponible, las jóvenes presentaron una denuncia formal en la comisaría de Surquillo. Las autoridades tomaron conocimiento del caso y se espera que se inicien las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Farid Ode defiende a su hija

La situación también motivó la reacción de Farid Ode, padre de la hija de Zanetti, quien acudió al lugar tras conocer lo ocurrido. Ode expresó su apoyo a las jóvenes y criticó la actitud del arrendador. “Hemos ido a ver y este señor agredió a un amigo de mi hija porque las chicas no iban a ir solas. Le ha partido la nariz. Están perjudicando a tres jóvenes por no devolverle el dinero”, declaró el empresario.

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Hasta el cierre de esta edición, no se han registrado declaraciones públicas del arrendador implicado ni de su familia respecto a las acusaciones. La policía de Surquillo continúa con la recopilación de testimonios y pruebas para determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento y el presunto incumplimiento contractual.

Farid Ode y Mariella Zanetti se unen pra defender a su hija.