Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 1 de agosto de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Dos sismos de magnitud 3.5 sacudieron las regiones de Arequipa y Junín en la madrugada del miércoles, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El primero de los movimientos se registró a las 2:35, a 2 kilómetros al norte de Chala, en la provincia de Caravelí, Arequipa, con una profundidad de 17 kilómetros y una intensidad de II-III en la zona.

Un segundo evento sísmico, también de magnitud 3.5, ocurrió a las 4:53, a 14 kilómetros al suroeste de Chupaca, en la región Junín, con una profundidad de 12 kilómetros y una intensidad de III. Ambos temblores fueron percibidos por la población, aunque no se han reportado daños materiales ni personales, según los reportes preliminares del IGP.