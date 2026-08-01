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Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 1 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú reportó dos sismos de magnitud moderada en las regiones de Arequipa y Junín durante la madrugada del 31 de julio de 2026

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Dos sismos de magnitud 3.5 sacudieron las regiones de Arequipa y Junín en la madrugada del miércoles, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El primero de los movimientos se registró a las 2:35, a 2 kilómetros al norte de Chala, en la provincia de Caravelí, Arequipa, con una profundidad de 17 kilómetros y una intensidad de II-III en la zona.

Un segundo evento sísmico, también de magnitud 3.5, ocurrió a las 4:53, a 14 kilómetros al suroeste de Chupaca, en la región Junín, con una profundidad de 12 kilómetros y una intensidad de III. Ambos temblores fueron percibidos por la población, aunque no se han reportado daños materiales ni personales, según los reportes preliminares del IGP.

13:04 hsHoy

Sismo en Cusco hoy sábado

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.5 ocurrido el 1 de agosto de 2026 a las 05:29 hora local. El evento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y su epicentro se localizó a 15 kilómetros al este de Cusco, en la región Cusco. La intensidad fue registrada como III en la ciudad de Cusco, según el reporte oficial (IGP/CENSIS/RS 2026-0515).

13:01 hsHoy

Zonas de mayor riesgo y distribución de epicentros

El análisis del IGP indica que la mayor concentración de sismos ocurre en la costa y la sierra central, aunque la Amazonía también ha registrado eventos significativos. Arequipa, Junín y Ucayali figuran entre las regiones más activas en los últimos meses, con movimientos sentidos por la población y profundidades variables que influyen en la percepción del temblor.

Un semáforo peatonal de luz ámbar, varios edificios, luces rojas encendidas en los balcones, el logo del IGP en un poste y cables eléctricos.
Una ciudad peruana experimenta una simulación de alerta sísmica con edificios que se muestran borrosos, luces de emergencia rojas encendidas y un semáforo peatonal ámbar intermitente, junto al logo del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia e intensidad de los sismos en Perú dependen de la profundidad del epicentro. Casi dos de cada tres sismos ocurren cerca de la superficie, lo que incrementa la sensación de movimiento y el potencial daño. Un sismo de magnitud 7 o más se presenta aproximadamente cada dos años en el país.

13:01 hsHoy

Impacto social: prevención, educación y vulnerabilidad

La recurrencia de movimientos telúricos ha impulsado a las autoridades nacionales a fortalecer los sistemas de alerta y la capacitación ciudadana para reducir el impacto de futuros desastres. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el propio IGP promueven campañas educativas y simulacros en escuelas, barrios y centros de trabajo.

Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La informalidad en las viviendas, la escasa preparación institucional y la baja prevención en los hogares aumentan el riesgo ante un sismo de gran magnitud. Las estrategias de mitigación se enfocan en la construcción segura, la identificación de rutas de evacuación y la sensibilización comunitaria.

07:27 hsHoy

Protocolos y recomendaciones de emergencia

La respuesta ante un sismo exige preparación y conocimiento de los protocolos básicos. Las autoridades recomiendan contar con una mochila de emergencia y tener identificados los números de contacto de los servicios de emergencia.

Mochila de emergencia:

Mochila roja de emergencia con reflectores amarillos y botella de agua. Personas de espaldas en calle urbana. Señal azul con ondas y señal verde de punto de reunión.
Un grupo de personas se reúne en un punto de encuentro seguro en una ciudad peruana, lo que ilustra la preparación de la comunidad frente a emergencias sísmicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Teléfonos útiles en caso de sismo:

06:08 hsHoy

Qué hacer antes, durante y después de un sismo

Las recomendaciones para la ciudadanía buscan minimizar riesgos y daños personales. El IGP y el INDECI insisten en la importancia de la preparación familiar y la práctica constante de simulacros.

Antes de un sismo:

Durante un sismo:

Después de un sismo:

Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:48 hsHoy

Herramientas tecnológicas y alertas tempranas

El desarrollo tecnológico ha permitido la implementación de aplicaciones móviles y sistemas de alerta que notifican a la población sobre la ocurrencia de sismos. El IGP mantiene una red de monitoreo en tiempo real y difunde reportes periódicos a través de sus plataformas digitales.

Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de alerta permiten recibir avisos en tiempo real sobre movimientos sísmicos y orientaciones sobre cómo actuar en cada etapa de la emergencia. Estos sistemas han demostrado ser útiles para reducir la exposición y mejorar la capacidad de respuesta ciudadana.

05:25 hsHoy

Retos para la reconstrucción y el futuro sísmico del país

La reconstrucción tras un sismo fuerte representa uno de los mayores desafíos para las autoridades peruanas. El proceso exige coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como la colaboración de la sociedad civil y el sector privado.

IGP
El IGP recibió constancia del registro de patentes por parte de Indecopi del decodificador RDS (Radio Data System) - IGP

El fortalecimiento de la infraestructura, la educación continua y la inversión en nuevas tecnologías de monitoreo aparecen como prioridades para disminuir el impacto de los sismos en el futuro inmediato. La vigilancia permanente y la preparación comunitaria resultan fundamentales en un país con alta sismicidad.

05:11 hsHoy

Características y contexto de los sismos en Arequipa y Junín

El primer sismo detectado por el Instituto Geofísico del Perú se localizó en las inmediaciones de Chala, una localidad costera de la provincia de Caravelí, Arequipa. El evento tuvo una magnitud de 3.5 y una profundidad de 17 kilómetros, lo que produjo una percepción leve a moderada entre los habitantes, principalmente por la hora en la que ocurrió, cuando muchas personas descansaban. Las coordenadas oficiales situaron el epicentro en latitud -15.85 y longitud -74.24, con una referencia específica a 2 kilómetros al norte de Chala.

Mapa del IGP sobre las réplicas que se produjeron en el epicentro del sismo de 7 grados en Yauca, Arequipa, el pasado 28 de junio
Mapa del IGP sobre las réplicas que se produjeron en el epicentro del sismo de 7 grados en Yauca, Arequipa, el pasado 28 de junio

Horas más tarde, otro sismo de igual magnitud afectó a la región de Junín, con epicentro a 14 kilómetros al suroeste de Chupaca. Este segundo movimiento tuvo una profundidad menor, de 12 kilómetros, y se percibió con intensidad III, de acuerdo con el registro del IGP. Las coordenadas ubicaron el epicentro en latitud -12.17 y longitud -75.36, lo que permitió a los especialistas precisar la zona de mayor impacto.

Mapa físico de Perú con dos puntos rojos brillantes. Una mano sostiene una lupa sobre uno de ellos. Un sismógrafo con papel cuadriculado y trazo de ondas sísmicas.
El mapa sísmico de Perú, con epicentros marcados en Ica y Junín, es analizado por una mano que sostiene una lupa mientras un sismógrafo registra la actividad tectónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los reportes del IGP, ambos eventos forman parte de la actividad sísmica habitual en la región andina del Perú, donde la interacción de las placas tectónicas genera movimientos de este tipo con frecuencia variable. Las autoridades locales activaron los protocolos de monitoreo, manteniendo comunicación constante con las comunidades cercanas a los epicentros para descartar daños mayores y brindar información actualizada a la población.

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