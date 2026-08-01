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Productor enfrenta a la madre de Angie Jibaja tras polémica por retiro de hotel: “Usted me habla ‘pestes’ de su hija”

Giany Cossio respondió con dureza a la progenitora de la modelo, cuestionando su preocupación por el pago y exponiendo tensiones familiares con conversaciones privadas

Fuerte cruce entre Giany Cossio y la mamá de Angie Jibaja por escándalo en hotel.
Fuerte cruce entre Giany Cossio y la mamá de Angie Jibaja por escándalo en hotel.
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El productor Giany Cossio lanzó una contundente respuesta a la madre de Angie Jibaja, tras los cuestionamientos sobre el pago de un hotel en el que la modelo se alojaba y del que fue retirada recientemente. El incidente, que involucra acusaciones cruzadas y advertencias públicas, ha generado revuelo y atención de los seguidores d ela modelo.

La controversia surgió luego de que la progenitora de Jibaja cuestionó si Cossio cumplió con el pago del hospedaje de la modelo, conocida como “la chica de los tatuajes”. El productor no tardó en responder de manera directa, recomendando a la madre de la artista que, en vez de preocuparse por el pago, averigüe las razones por las que su hija fue retirada del hotel. “En vez de preocuparse si yo pagué o no el hotel, llame o vaya y averigüe por qué sacaron a su hija del hotel en vez de quererse hacer la payasa porque a usted le gusta facturar y vive de eso”, expresó Cossio.

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En medio del intercambio, Cossio reveló que mantiene pruebas de conversaciones privadas donde, asegura, la madre de Jibaja habla negativamente sobre su propia hija. “Usted es lo más bajo y se lo he dicho en conversaciones que usted tiene conmigo y le dije que no se meta conmigo porque tengo las conversaciones bien fuertes donde usted me habla pestes de su hija”, sentenció el producto.

Fotografía dividida con una mujer de cabello oscuro y tatuajes a la izquierda; a la derecha, un hombre con gorra sonriendo junto a otra mujer con suéter blanco
Giancarlo Cossío anunció la salida de Angie Jibaja del pódcast 'Nadie sabe' y adelantó que el próximo lunes presentará a una nueva conductora.

Fuertes acusaciones

El conflicto familiar tomó un giro más personal cuando Cossio acusó a la madre de la modelo de ser la última persona que debería opinar sobre la vida de Jibaja. “Ha hablado tanta estupidez de su hija, hasta que se ha metido con su marido. ¿Quiere que siga? Porque yo tengo todas las conversaciones de todo lo que usted habla”, agregó el productor, mostrando molestia ante la situación.

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La situación se originó tras el reciente escándalo de Angie Jibaja en un hotel de San Luis, donde la modelo fue retirada por razones no detalladas públicamente. Consultado sobre el episodio, Cossio afirmó que solo él conoce el motivo real, pero prefirió no dar detalles en ese momento. “La quiero mucho, pero tampoco puedo arriesgar mi programa y mis marcas”, aseguró.

En el mismo contexto, el productor comunicó que ha decidido desvincularse del cuidado de Jibaja en Lima. “Ya le pregunté para cuándo le compro su pasaje de regreso a Chile y aún no me da fecha, por eso he decidido desligarme de ella porque si sucede algo, quiero dejar precedente de ello”, precisó Cossio, quien además informó que este lunes presentará a la nueva conductora del podcast ‘Nadie sabe’.

La modelo Angie Jibaja protagoniza un nuevo altercado al ser desalojada de un hotel por una deuda pendiente. El conflicto escaló hasta una agresión física contra la administradora del local, lo que provocó su intervención policial y su traslado a la comisaría de San Luis. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La relación entre Cossio y Jibaja ha sido cercana en los últimos meses, debido a la participación de la modelo en proyectos digitales y colaboraciones en Lima. Sin embargo, el productor manifestó preocupación por su imagen y la de sus marcas, lo que influyó en su decisión de alejarse del entorno de la artista.

Por su parte, la madre de Angie Jibaja no ha emitido declaraciones públicas tras la respuesta de Cossio. El entorno de la modelo tampoco ha brindado detalles adicionales sobre el motivo de su salida del hotel ni sobre la situación personal de la artista en Lima.

Mientras tanto, Cossio continúa con sus proyectos profesionales y busca tomar distancia de la polémica. El productor enfatizó la importancia de proteger su trabajo y a los integrantes de su equipo, señalando que su prioridad es la estabilidad de sus marcas y programas. La situación de Angie Jibaja en Lima permanece incierta, a la espera de una resolución sobre su regreso a Chile y de posibles nuevas declaraciones de las partes involucradas.

Angie Jibaja hace mea culpa tras denuncia por agresión contra administradora de hotel. Youtube: 'Nadie sabe'
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