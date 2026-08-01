Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se llevará a cabo este 14 de agosto: ¿A qué hora comenzará este ejercicio preventivo?

Los simulacros buscan elevar la capacidad de respuesta ante terremotos, inundaciones e incendios con participación de Estado, sector privado y ciudadanía -Créditos: Andina.

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El Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se desarrollará el viernes 14 de agosto a las 3 p. m., de acuerdo con el cronograma establecido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). La jornada busca poner a prueba la capacidad de reacción de ciudadanos, instituciones y autoridades ante eventuales emergencias, además de identificar deficiencias que podrían dificultar una respuesta adecuada.

La actividad se realizará en conmemoración de los 19 años del terremoto ocurrido el 15 de agosto de 2007. Aquel movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,9 y tuvo su epicentro a 60 kilómetros al oeste de Pisco, con una profundidad de 40 kilómetros. El desastre provocó graves consecuencias en cinco departamentos del país, principalmente en Ica.

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De acuerdo con los registros oficiales, aquel fenómeno dejó 596 personas fallecidas, mientras que 434.614 habitantes resultaron damnificados y otros 221 060 fueron afectados. Asimismo, 93.708 viviendas terminaron destruidas o declaradas inhabitables debido a la intensidad del movimiento y sus consecuencias.

La nueva jornada preventiva permitirá fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), así como de la población. Para ello, se pondrán en práctica acciones frente a una situación hipotética de emergencia, con la movilización de personal, recursos y equipos destinados a atender posibles escenarios críticos.

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La participación ciudadana será clave para el éxito del simulacro, especialmente para practicar rutas de evacuación, reconocer zonas seguras y establecer mecanismos de comunicación familiar - Créditos: Indeci.

Estos ejercicios también servirán para evaluar la eficacia de los planes de Gestión Reactiva y de Continuidad Operativa, además de los protocolos y procedimientos establecidos por las instituciones participantes. La revisión permitirá conocer si las medidas previstas funcionan correctamente y determinar qué aspectos requieren ajustes para mejorar la atención ante un evento adverso.

Otro de los objetivos será comprobar el estado de las rutas de evacuación en barrios, viviendas, centros laborales e instituciones. Durante estas jornadas pueden identificarse obstáculos, accesos bloqueados, problemas de señalización o dificultades para transmitir información. Detectar esas fallas con anticipación facilita la adopción de medidas correctivas y reduce riesgos frente a una eventual emergencia.

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Indeci remarcó que la participación ciudadana será determinante para alcanzar los objetivos de esta actividad. La preparación no debe entenderse como una acción simbólica, sino como una oportunidad para practicar conductas que pueden resultar decisivas durante una crisis. Reconocer zonas seguras, establecer rutas de salida y definir mecanismos de comunicación familiar son algunas de las medidas que deben ser conocidas previamente.

La jornada busca evaluar la capacidad de reacción ante emergencias y detectar deficiencias que puedan afectar la respuesta de ciudadanos, instituciones y autoridades - Créditos: Andina.

¿Cuáles son los elementos en una mochila de emergencia?

Agua embotellada para mantenerse hidratado durante las primeras horas.

Alimentos no perecibles, como conservas, barras energéticas y galletas.

Linterna con pilas de repuesto para contar con iluminación.

Radio portátil con baterías adicionales para recibir información oficial.

Botiquín básico con gasas, vendas, alcohol, curitas y medicamentos de uso habitual.

Mascarillas para proteger las vías respiratorias frente al polvo o humo.

Artículos de higiene personal, como jabón, papel higiénico y toallas húmedas.

Manta ligera o frazada para protegerse del frío durante una evacuación.

Ropa de cambio y calzado resistente para afrontar distintas condiciones.

Copias de documentos importantes y contactos de familiares.

Dinero en efectivo en billetes de baja denominación.

Silbato para emitir señales de auxilio si una persona queda atrapada.

Cargador portátil y cables para mantener operativos los teléfonos celulares.

Bolsas resistentes para almacenar residuos o proteger objetos personales.

Llaves de la vivienda y otros elementos indispensables para la familia.