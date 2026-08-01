Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Programación de la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: partidos, horarios y canales TV

Sigue el torneo de preparación con duelos interesantes tras el debut alentador de Perú, celebró triunfazo ante República Dominicana y ahora se medirá con España. Conoce los detalles de los encuentros

Programación de la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley
Programación de la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley
Guardar

Hoy, sábado 1 de agosto, continuará la Copa Federación Sub 17 de Vóley con la segunda fecha de la competición. Perú, República Dominicana, España y Corea del Sur tuvieron su primera presentación con grandes resultados que son importantes para su preparación rumbo al Mundial en Chile.

El primer encuentro de la selección peruana sub 17 de vóley dejó señales alentadoras: superó a República Dominicana por 3-2, luego de revertir el marcador en un partido definido en el último set. En la segunda jornada, el equipo nacional afrontará un reto adicional: se enfrentará a España en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en San Borja.

PUBLICIDAD

Programación de la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley

Sábado 1 de agosto

Así se jugará la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. (FPV)
Así se jugará la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. (FPV)

Canal TV para ver los partidos de la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley

La transmisión de los partidos de la selección peruana sub 17 durante la Copa Federación 2026 estará asegurada para todos los aficionados. Latina Televisión dispone de los derechos exclusivos de la competencia, por lo que emitirá cada encuentro tanto en su señal abierta como a través de sus plataformas digitales. Los usuarios podrán seguir los partidos en la aplicación móvil y en el sitio web oficial del canal, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo.

En paralelo, la Federación Peruana de Vóley sumará una alternativa digital al transmitir los partidos en vivo desde su cuenta oficial de Youtube. Esta opción amplía el acceso a la audiencia, especialmente para quienes prefieren consumir contenido deportivo en formato digital.

PUBLICIDAD

Para quienes buscan información adicional sobre el desempeño del equipo, Infobae Perú desarrollará una cobertura especial. El portal ofrecerá el punto a punto de los duelos, declaraciones posteriores y reacciones, con énfasis en el encuentro frente a España y el cierre ante Corea del Sur. Así, los aficionados tendrán acceso a análisis, entrevistas y todos los detalles relevantes tras cada partido.

Perú asumirá un nuevo reto antes de iniciar su camino en el Mundial Sub 17. Por ello, se medirá ante exigentes rivales en Lima en la previa de su viaje a Chile. Crédito: Instagram Latina Deportes.

Así fue el triunfazo de Perú frente República Dominicana

La selección peruana sub 17 de vóley protagonizó una remontada memorable en su debut en la Copa Federación, torneo que sirve de preparación para el Mundial de la categoría. El equipo nacional, dirigido por Marcello Bencardino, comenzó el partido cediendo los dos primeros sets ante República Dominicana (23-25 y 15-25) y afrontó el tercer parcial bajo presión, con el marcador en contra durante buena parte del juego. Sin embargo, el grupo mostró temple y perseverancia para revertir la situación y ganar ese set por 28-26, lo que marcó un giro en el desarrollo del encuentro.

El impulso anímico permitió a la ‘bicolor’ mantener el ritmo y quedarse con el cuarto set por 25-22, forzando así la definición a un quinto set. En la instancia decisiva, Perú dominó con autoridad y se impuso por 15-10, sellando la victoria ante un rival exigente.

Destacaron las actuaciones de Marcela Manrique en la conducción del equipo, Fernanda Pinto en la ofensiva por la punta y Kiara Lazo en la zona central. El ingreso oportuno de Valentina Valera resultó clave en los momentos críticos. El equipo evidenció una fuerte capacidad de reacción y cohesión, factores determinantes para quedarse con el triunfo y elevar las expectativas de cara al Mundial.

Con garra y corazón, la blanquirroja de vóley selló un triunfo memorable. Observa la alegría de las jugadoras y la hinchada tras ganar el quinto y decisivo set. | Latina

Temas Relacionados

Copa Federación Sub 17 de VóleySelección peruana de vóley sub 17Selección peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: así van los duelos del torneo preparatorio en Lima

España y Corea del Sur se enfrentaron en el primer partido del certamen. Perú debutó ante República Dominicana en el Coliseo Eduardo Dibós. Y ahora se inicia la segunda fecha de la competición rumbo al Mundial

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: así van los duelos del torneo preparatorio en Lima

Resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Arrancó la tercera jornada y será el turno de Alianza Lima que recibirá a Alianza Atlético en Matute. Luego Universitario se medirá con Cienciano en Cusco, Sporting Cristal hará lo suyo con Juan Pablo II, y mucho más

Resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Con Paolo Guerrero, los ‘blanquiazules’ chocarán con los ‘churres’ con la misión de reencontrarse con el triunfo tras empate en Cutervo. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 1 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá grandes encuentros: Alianza Lima recibe a Alianza Atlético en Matute, Perú irá por segunda victoria con España en Copa Federación Sub 17 de Vóley, se define a los finalistas de la VNL Masculino, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 1 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana se medirá al elenco europeo luego de emotiva remontada ante República Dominicana. Sigue todas las incidencias

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE ejecuta fallo del JNE y admite candidatura de Rafael López Aliaga para teniente alcalde de Lima

JEE ejecuta fallo del JNE y admite candidatura de Rafael López Aliaga para teniente alcalde de Lima

Keiko Fujimori y sus facultades legislativas: esta es la ruta que tomará el trámite de sus facultades legislativas en el nuevo Congreso

Alonso Segura lanza advierte a Keiko Fujimori sobre El Niño y medidas fiscales y le pide fortalecer prevención y controlar el gasto

Denuncian penalmente a Patricia Benavides por ejercicio ilegal de la profesión de abogada

Ollanta Humala en libertad: ¿cuáles son los procesos judiciales pendientes contra el expresidente?

ENTRETENIMIENTO

Productor enfrenta a la madre de Angie Jibaja tras polémica por retiro de hotel: “Usted me habla ‘pestes’ de su hija”

Productor enfrenta a la madre de Angie Jibaja tras polémica por retiro de hotel: “Usted me habla ‘pestes’ de su hija”

Mariella Zanetti denuncia agresión y acoso a su hija por parte de un arrendador en Surquillo

Paolo Guerrero llama ‘amor de mi vida’ a Ana Paula Consorte, pero en redes lo recuerdan todo: “Mañana se bloquean”

Samahara Lobatón se sincera sobre su salud mental en el pódcast de Magaly Medina: “Tengo ansiedad, borderline y depresión”

Yahaira Plasencia respalda a empresa que bajó del escenario a Daniela Darcourt: “Son estrictos con el horario”

DEPORTES

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: así van los duelos del torneo preparatorio en Lima

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: así van los duelos del torneo preparatorio en Lima

Resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 1 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026