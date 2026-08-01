Programación de la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley

Guardar

Hoy, sábado 1 de agosto, continuará la Copa Federación Sub 17 de Vóley con la segunda fecha de la competición. Perú, República Dominicana, España y Corea del Sur tuvieron su primera presentación con grandes resultados que son importantes para su preparación rumbo al Mundial en Chile.

El primer encuentro de la selección peruana sub 17 de vóley dejó señales alentadoras: superó a República Dominicana por 3-2, luego de revertir el marcador en un partido definido en el último set. En la segunda jornada, el equipo nacional afrontará un reto adicional: se enfrentará a España en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en San Borja.

PUBLICIDAD

Programación de la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley

Sábado 1 de agosto

República Dominicana vs Corea del Sur (16:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina web y aplicativo)

Perú vs España (18:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, web y aplicativo)

Así se jugará la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. (FPV)

Canal TV para ver los partidos de la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley

La transmisión de los partidos de la selección peruana sub 17 durante la Copa Federación 2026 estará asegurada para todos los aficionados. Latina Televisión dispone de los derechos exclusivos de la competencia, por lo que emitirá cada encuentro tanto en su señal abierta como a través de sus plataformas digitales. Los usuarios podrán seguir los partidos en la aplicación móvil y en el sitio web oficial del canal, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo.

En paralelo, la Federación Peruana de Vóley sumará una alternativa digital al transmitir los partidos en vivo desde su cuenta oficial de Youtube. Esta opción amplía el acceso a la audiencia, especialmente para quienes prefieren consumir contenido deportivo en formato digital.

PUBLICIDAD

Para quienes buscan información adicional sobre el desempeño del equipo, Infobae Perú desarrollará una cobertura especial. El portal ofrecerá el punto a punto de los duelos, declaraciones posteriores y reacciones, con énfasis en el encuentro frente a España y el cierre ante Corea del Sur. Así, los aficionados tendrán acceso a análisis, entrevistas y todos los detalles relevantes tras cada partido.

Perú asumirá un nuevo reto antes de iniciar su camino en el Mundial Sub 17. Por ello, se medirá ante exigentes rivales en Lima en la previa de su viaje a Chile. Crédito: Instagram Latina Deportes.

Así fue el triunfazo de Perú frente República Dominicana

La selección peruana sub 17 de vóley protagonizó una remontada memorable en su debut en la Copa Federación, torneo que sirve de preparación para el Mundial de la categoría. El equipo nacional, dirigido por Marcello Bencardino, comenzó el partido cediendo los dos primeros sets ante República Dominicana (23-25 y 15-25) y afrontó el tercer parcial bajo presión, con el marcador en contra durante buena parte del juego. Sin embargo, el grupo mostró temple y perseverancia para revertir la situación y ganar ese set por 28-26, lo que marcó un giro en el desarrollo del encuentro.

PUBLICIDAD

El impulso anímico permitió a la ‘bicolor’ mantener el ritmo y quedarse con el cuarto set por 25-22, forzando así la definición a un quinto set. En la instancia decisiva, Perú dominó con autoridad y se impuso por 15-10, sellando la victoria ante un rival exigente.

Destacaron las actuaciones de Marcela Manrique en la conducción del equipo, Fernanda Pinto en la ofensiva por la punta y Kiara Lazo en la zona central. El ingreso oportuno de Valentina Valera resultó clave en los momentos críticos. El equipo evidenció una fuerte capacidad de reacción y cohesión, factores determinantes para quedarse con el triunfo y elevar las expectativas de cara al Mundial.

PUBLICIDAD

Con garra y corazón, la blanquirroja de vóley selló un triunfo memorable. Observa la alegría de las jugadoras y la hinchada tras ganar el quinto y decisivo set. | Latina