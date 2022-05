¿Por qué la alarma SISMATE no sonó en mi celular durante el Simulacro Nacional Multipeligro?

Usuarios reportaron algunos teléfonos no sonaron.

Este martes 31 de mayo, a las 10 a.m. se llevó a cabo el Simulacro Multipeligro a nivel Nacional, donde se puso a prueba, nuevamente, el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (SISMATE). Desde diversos lugares del país, por redes sociales, ciudadanos reportaron que la alerta del Ministerio de Transporte (MTC) no les llegó.

Esta herramienta busca advertir a todos los ciudadanos que cuenten con un teléfono móvil sobre futuros desastres naturales que podrían suceder en el país. Carlos Aguirre, director general de Programas y Proyectos de Comunicaciones del MTC, indicó hace unas semanas que el proyecto está diseñado para que tenga una vibración y un sonido distinto al de mensajería usual, y distinto a cualquier otro sonido que suele emitir un dispositivo celular, “para que de alguna manera nos llame la atención y, obviamente, está asociado a un tema de alerta”.

Cabe mencionar que, tras la primera prueba y registro de fallas, el INDECI, por medio de Miguel Yamasaki Koizumi, director de Preparación de la entidad, aseguró que “este 31 de mayo a las 10 de la mañana todos los teléfonos celulares del país van a volver a sonar, avisando que es el inicio de un nuevo simulacro del Sismate”. Sin embargo, hoy se registró un panorama diferente.

Desde redes, usuarios manifestaron su molestia reportando que SISMATE no sonó.|Fuente: Twitter.

Usuarios, mediante Twitter, no tardaron en manifestar su descontento ante la inactividad de la alarma en sus celulares, identificando nuevos panoramas en los que esta tampoco funcionaría.

“No sonó mi celular porque estaba en llamada. Comprobado, no funciona el SISMATE en ese escenario”, añadió una usuaria. “Y que paso con el sismate? @indeciperu @RPPNoticias en la municipalidad de surco no sonó ningún celular. No era la prueba hoy junto con el simulacro”, añadió otro twittero.

Los internautas también cuestionaron a sus operadores y a las marcas de sus respectivos teléfonos, puesto que se encontraban en la interrogante del por qué no habría sonado la alarma, pese a que este, seguún autoridades, ya se encontraba en la etapa final.

Tras esta falla, Carlos Aguirre indicó: “Hay aparatos de celular a los cuales no llega el mensaje. Cuál es la explicación. Lo que ocurre es que el proyecto que tenemos está diseñado para que pueda tener una acogida a todos aquellos que tienen una instalación técnica hecha en fábrica. Esta se llama Cell Broadcast. ¿Todos los celulares en Perú tienen el Cell Broadcast? La respuesta es, no” .

Además, el funcionario recalcó que el MTC viene actuando para reducir estos escenarios y garantizar un uso eficaz de la alerta. En tal sentido, indicó que “el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene una ley, en base a un decreto supremo y a resoluciones ministeriales, que tiene establecido penalizar a comercializadores como operadores que importen aparatos celulares al Perú que no cuenten con esta instalación del Cell Broadcast”. Asimismo, recordó que, como usuario, puede instalar el Cell Broadcast mediante páginas web de los móviles.

¿CONTINÚA EN FASE DE PRUEBA?

La polémica alarma, Sismate, sonará pero solo como parte del ensayo.|Fuente: ATV

Esta mañana, antes del Simulacro Nacional de Sismo, ATV fue enfático en asegurar que el SISMATE aún estaría en fase de prueba y no estaría operando por completo.

“Es solo un ensayo, no es que se esté probando por completo este sistema o ya esté actuando por completo. Solamente es para saber si funcionan y se activan todos los celulares cuando activan este tipo de alarmas”, señaló la conductora del medio mencionado.

El último 12 de mayo, tras el registro de un sismo de 5.5 grados, el MTC aseguró que la alarma no habría alertado a los ciudadanos, porque aún se encontraba en fase de prueba. Ante el reclamo de internautas, la entidad afirmó: “Informamos a la ciudadanía que la alarma del Sismate no se activó porque el Sistema de alerta temprana ante desastres naturales todavía no está en funcionamiento, continúa en periodo de prueba”.

Continúa la disyuntiva si el Sistema de Alerta ya está totalmente operativo o contúa en su fase final de prueba.

SEGUIR LEYENDO: