10 mil casas en el Callao no resistirían un sismo de magnitud 8.8, según coordinador de Indeci

El coordinador de la oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional del Callao, el coronel EP Flavio Hinojosa Gavidia, señaló que existe un gran número de viviendas en el Callao que no soportarían un fuerte movimiento telúrico.

“Estas viviendas no van a resistir un sismo de 8.8, van a colapsar. Se estima que en viviendas colapsadas vamos a superar las 10 mil en Callao Monumental, entonces eso va a ocasionar un gran desastre”, indicó a RPP Noticias.

Además, informó que las sirenas implementadas hasta el momento ayudarán a que la evacuación de los chalacos se realice con mayor rapidez.

“Actualmente, tenemos 10 sirenas que están funcionando, más van a ser incrementadas. (…) Vamos a tener una alerta temprana que se estima que podría ser 10 segundos antes, tiempo en el que sería valiosísimo para ubicar a las personas de estas precarias viviendas. Eso traería una disminución considerable en cuanto a vidas perdidas y heridas”, dijo.

Hinojosa Gavidia resaltó la importancia de simulacros como el ejecutado esta mañana, puesto que el Callao ha tomado especial énfasis en las zonas más vulnerables y de alto riesgo ante sismos de alta magnitud y tsunamis.

“Un eventual suceso de 8.8, un sismo de gran intensidad. Hemos colocado un despliegue de personal, drones, cámaras de tal manera de poder registrar el video con tiempos, cómo esta gente que tiene que evacuar completamente del lugar porque va a quedar completamente inundado. Tendrán que evacuar y subir a altura para poder salvar su vida”, explicó.

VILLA EL SALVADOR Y VENTANILLA SERÍAN LOS DISTRITOS MÁS AFECTADOS EN CASO DE UN SISMO DE 8 GRADOS

Además del Callao, existen distritos en que las zonas salitreras juega un papel en contra y ante un terremoto. Por ello, se sabe que muchas de las casas ubicadas en estas zonas se podrían venir abajo, causando grandes desastres.

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), advirtió que los distritos más vulnerables frente a un terremoto serían Villa El Salvador y Ventanilla, debido a la composición de sus suelos de arena y agua. Además, las viviendas ubicadas en la ribera de los ríos y en las áreas cercanas a las playas también sufrirían grandes daños, por la existencia de escombros de construcción, por lo que no son aptos para levantar una edificación.

“Yo creo que la forma en que ha crecido la ciudad, es decir, las áreas urbanas con viviendas autoconstruidas y ocupando zonas cuyos suelos no son los más adecuados tendrán escenarios bastante críticos. Por ejemplo, los que se encuentra a espaldas del aeropuerto hacia la playa son suelos que en el pasado fueron depósitos de escombros. Es probable que, de existir un terremoto, las ondas sísmicas sacudan el suelo con mayor intensidad y eso agrava el escenario”, afirmó.

Algo que se tiene que tomar en cuenta es que los sismos o terremotos solo sacuden el suelo y, si las edificaciones no soportan los movimientos telúricos, se deba a las construcciones informales que incumplen los parámetros establecidos. También se puede tratar de edificios levantados en zonas inadecuadas, lo cual se puede apreciar en las diversas zonas de la capital.

“Los sismos van a ocurrir, eso no lo podemos evitar porque es parte de la naturaleza. Lo que tenemos que saber es que estos movimientos solo sacuden el suelo, como ha ocurrido el pasado 12 de mayo (a 49 kilómetros al suroeste de la localidad de Chilca, en Cañete). Si mi vivienda no soporta este sacudimiento del suelo, entonces puede colapsar y me causará daño. Por eso hay que revisar cómo ha sido construida, qué material se utilizó y sobre qué suelo”, señaló el especialista.

