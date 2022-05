Louis Tomlinson en Lima: lee el mensaje con el que confesó su amor por los peruanos

Las últimas noticias de Louis Tomlinson en Lima. Foto: Instagram.

Se acabó la espera. Gracias a la reactivación del sector de entretenimiento en plena pandemia, los fanáticos de la música pueden ver en vivo a sus artistas favoritos. Es así como el país le dio la bienvenida a Louis Tomlinson en Lima, el intérprete británico que nos visita como parte de su World Tour 2022.

Desde hace algunos días, los medios de comunicación reportaron que un gran número de fans se encontraban acampando en los exteriores del Arena Perú Explanada. Carpas, sillas y carteles decoraban las calles como previa a la llegada del exintegrante de One Direction, una de las boy band más importantes de los últimos años.

Gracias a las imágenes que compartieron sus fanáticos peruanos, se logró evidenciar cómo fue el multitudinario recibimiento del intérprete de “Miss you” y su equipo de trabajo, quienes comparten los mejores momentos de los shows en sus redes sociales.

LOUIS TOMLINSON EN LIMA

Cantos y un gran número de carteles fueron parte de la bienvenida que le realizaron en los exteriores del Miraflores Park, hotel que se ubica en el popular distrito limeño.

Louis Tomlinson, acompañado de su staff, ingresaron al establecimiento, pero antes levanto su mano para saludar a todos los que se encontraban reunidos en los exteriores. Otro momento que emocionó a los asistentes su el “balconazo” que realizó, el cual hizo recordar a un hecho similar que sucedió cuando los miembros de One Direction visitaron Perú en 2014 y desde lo alto de su hotel saludaron a los peruanos que se acercaron para conocerlos.

Tras lo sucedido, el cantante hizo una única publicación en su cuenta oficial de Twitter, plataforma en la que dedicó un mensaje por lo que vivió a pocas horas de pisar el territorio nacional. “Qué increíble bienvenida en Perú. Chicos, ustedes volaron mi mente” .

Así reaccionan las fanáticas de Louis Tomlinson al saber que llegó a Lima. VIDEO: Canal N

LOUIS TOMLINSON EN TWITTER

Aunque no es un artistas que es fiel a las redes sociales, siempre encuentra un momento preciso para poder enviar mensajes a sus seguidores. Pese a que formó su carrera musical como solista tras la separación de One Direction, el nacido en Doncastes, Reino Unido, no ha olvidado sus inicios. Muestra de ello es la biografía que tiene en su cuenta de Twitter.

“1/4 de One Direction :) Nosotros no estaríamos en ningún lado sin nuestros increíbles fans. Nosotros les debemos todo a ustedes”.

Además de compartir sus actividades con sus fans, también impulsa una cuenta oficial de su staff, la cual lleva el nombre de LTHQ en Instagram y Twitter. En esta dirección se pueden encontrar las mejores fotografías de sus conciertos en vivo, así como las últimas noticias de Louis Tomlinson.

El encargado del registro en fotos y video es Charlie Lightening, quien lo está acompañando en esta gira. Los fanáticos pueden revisar sus publicaciones para revivir los mejores momentos del show.

CONCIERTO DE LOUIS TOMLINSON EN LIMA

Move Concerts tuvo que hacer un cambio de local para albergar a más fans de Louis Tomlinson. La cita será el miércoles 1 de junio en el Arena Perú Explanada, ubicado en Av. Manuel Olguin 200, al costado de la puerta 7 del Jockey Plaza, en el distrito de Surco.

En total, y con el registro del sold out, el concierto ha vendido todas las entradas. Es así como 14, 196 personas se reunirán para entonar sus temas más exitosos.

El exintegrante de One Direction lanzó el tema "Back to you" en 2017 con Bebe Rexha. Créditos: YouTube.

LOUIS TOMLINSON - HORARIOS

El evento programado para el 1 de junio estará dividido de la siguiente manera:

- 6:00 p.m. apertura de las puertas del Arena Perú Explanada.

- 8:00 p.m. Sun Room

- 9:00 p.m. Louis Tomlinson.

De acuerdo a la información del organizador, los horarios pueden sufrir variaciones por temas técnicos. Se recomienda llegar con anticipación para disfrutar el show en su totalidad.

