Así reaccionaron las fans de Louis Tomlinson al conocer que el cantante llegó al Perú

El ídolo juvenil arribó hoy al aeropuerto Jorge Chávez aproximadamente a las 5pm resguardado por seguridad privada. El cantante británico llegó dos días antes del show para poder descansar, sin embargo, hasta el momento se desconoce cuál será su agenda en Lima. De otro lado, un grupo de fans se acercó al aeropuerto para recibirlo y tratar de conseguir una foto con el músico y otro grupo decidió acampar afuera de las instalaciones del Arena Perú.

Así reaccionan las fanáticas de Louis Tomlinson al saber que llegó a Lima. VIDEO: Canal N

Por su lado, la productora Move Concerts Perú dio a conocer las horas de ingreso, accesos y detalles para el show mediante sus redes sociales. Entre los datos que anunciaron se puede leer que las puertas se abrirán desde las 6PM, el acceso peatonal será por la Av. Olguín N°200, el protocolo COVID deberá ser acatado por los asistentes, entre otras recomendaciones. Se adjuntan artes con los datos para el show.

06:00 pm - Abren las puertas

08:00 pm - Sun Room (banda telonera)

09:00 pm - Louis Tomlinson

Acceso Peatonal: Av. Olguin

Ex integrante de uno de los mayores fenómenos de la historia de la música, One Direction y llega como parte de una extensa gira mundial que recorrió Reino Unido, España, Francia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Australia, Japón, Argentina, Brasil, Estados Unidos y ahora Perú. Louis Tomlinson llega a Perú gracias a MOVE Concerts Perú, productora de conciertos como Ed Sheeran, Shawn Mendes, Justin Bieber, Katy Perry, Jonas Brothers, entre otras estrellas juveniles. Todo listo para revivir la magia de los conciertos de las grandes estrellas internacionales en el país.

ACAMPANDO POR EL CONCIERTO

Decenas de seguidores peruanos se apoderaran de las calles con sus carpas para ser las primeras personas en la cola. Según se informó en Twitter, habría más de 80 personas que están durmiendo en los alrededores de la puerta del Jockey acompañados de algún familiar.

Este hecho ha causado diferentes reacciones, pues varios usuarios se han quejado de la decisión de los fans que no les importa interrumpir el libre transito de la gente que día a día pasa por ese lugar. Un cibernauta reveló que llamó al serenazgo para que sean desalojados, pero no tuvo respuesta.

“Acabo de llamar al serenazgo con respecto al campamento del concierto de Louis y yo previamente ya había llamado y me dijeron q no los podían sacar pero esto ya es demasiado porque NISIQUIERA SE PUEDE CAMINAR”, escribieron.

Por otro lado, una internauta recordó cuando años atrás los estadios también albergaban a cientos de personas que acampaban para los conciertos de sus artistas favoritos. “Que bonito ver que las fans de Louis estén acampando para el concierto, eso me recuerda los buenos tiempos”.

Otros comentarios que resaltan en Twitter son de aquellos usuarios que resaltan su sorpresa al ver a la gente acampar y señalan que ellos llegarán el mismo miércoles, pues se preocupan por tomar desayuno, su seguridad y aseo personal.

“Me duele que iré el mismo miércoles y quizás no esté en primera fila para ver a Lou, pero al menos iré oliendo rico, con desayuno y sin arriesgar a las personas de mi alrededor. Y a lo Lou, a infectarse de COVID o haciéndole problema a las personas que viven por ahí”, escribieron.

Lo cierto es que, se espera que el compositor de 29 años deleite con los mejores éxitos de su álbum, entre ellos “Kill my mind”, “Two of us”, “Don’t let it break your heart” y “We made it”. Además, que brinde un espectáculo como los que tiene acostumbrado dar en otros países.

