‘Las Chicas Superpoderosas’ también limpian las calles de México

Estos trabajadores se tomaron el descanso muy en serio y recordaron a 'Las Chicas Superpoderosas'. (Captura Tik Tok)

No hay nada más divertido y sano que ir al trabajo de buen humor y divertirte haciendo lo que haces. No importa si no es el empleo de tus sueños o lo que esperabas en determinado momento de tu viva. Lo más importante radica en tener la actitud necesaria y hacerlo bien. Sobre todo con un sonrisa.

Tal es el caso de un grupo de trabajadores de limpieza pública de la Ciudad de México, que entre sus labores lograron hallar el tiempo necesario para el relajo y así recrear, muy a su manera, la introducción del recordado programa ‘Las Chicas Superpoderosas’. Y como habrá sido de divertido, que el vídeo se ha vuelto viral por todas las redes sociales.

En el divertido clip, se puede apreciar como todos los trabajadores se involucran en la puesta en escena y le ponen su dosis de realismo para que todo salga perfecto.

Ahí se ve como vacían todo tipo de productos y residuos a un bote azul usado para tirar la basura. Recreando el momento del nacimiento de las principales personajes de la recordada serie de primeros años del siglo XXI.

“Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la sustancia X. ¡Y así nacieron las Chicas Superpoderosas!”, se escucha de fondo en el vídeo.

CON PELEA INCLUIDA

Pero no solo se dedicaron a mover los labios y a imitar, al menos lo intentaron, las coreografías de las protagonistas. Ellos también recrearon una lucha entre uno de ellos contra un villano, representado por un extra que se coló de buena gana en el proyecto y también le puso lo suyo.

Es así como las adorables Bombón, Burbuja y Bellota llegaron a tierras mexicanas para combatir el crimen. Aunque lo hicieran por medio de un tacho de basura.

El ingenio de los trabajadores municipales les valió el reconocimiento de las redes sociales (Video: Tik Tok):

APLAUSOS PARA TODOS

Tras la publicación del vídeo en las redes sociales, miles de usuarios festejaron el buen ánimo que existe entre los trabajadores que realizan una de las labores más duras y complicadas de una ciudad enorme como es la Ciudad de México: la recolección de basura.

“Ellos jugando y yo con mi bote lleno de basura! Jajajaja”, “Y los youtubers invirtiendo millones en producción para hacerse virales!”, “Por qué tardarán tanto los señores que recogen la basura de seguro han de tener mucho trabajo: ‘los señores de la basura’ jajaja”, “Lo mejor de la vida es disfrutar cada momento”, son algunos de los comentarios se pueden leer. Todos en buena onda y ninguno quejándose en serio de la tardanza en ir a buscar sus desechos.

UN ÉXITO

De esta manera, el curioso grupo de ‘justicieras’ logró vencer el mal una vez más. Luego volvieron a ser ellos mismos para seguir con su labor de seguir recolectando los residuos que las personas producen todos los días. Y mantener limpia su ciudad y sano el planeta para que no sufra, más de lo que ya lo hace, con la temida y real contaminación ambiental.

La gente jamás imaginó que “una vez más, el día se ha salvado gracias a... las Chicas Superpoderosas”. Por lo menos hasta que vieron el vídeo y se dieron por enterado.

Pero, a pesar que hecho ocurrió hace algunos días, los números en su contador de reproducciones sigue girando de manera veloz. Al cierre de esta nota, el vídeo, que primero se hizo viral en la plataforma de Tik Tok, ya sumaba más de cuatro millones y medio de reproducciones. Y tiene para más

SEGUIR LEYENDO