Gobiernos regionales alertan que presupuesto propuesto no garantiza acciones frente al fenómeno de El Niño

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) advirtió que el Proyecto de Ley de Crédito Suplementario 2026 no contempla recursos suficientes para que las regiones continúen ejecutando obras e inversiones clave. Además, alertó sobre la falta de medidas concretas para prevenir y mitigar los impactos del fenómeno de El Niño, cuya probabilidad de presentarse con intensidad fuerte en los próximos meses ha sido advertida por el Enfen. Fuente: Canal N

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) alertó sobre la insuficiencia de recursos contemplados para las regiones en el Proyecto de Ley de Crédito Suplementario 2026, al considerar que la propuesta no garantiza la continuidad de inversiones estratégicas ni contempla acciones urgentes para enfrentar los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

La preocupación de los gobiernos regionales surgió en un contexto marcado por las recientes advertencias de los organismos especializados sobre la posible intensificación del Niño Costero en los próximos meses. Ante ese escenario, la ANGR consideró indispensable fortalecer el financiamiento destinado a obras de prevención y reducción de riesgos en todo el país.

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Mediante un comunicado, la institución sostuvo que la distribución planteada por el Ejecutivo limitó la capacidad de respuesta de las regiones frente a eventuales emergencias climáticas y dificultó la ejecución de proyectos que buscan proteger a la población y la infraestructura ante posibles impactos del fenómeno.

Autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil trabajan con autobombas para retirar la lluvia acumulada que inunda las calles de la región Tumbes. (Indeci)

Regiones piden más presupuesto para prevenir los efectos de El Niño

La ANGR cuestionó la propuesta presupuestal presentada por el Gobierno Nacional y señaló que la asignación destinada a los gobiernos regionales resultó insuficiente para garantizar la continuidad de obras e inversiones en los distintos territorios.

“El Gobierno Nacional ha propuesto asignar para las regiones el financiamiento de inversiones en Recursos Ordinarios por debajo del 10% del monto total del crédito suplementario, lo que no asegura la continuidad de la ejecución de las obras e inversiones en todos los gobiernos regionales y, por ende, en los territorios”, precisa el comunicado.

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Asimismo, advirtió que el proyecto legislativo no incorporó medidas específicas para afrontar uno de los principales riesgos climáticos que enfrenta el país. Según el comunicado, “el proyecto de ley carece de medidas concretas y urgentes para mitigar los impactos del Fenómeno El Niño (global y costero)”.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales emite un comunicado en el que exige al gobierno nacional de Perú equidad y recursos suficientes en el Proyecto de Ley de Crédito Suplementario 2026 para todas las regiones del país. (Foto: ANGR / Facebook)

La ANGR también sostuvo que las acciones impulsadas hasta el momento no alcanzaron para atender la magnitud del problema. En esa línea, remarcó que “no resulta ser suficiente que las regiones asuman obras de Reconstrucción con Cambios que quedaron paralizadas tras la desactivación de la ARCC y la creación de la ANIN el año 2023”. Por ello, enfatizó que se requiere una estrategia integral que permita reducir los riesgos y fortalecer la preparación de las regiones frente a posibles emergencias.

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Gobiernos regionales buscan asegurar recursos para prevenir los efectos de El Niño

Ante este panorama, los gobiernos regionales solicitaron a la Comisión de Presupuesto del Congreso incorporar modificaciones al Proyecto de Ley de Crédito Suplementario para garantizar una distribución más equitativa de los recursos públicos.

La ANGR pidió que se asegure la continuidad de las inversiones regionales y se atiendan los requerimientos presupuestales presentados previamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas. En el documento, la organización sostuvo: “Solicitamos a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República que garantice el financiamiento continuo de las inversiones en todas las regiones, respetando los requerimientos formulados por los gobiernos regionales ante el Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales no han sido incluidos en su totalidad”.

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ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)

Además, demandó que la norma incorpore recursos orientados específicamente a la gestión del riesgo de desastres. En ese sentido, enfatizó: “Exigimos que la Ley de Crédito Suplementario incorpore partidas específicas y medidas concretas para la prevención de riesgos y desastres”.

Los gobiernos regionales consideraron que estas acciones resultaron fundamentales para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos y evitar mayores afectaciones a la población y a las actividades económicas.

Enfen mantiene alerta por un Niño Costero fuerte hasta el verano de 2027

La advertencia de la ANGR coincidió con el más reciente informe de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), que mantuvo vigente el estado de alerta para la región Niño 1+2, ubicada frente a la costa peruana.

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Según el organismo, existe una mayor probabilidad de que el Niño Costero alcance una magnitud fuerte entre junio y septiembre de 2026, para luego disminuir a moderada durante los meses siguientes. Asimismo, los pronósticos indicaron que el fenómeno podría mantenerse hasta el verano de 2027.

El monitoreo técnico continúa sobre el Fenómeno de el Niño ante posibles variaciones climáticas que podrían afectar a zonas vulnerables del país. (Foto: Agencia Andina)

El Enfen también previó el desarrollo del fenómeno El Niño en la región Niño 3.4, correspondiente al Pacífico ecuatorial central, entre junio de 2026 y marzo de 2027. Los análisis mostraron anomalías positivas en la temperatura superficial del mar que reforzaron la probabilidad de condiciones cálidas persistentes.

Aunque durante el invierno las lluvias en la costa norte y centro del país se mantendrían dentro de los rangos habituales, la comisión recomendó a las autoridades considerar los escenarios de riesgo y reforzar las medidas preventivas para reducir posibles impactos.

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Alerta por El Niño Costero continúa en Perú con riesgo de lluvias intensas en la costa norte. (Foto: Agencia Andina)