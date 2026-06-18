Congreso entregó bonos de hasta 22.000 soles a trabajadores de parlamentarios antes de finalizar legislatura

El Congreso entregó bonificaciones de hasta 22.000 soles a empleados congresales y del servicio legislativo, equivalentes a cuatro UIT

El Congreso de la República ha completado la entrega de bonificaciones equivalentes a cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que representa 22.000 soles, a empleados de oficinas congresales y miembros del servicio legislativo, según confirmó Infobae este jueves.

La medida, aprobada por la Mesa Directiva y respaldada en acuerdos laborales internos, se aplicó en dos etapas: las primeras dos entregas se entregaron en abril, después de la primera vuelta de las elecciones generales, y las otras dos el miércoles 17 último, de acuerdo con fuentes de la Oficialía Mayor.

Entre los beneficiados figuran asesores, técnicos, secretarios y personal administrativo de confianza, sin distinción de tipo de contrato, antigüedad o nivel jerárquico dentro del Congreso.

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Este tipo de bonificaciones se repite cada año debido a acuerdos colectivos suscritos entre los sindicatos del Parlamento y cada Mesa Directiva, actualmente presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi. En enero pasado, por ejemplo, se otorgó un bono extraordinario de 5 UIT, equivalentes a 27.500 soles.

La distribución se realizó en dos etapas: dos pagos en abril tras la primera vuelta electoral y dos más el miércoles pasado

Desde enero de 2026, el Parlamento incrementó en aproximadamente 15% el salario de sus trabajadores, como parte de compromisos colectivos asumidos en gestiones anteriores, entre ellas la de Alejandro Soto (Alianza para el Progreso).

El Parlamento también otorga una escolaridad generalizada, pues cada inicio de año todos los empleados reciben un sueldo íntegro por este concepto, tengan o no hijos, además de un pago por uniformes y otros beneficios.

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El reparto se ha concretado antes del cierre de la Segunda Legislatura, prevista originalmente para el 15 de junio. No obstante, Rospigliosi oficializó su ampliación hasta el próximo miércoles 24 de junio, con el fin de permitir que el Pleno debata y apruebe proyectos pendientes.

Esta es la última bonificación en la etapa unicameral, ya que a partir del 28 de julio de este año la institución volverá al sistema bicameral y se restaurarán el Senado y la Cámara de Diputados, una estructura que no existía desde hace más de 30 años, cuando el fallecido autócrata Alberto Fujimori la eliminó tras el autogolpe de 1992.

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El 87% de la ciudadanía peruana desaprueba la gestión del Congreso, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

Según cifras del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 87% de la ciudadanía expresa rechazo a la labor parlamentaria, mientras apenas un 8% sostiene una opinión favorable. Dichos resultados consolidan al Legislativo como una de las instituciones peor evaluadas del país.

Desde noviembre de 2025, la aprobación del Congreso no supera el 10%. Otros sondeos, como los publicados por la consultora Ipsos, también muestran panoramas desfavorables para las principales bancadas parlamentarias. Por ejemplo, Fuerza Popular registra una desaprobación del 82,1%, mientras APP alcanza el 94,2% y Somos Perú el 87%.

Rospigliosi tampoco escapa al rechazo. Su aprobación nacional se sitúa en torno al 17% y la desaprobación alcanza el 69%, una tendencia descendente desde octubre de 2025, cuando la aprobación llegaba al 24%.

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El sur presenta el mayor nivel de rechazo, con un 93,2% en enero de este año, mientras Lima y Callao registran un 87%. En el norte, la desaprobación alcanza el 91,1% y en el centro, el 80,2%.