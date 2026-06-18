Samahara Lobatón acusa a Gabriela Herrera tras acusaciones de traición: “Te pusiste su ropa, sus zapatos y hasta dormiste en su cama”

Samahara Lobatón confrontó a Gabriela Herrera en Panamericana Televisión y la acusó de traicionar a Mayra Solari al involucrarse con Bryan Batista.

La influencer Samahara Lobatón confrontó a la bailarina Gabriela Herrera en el programa ‘Detrás de Cámaras’ de Panamericana Televisión, al acusarla de haber traicionado a su amiga Mayra Solari al involucrarse con su esposo. La polémica que rodea a la bailarina se extendió este jueves con la aparición de la influencer en el espacio televisivo, quien reveló conocer a la denunciante y respaldó su versión con detalles que no habían sido expuestos públicamente.

Lobatón, hija de Melissa Klug, aseguró saber de la presunta traición desde enero, cuando llamó a Herrera para preguntarle directamente por lo ocurrido y recibió una negativa. “Yo te llamé, te pregunté y me lo negaste, sabiendo todo lo que habías hecho”, le reclamó.

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La intervención de Lobatón apuntó a desmentir uno de los argumentos esgrimidos por Herrera para desestimar las acusaciones. La bailarina había deslizado en ‘Magaly TV La Firme’ que el matrimonio entre Mayra Solari y Bryan Batista no respondía a una relación sentimental genuina, sino a un acuerdo para obtener beneficios migratorios en Estados Unidos.

Frente a esa versión, Lobatón fue tajante: “Mayra se casó con Bryan por amor, vivieron juntos en Puerto Rico, vivieron juntos en Miami“, respondió.

Samahara Lobatón no se guarda nada y arremete contra Gabriela Herrera, recordándole sus polémicas pasadas. "La única que te deja mal eres tú misma con tus acciones", sentenció en un tenso momento. Video: TikTok @riclatorrez

La denuncia de Mayra Solari: amistad, confianza y una presunta traición

El origen del escándalo se remonta a las declaraciones de Mayra Solari en el programa de Magaly Medina, donde aseguró que Gabriela Herrera —su amiga desde 2022— terminó involucrándose con quien entonces era su esposo. Según relató Solari, la amistad entre ambas era cercana y sostenida en el tiempo: compartieron viajes, celebraciones de fin de año y el cumpleaños de la propia denunciante en Puerto Rico, todo junto a su pareja.

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De acuerdo con la versión difundida en televisión, la historia tomó un giro en enero de 2026, cuando Bryan Batista viajó a Miami para participar en un reality. Solari contó que, días después, se enteró de que Herrera también había viajado a esa ciudad. Al comunicarse con la bailarina para preguntarle si había tenido contacto con su esposo, recibió una respuesta evasiva.

Las sospechas se confirmaron, según afirmó, cuando Herrera publicó videos en redes sociales que la mostraban junto a Batista. "Ella llegó a Miami sola, lo fue a buscar y le dijo que se quedó sin lugar donde quedarse y se fue a meter a su casa, o sea, a mi casa, con mi esposo“, relató Solari.

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La denunciante también aseguró que Herrera utilizó sus pertenencias personales durante su estadía en el inmueble. “Se puso mi ropa, se puso mis zapatos”, afirmó, una revelación que Lobatón retomó con precisión durante su aparición en ‘Detrás de Cámaras’: "En la casa de Miami a la que llegaste, había ropa y zapatos de Mayra. No sé si te acuerdas que te pusiste su ropa y sus zapatos y hasta dormiste en su cama“, señaló.

Tras ser acusada de traicionar una amistad de años, Gabriela Herrera salió al frente para defenderse. ATV/ Magaly TV La Firme.

Solari también lanzó una advertencia que generó debate entre los televidentes: “Chicas, no le presenten a su novio ni a sus esposos, porque ya el matrimonio no te asegura nada. Y mira, yo no soy la única que le ha robado el marido”, afirmó.

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La defensa de Herrera y el cruce con Lobatón

Ante la repercusión del caso, Gabriela Herrera optó por responder en ‘Magaly TV La Firme’. La bailarina rechazó haber intervenido en la relación de su examiga y cuestionó la versión que se ha difundido públicamente. Según su relato, Batista mismo había declarado en el reality de Miami que no mantenía un compromiso formal con Solari.

"Él dijo que entró soltero y se lo dijo en su cara: ‘Simplemente nos hemos comido’, ‘tu esposo no soy’“, afirmó Herrera. La bailarina también insinuó que detrás del matrimonio existía un acuerdo de conveniencia. “Hay muchas personas que tienen que hacer un teatro para justamente poder tener los beneficios en Estados Unidos, sobre todo si lo necesitan. Me cuenta que tenían un tratillo, por así decirlo”, declaró.

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Batista, por su parte, optó por el sarcasmo en redes sociales: “Soy el ‘Marido’ y esa película está más buena que las series de Netflix. A mí déjenme en mi rancho tranquilo”, escribió. Frente a esos argumentos, Lobatón no cedió terreno. En su intervención en ‘Detrás de Cámaras’, la influencer apuntó directamente a la conducta de Herrera y trazó un patrón que, según sostuvo, se repite.

“Tu esposo no soy”: Gabriela Herrera expone detalles del polémico vínculo entre Mayra Solari y su pareja. Captura: Magaly TV La Firme.

“La única que te deja mal eres tú misma con tus acciones, acá nadie te intenta dejar mal, lo que le hiciste a Thalía habla por ti, lo que le hiciste a Mayra habla por ti, acá nadie te está chancando con mentiras”, le dijo, en alusión también al episodio protagonizado con Thalía Bentín, expareja de Diego Chávarri. "No es una vez, no son dos“, concluyó Lobatón.

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Samahara exige pruebas del supuesto beso con Renato Rossini Jr.

La participación de Samahara Lobatón en el programa no se limitó al caso Solari. La influencer también respondió a las declaraciones de Diego Chávarri y Gabriela Herrera, quienes en una edición previa de ‘Detrás de Cámaras’ aseguraron que ella se había besado con Renato Rossini Jr.

Lobatón rechazó esa versión con firmeza y advirtió que podría tomar medidas legales. "Quiero pruebas. Un video, una foto, pero ellos tendrán pruebas porque si no les voy a mandar su carta notarial“, expresó.

Rossini Jr., quien estuvo presente durante la entrevista, respaldó la posición de Lobatón y marcó distancia de los involucrados. “Por favor, no nos vuelvas a comparar con esos chicos”, respondió ante la conductora del programa. Lobatón, a su vez, cuestionó la credibilidad de quienes difundieron esa versión: “Con la misma seguridad Diego negó que le había dicho que le encantaba y Diego ha negado que Gabriela durmió en la cama de Thalía”, señaló.

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