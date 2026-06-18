ERM 2026: Este viernes 19 de junio vende plazo para solicitudes de inscripción de listas

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

Mañana viernes 19 de junio, a las 23:59 horas, vence el plazo definitivo para las solicitudes de inscripción de listas y fórmulas de candidatos en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

En un inicio, la fecha límite era el martes 16. Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la prórroga excepcional de 72 horas responde a la baja cantidad de inscripciones registradas hasta el momento. De acuerdo con la vocera del organismo, Grecia Rentería, solo el 8.8 % de listas previstas se ha formalizado, cifra muy por debajo de lo esperado para esta etapa del proceso.

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El JNE recordó que la inscripción puede realizarse de manera presencial en las mesas de partes de los Jurados Electorales Especiales (JEE), en la sede central del JNE en el jirón Cusco 653, Cercado de Lima, y en las oficinas desconcentradas a nivel nacional. Para quienes opten por el canal virtual, la plataforma Declara+ estará habilitada las 24 horas del día hasta el cierre del plazo.

Las organizaciones políticas cuentan también con canales de asistencia como la línea gratuita 0800-00-214, soporte por WhatsApp, atención virtual permanente a través de Teams y orientación presencial en lugares como el auditorio Nazca, en el distrito de Jesús María. El JNE exhortó a realizar el trámite con anticipación para evitar congestiones y contratiempos de última hora.

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Esta ilustración muestra una representación gráfica de las Elecciones Regionales y Municipales en Perú, destacando urnas, votantes y el año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario electoral y cargos en disputa

Finalizado el plazo de inscripción de listas, el calendario electoral continúa con el sorteo de miembros de mesa el 26 de julio. El 5 de agosto será la fecha tope para la renuncia de candidatos y el retiro de listas, además del límite para publicar las fórmulas admitidas. El 20 de agosto vence el plazo para que los jurados electorales especiales resuelvan en primera instancia las tachas y exclusiones presentadas.

El JNE informó que el padrón electoral definitivo para las ERM 2026 fue aprobado y remitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), alcanzando un universo de más de 26 millones 314 mil ciudadanos habilitados para votar. La magnitud de estos comicios se refleja en la cantidad de cargos a elegir: más de 13 mil entre gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores en todo el país.

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Las elecciones se celebrarán el domingo 4 de octubre de 2026, día en que la ciudadanía elegirá a las autoridades que asumirán la conducción de los gobiernos regionales y municipales en los próximos cuatro años. El proceso contempla la renovación total de los cargos y la posibilidad de sucesión en municipios clave como la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El Jurado Nacional de Elecciones reiteró su compromiso de facilitar el acceso a la información y la orientación para todas las organizaciones políticas. “En el JNE vamos a estar a su disposición para resolver sus dudas, para ayudarles y procurar que completen sus listas oportunamente”, manifestó el presidente del organismo, Roberto Burneo.

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Con la cuenta regresiva en marcha, las agrupaciones políticas apuran los registros y la presentación de documentos para asegurar su participación en la contienda electoral más importante del país en 2026.