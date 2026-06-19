La histórica razón por la que la visita del papa León XIV será única: “Sabe perfectamente lo que el Perú requiere”

“De Chiclayo al Vaticano: El camino del Papa León XIV” narra la historia de Robert Francis Prevost.

La expectativa crece en todo el país ante la próxima visita del papa León XIV, un acontecimiento que ya es considerado histórico por la Iglesia católica y por millones de fieles. A diferencia de anteriores pontífices que llegaron al territorio nacional, esta vez los peruanos recibirán a un líder de la Iglesia que posee la nacionalidad peruana y que conoce de cerca los desafíos, costumbres y necesidades del país, una característica que, según representantes eclesiásticos, marcará profundamente el mensaje que transmitirá durante su recorrido.

Aunque aún se espera la confirmación oficial de la Santa Sede sobre el itinerario definitivo, diversas autoridades religiosas han comenzado a pronunciarse sobre el significado que tendrá la llegada del Santo Padre. La visita, prevista para noviembre, movilizará a miles de personas en distintas regiones y abrirá una etapa de preparación espiritual y logística que se extenderá durante los próximos meses. Para la Iglesia peruana, el arribo de León XIV representa una oportunidad para fortalecer la fe, promover la unidad y reflexionar sobre los principales desafíos que enfrenta el país.

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Un Papa con nacionalidad peruana y profundo conocimiento del país

La profunda conexión entre el Papa León y el Perú, un vínculo que trasciende fronteras, demostrado en sus años de misión y en su amor por la gente y la tierra que adoptó como suya. Foto: Composición Infobae Perú

Uno de los aspectos que más resaltan los representantes de la Iglesia es el vínculo especial que León XIV mantiene con el Perú. El obispo auxiliar de Lima, monseñor Guillermo Elías Millares, destacó que la población tendrá la oportunidad de recibir por primera vez a un Papa que comparte la nacionalidad peruana, un hecho sin precedentes en la historia del país.

Según explicó, más allá de la emoción que genera la noticia, se trata de una visita de carácter pastoral cuya organización continúa en proceso y depende de las decisiones que adopte el Vaticano respecto a fechas, actividades y ciudades que formarán parte del recorrido.

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“Los peruanos tenemos la inmensa alegría de recibir históricamente, por primera vez, a un Papa que lleva nuestra nacionalidad”, señaló el prelado al referirse a la importancia del acontecimiento.

Para Elías Millares, uno de los mayores valores de esta visita radica en el conocimiento que el pontífice tiene sobre la realidad peruana. El obispo remarcó que León XIV ha estado vinculado durante años al país y conoce las necesidades de distintas regiones, así como los problemas sociales que afectan a millones de ciudadanos.

“¿Te imaginas un papa que conoce el Perú? ¿Te imaginas lo que nos va a decir? El Papa sabe perfectamente lo que el Perú requiere”, manifestó.

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Esta cercanía con la realidad nacional también ha generado expectativas sobre los mensajes que ofrecerá durante su estadía. Diversas voces dentro de la Iglesia consideran que sus intervenciones podrían abordar temas relacionados con la cohesión social, la solidaridad, la lucha contra la pobreza, la reconciliación y el fortalecimiento de las comunidades.

Preparativos avanzan mientras se espera la confirmación oficial del Vaticano

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La posible llegada de León XIV al Perú durante la primera quincena de noviembre ya viene impulsando coordinaciones entre autoridades religiosas y entidades del Estado. El vocero del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, indicó que el viaje se encuentra en una etapa avanzada de planificación y que únicamente resta la oficialización correspondiente por parte de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

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Una vez emitido el anuncio formal, se activarán los mecanismos de coordinación entre el Vaticano, la Conferencia Episcopal Peruana y el Gobierno para definir los detalles del viaje apostólico, incluyendo el itinerario, las actividades y las ciudades que serán visitadas.

De acuerdo con lo adelantado por el presidente José María Balcázar tras reunirse con el pontífice en el Vaticano, la gira podría extenderse entre ocho y diez días. Entre las ciudades mencionadas figuran Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, aunque también se evalúa la posibilidad de incluir otras localidades como Puno e Iquitos.

Uno de los puntos centrales del recorrido sería Chiclayo, ciudad con la que León XIV mantiene una estrecha relación. Incluso, según reveló el mandatario, existe la intención de facilitar desplazamientos hacia comunidades altoandinas como Incahuasi y Cañaris, donde viven importantes poblaciones quechuahablantes.

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Paralelamente, en Lambayeque ya se realizan coordinaciones para recibir al pontífice. Autoridades regionales han planteado utilizar un amplio terreno en las pampas de Reque para la celebración de una multitudinaria misa que congregaría a miles de fieles procedentes de distintas partes del país.

Mientras tanto, la Iglesia peruana ha iniciado un llamado a la preparación espiritual de los ciudadanos. Entre julio y noviembre se prevé la organización de actividades religiosas, celebraciones litúrgicas y encuentros con diversos sectores de la población, incluidos jóvenes, familias, migrantes y grupos vulnerables.

Desde distintas regiones también han surgido expectativas sobre el mensaje que podría transmitir el Santo Padre. El arzobispo de Piura y Tumbes, monseñor Luciano Maza Anticona, consideró que la visita puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la esperanza y la unidad. En la misma línea, el sacerdote David Farfán sostuvo que la presencia de León XIV podría llevar un mensaje orientado a la reconciliación y al fortalecimiento de las comunidades.

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