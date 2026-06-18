Conner Huertas del Pino firma la semana de su vida en Asunción y se instala en semifinales de un Challenger por primera vez

Conner Huertas del Pino ha firmado una de las mejores jornadas en su carrera para instalarse por primera vez en las semifinales de un torneo Challenger. Crédito: Tenis al Máximo.

Conner Huertas del Pino escribió una página inolvidable en el Challenger de Asunción al clasificarse por primera vez a unas semifinales de esta categoría, un logro que adquiere aún más valor si se considera que inició su recorrido desde la fase previa y que hace apenas unos meses atravesó uno de los episodios más complejos de su trayectoria deportiva.

El limeño de 30 años derrotó este jueves al argentino Juan Manuel La Serna (286 ATP) por 6-4 y 7-5 en un partido que supo resolver con inteligencia y determinación en los momentos decisivos. Sobre la arcilla del Rakiura Resort, Huertas del Pino mostró una notable fortaleza mental para golpear cuando más lo necesitaba.

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La primera manga se mantuvo equilibrada hasta el décimo juego. Cuando parecía que el set se encaminaba a una definición más extensa, el peruano encontró el quiebre justo para quedarse con el parcial por 6-4. La historia se repitió parcialmente en el segundo set. Conner rompió el servicio de su rival en el juego inicial y tomó el control del marcador, aunque La Serna reaccionó para emparejar las acciones y mantenerse con vida en el encuentro.

Conner Huertas del Pino y una semana de ensueño en Asunción. Crédito: Composición Infobae.

Todo apuntaba a que el argentino llevaría el parcial al tiebreak. Sin embargo, Huertas del Pino volvió a exhibir su mejor versión bajo presión y consiguió una nueva rotura para cerrar el partido con autoridad y soltar un grito que retumbó en las instalaciones del club paraguayo, reflejo de la magnitud de una victoria que marca un antes y un después en su carrera.

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El premio no solo se traduce en una inédita presencia entre los cuatro mejores de un Challenger. También tiene un impacto directo en el ranking. Gracias a esta actuación, el peruano ha escalado 127 posiciones en la clasificación virtual y aparece provisionalmente en el puesto 639 del mundo.

Asunción le sienta bien a Conner

La capital paraguaya parece haberse convertido en un escenario especial para Huertas del Pino. Ya en marzo había firmado una destacada actuación en el Challenger de Asunción 1, donde sorprendió al derrotar por doble 7-5 al portugués Henrique Rocha, tercer cabeza de serie del torneo.

Aquella victoria fue una de las mejores de su temporada y le permitió alcanzar los octavos de final del Paraguay Open. Sin embargo, lo conseguido esta semana supera cualquier antecedente y confirma que se siente cómodo compitiendo en suelo paraguayo.

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Conner Huertas del Pino clasificó a los octavos de final del Challenger 75 de Asunción. Crédito: Paraguay Open.

De hecho, la victoria sobre La Serna representa la segunda mejor de su carrera en términos de ranking. La más destacada sigue siendo el contundente triunfo por doble 6-2 sobre el argentino Facundo Díaz Acosta, cuando este ocupaba el puesto 106 del mundo.

Ahora, el peruano buscará extender su sueño cuando enfrente al argentino Juan Estevez por un lugar en la gran final.

No hay mal que por bien no venga

El presente de Huertas del Pino resulta aún más meritorio si se recuerda lo ocurrido el año pasado. En noviembre de 2025, la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) hizo pública una suspensión provisional tras detectarse la presencia de boldenona en un control realizado durante el Challenger de Bogotá.

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La noticia supuso un duro golpe para el tenista peruano, quien vio frenada abruptamente su actividad competitiva. Sin embargo, el caso dio un giro meses después. Tras presentar las pruebas correspondientes y demostrar que se trató de una contaminación accidental, el deportista consiguió que la sanción fuera levantada.

Pronunciamiento de la Federación Peruana de Tenis. Crédito: Instagram FPT.

Seis meses después de aquella pesadilla, Huertas del Pino vuelve a ser noticia por motivos muy distintos. En Asunción encontró una segunda oportunidad, recuperó la confianza y alcanzó el resultado más importante de su carrera. Ahora está a un triunfo de disputar su primera final Challenger y seguir escribiendo una historia de perseverancia que pocos habrían imaginado meses atrás.

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