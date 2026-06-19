País para Todos exige al JNE reconocer sus siete diputados y lo acusa de favorecer a Fuerza Popular

Vladimir Meza, presidente del partido País para Todos, que su agrupación política los requisitos para obtener 7 escaños en la Cámara de Diputados (Crédito: Canal N)

La distribución de escaños en la futura Cámara de Diputados ha generado un nuevo cuestionamiento al sistema electoral. El partido País Para Todos afirmó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aplica una interpretación “restrictiva” de la ley que le impediría acceder a los siete diputados que, según sostiene, obtuvo en las Elecciones Generales 2026, favoreciendo con esa decisión a otras agrupaciones políticas.

En declaraciones a Canal N, el presidente de la organización, Vladimir Meza, aseguró que la agrupación superó la valla electoral del 5 % en la elección de diputados y que, de acuerdo con el conteo de votos realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), le corresponden siete curules en el próximo Parlamento. “Nosotros hemos pasado el cinco por ciento de la votación nacional en la Cámara de Diputados y salimos con siete diputados. Entonces sí nos correspondería ser parte de la futura Cámara de Diputados, según la ley”, afirmó.

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Con ese argumento, el partido presentó un informe técnico-legal ante el presidente del JNE, Roberto Burneo, en el que solicita que la asignación de escaños se realice bajo el principio de representación proporcional establecido en el artículo 187 de la Constitución y conforme a los criterios previstos en la Ley Orgánica de Elecciones.

País Para Todos pide al JNE respetar sus siete escaños y cuestiona reparto de curules. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/País para Todos)

Reclamo por los siete diputados

Durante la entrevista con Canal N, Meza sostuvo que el problema radica en la interpretación que el JNE realiza sobre los requisitos para superar la valla electoral. Según explicó, la legislación establece que una organización política puede acceder a la representación parlamentaria si supera el 5 % de la votación nacional y obtiene al menos siete diputados, condición que, asegura, su partido sí cumplió.

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“El jurado interpreta la ley y adopta la interpretación menos democrática, la más restrictiva”, manifestó el dirigente. Añadió que el criterio aplicado por el organismo electoral termina desconociendo la representación obtenida por su agrupación en las urnas.

Asimismo, recordó que País Para Todos no alcanzó el porcentaje necesario para obtener representación en la Cámara de Senadores, pero sostuvo que ello no impide que pueda integrar en la otra. “En la Cámara de Diputados sí pasamos el cinco por ciento de la votación nacional y luego, de acuerdo con la contabilidad de los votos, salimos con siete diputados”, declaró.

Redistribución beneficia a Fuerza Popular

El presidente de la organización también cuestionó la distribución de escaños que resultaría de la interpretación del JNE. Según indicó, los siete diputados que reclama su partido serían redistribuidos entre otras agrupaciones políticas.

“Prácticamente con esa interpretación nos quitan los siete diputados a País Para Todos y favorecen a Fuerza Popular, incrementándole cuatro más de lo normal que deberían de tener”, afirmó Meza durante la entrevista.

De acuerdo con la explicación brindada por el dirigente, la redistribución otorgaría cuatro escaños adicionales a Fuerza Popular, dos a Renovación Popular y uno al Partido Obras. En ese sentido, sostuvo que la decisión afecta la representatividad de los votos emitidos durante las elecciones y pidió que se respete el principio de representación proporcional previsto en la legislación vigente.

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Preparan candidatos municipales

Además del reclamo sobre la asignación de curules, Vladimir Meza informó que País Para Todos avanza en la definición de su estrategia para las próximas elecciones municipales y regionales. El dirigente indicó que la organización evalúa la incorporación de candidatos invitados para distintos cargos de elección popular.

En ese contexto, confirmó que el exaspirante presidencial Carlos Álvarez comunicó formalmente que no postulará a la Alcaldía Metropolitana de Lima por una decisión de carácter personal. Asimismo, señaló que el partido mantiene conversaciones con Juan Sheput para evaluar una eventual candidatura a la comuna capitalina.

Finalmente, Meza expresó su expectativa de que el Jurado Nacional de Elecciones emita una decisión definitiva sobre la distribución de escaños conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones. Según indicó, la organización considera que los resultados obtenidos en la elección de diputados le otorgan el derecho a integrar la futura Cámara de Diputados con siete representantes.

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