Hernán Barcos tras agónica victoria ante Cienciano: “Entrega, garra y corazón, esto es Alianza Lima”

Hernán Barcos lleva siete goles en la temporada. Foto: Alianza Lima.

Alianza Lima consiguió una nueva victoria en el Torneo Apertura de la Liga 1 2022 y ya lleva ocho consecutivas. El cuadro ‘blanquiazul’ se impuso por la mínima diferencia ante Cienciano con gol de Cristian Benavente y sigue en la pelea por el trofeo. Hernán Barcos, referente del equipo, utilizó sus redes sociales para referirse a la victoria luego de las duras críticas que recibieron por perder ante River Plate en la Copa Libertadores.

“Entrega, garra y corazón, esto es Alianza Lima ¡Gracias a todos por siempre estar. Juntos hasta el final ¡Arriba Alianza!,”, escribió el ‘Pirata’ en su cuenta de Instagram, acompañado de una postal con el equipo y la bandera que usaron antes de jugar la fecha 16 del campeonato.

Todos estos mensajes de aliento y pedidos de unión a la hinchada, se dan luego de la caída 8-1 ante los ‘Millonarios’ en la última fecha de la fase de grupos del torneo Conmebol. Varios integrantes del plantel recibieron y críticas e incluso pidieron la salida del técnico Carlos Bustos, quien finalmente se quedará hasta final del año por ahora.

El argentino no pudo convertir en este compromiso, pero otra vez fue de los mejores con sus intervenciones en ofensiva y su trabajo en los balones aéreos en contra. El delantero de 37 años, además, fue un defensor más en los minutos finales del partido disputado en el estadio Alejandro Villanueva y no tuvo problemas en barrarse para cortar pases y quitar pelotas.

En la presente temporada ha disputado 19 compromisos entre Copa Libertadores y Liga 1, anotando siete tantos y brindando tres asistencias. Suma un total de 1653 minutos en el terreno de juego. Por otro lado, ha recibido cinco cartulinas amarillas.

El delantero ha jugado todos los partidos de la Copa Libertadores hasta el momento. Foto: Alianza Lima.

LO QUE NECESITA ALIANZA PARA GANAR EL APERTURA

Primero será ganarle a Sport Huancayo en el partido pendiente y ponerse a dos puntos del líder. Luego en la fecha 17 del Torneo Apertura deberá vencer a Deportivo Binacional y esperar una derrota o un empate de FBC Melgar, que ante Sport Boys en el Callao. Eso como mínimo los dejará con el mismo puntaje en la tabla de posiciones y todo se resolverá en las dos últimas jornadas, cuando juegue ante Ayacucho FC y ADT de Tarma.

PARTIDOS POR DISPUTAR EN EL APERTURA

Sport Huancayo vs Alianza Lima

Fecha: domingo 5 de junio

Hora: 3:00 pm.

Estadio: Huancayo

Deportivo Binacional vs Alianza Lima

Fecha: domingo 19 de junio

Hora: 3:30 pm.

Estadio: Guillermo Briceño de Juliaca

Alianza Lima vs Ayacucho FC

Fecha: dábado 25 de junio

Hora: 7:00 pm.

Estadio: Alejandro Villanueva

ADT vs Alianza Lima

Fecha: Domingo 3 de junio

Hora: por definirse

Estadio: Huancayo

BUSTOS ANALIZÓ EL ALIANZA VS CIENCIANO

Alianza Lima sumó tres puntos tras vencer a Cienciano en Matute. No obstante, no fue un partido fácil para el ‘equipo del pueblo’, el cual no tuvo muchas situaciones claras de gol y tuvo que romper la igualdad a través de la pelota parada con un cabezazo de Cristian Benavente en los minutos finales.

“Veníamos a este partido sabiendo que era una final. Dos equipos que quieren seguir peleando el torneo, de esa manera creo que fue muy disputado. Cienciano fue mejor en el primer tiempo, pero, sin el juego que nos hubiera gustado tener y con mucho temperamento, siempre fuimos en búsqueda del resultado”, enfatizó.

Bustos se refirió a su posible renuncia en Alianza Lima.

