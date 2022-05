Carlos Bustos afirma que no tiene que dar explicaciones si presenta su renuncia en Alianza Lima

Carlos Bustos se refirió a su presente en Alianza Lima.

Carlos Bustos volvió a referirse a la goleada sufrida a manos de River Plate por Copa Libertadores 2022 en conferencia de prensa. Después del triunfo de Alianza Lima por la mínima diferencia sobre Cienciano por el Torneo Apertura, el técnico argentino reafirmó su postura de continuar al mando del conjunto ‘blanquiazul’.

“Fue un resultado vergonzoso, pero eso no quita que nosotros hemos trabajado con mucha honestidad, sacrificio y permanentemente tratamos de dar lo mejor. Yo no tengo por qué explicar si presento mi renuncia o no. Yo estoy acá hasta que el club lo considere. Hay un contrato firmado”, inició el ‘gaucho’ en rueda de prensa.

Asimismo, el entrenador compartió sus estadísticas en el cargo del vigente campeón de la Liga 1. “Este equipo de 42 partidos, ha ganado 26, ha empatado 11 y solo ha perdido cinco por el torneo local. Entonces evidentemente tenemos una deuda internacional, que no es de ahora, y no nos gusta sobre todo por como se dio el último partido. En los otros si estuvimos a la altura”.

“Este es un proceso, quizás siempre se piense en cortar los procesos. Construir algo importante, crecer demora mucho tiempo. Cortarlo es muy rápido, entonces, en ese sentido, yo no consideré renunciar. Estamos concentrados en representar mejor al club”, sentenció.

Bustos se refirió a su posible renuncia en Alianza Lima.

SEGUIR LEYENDO