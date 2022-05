Alianza Lima: los partidos que le restan y lo que necesita para ser campeón del Torneo Apertura

Los 'blanquiazules' ganaron 1-0 a Cienciano en la última fecha y siguen en la pelea. Foto: Alianza Lima.

Alianza Lima tiene aún 12 puntos por disputar y grandes posibilidades de ganar el Torneo Apertura de la Liga 1 2022. Sin embargo, también dependen de una derrota o un empate de FBC Melgar, que por ahora es el líder del torneo con 34 unidades. Los ‘blanquiazules’ alcanzaron los 29 puntos tras vencer a Cienciano y ahora le quedan cuatro partidos por jugar, aunque tres de ellos serán de visita y en la altura.

El siguiente partido que tiene será ante Sport Huancayo y es el que quedó pendiente por la octava jornada del campeonato peruano. Este lo disputará en el estadio IPD de Huancayo el próximo 5 de junio y será clave ganar para seguir con sus aspiraciones. Además de que el ‘Rojo Matador’ es un rival directo por la lucha del trofeo. Los dirigidos por Carlos Desio son segundos con 30 puntos.

Sin lugar a dudas, este duelo que fue suspendido ahora toma mayor importancia y puede dejar fuera del camino a cualquiera de los dos equipos. Esto porque los ‘arequipeños’ vienen con confianza y arrollando a todos los rivales que se le presentan. En la última fecha vencieron sin problemas 2-0 a Universitario de Deportes, a pesar de la seguidilla de partidos.

Luego, los partidos por las fechas 17, 18 y 19 del Torneo Apertura los jugará ante Deportivo Binacional de visita, Ayacucho FC de local y cerrará ante ADT de Tarma de visita. El panorama no es tan favorable, pero los ‘íntimos’ necesitan ganar de cualquier forma. En lo que va del campeonato nacional solo habían jugado en la altura una vez. En esa oportunidad, cayó por la mínima diferencia ante Melgar en Arequipa.

Alianza Lima aspira a conseguir un triunfo ante Cienciano para seguir con vida en el Apertura. | Foto: Alianza Lima

PARTIDOS POR DISPUTAR EN EL APERTURA

Sport Huancayo vs Alianza Lima

Fecha: domingo 5 de junio

Hora: 3:00 pm.

Estadio: Huancayo

Deportivo Binacional vs Alianza Lima

Fecha: domingo 19 de junio

Hora: 3:30 pm.

Estadio: Guillermo Briceño de Juliaca

Alianza Lima vs Ayacucho FC

Fecha: dábado 25 de junio

Hora: 7:00 pm.

Estadio: Alejandro Villanueva

ADT vs Alianza Lima

Fecha: Domingo 3 de junio

Hora: por definirse

Estadio: Huancayo

LO QUE NECESITA ALIANZA LIMA

Primero será ganarle a Sport Huancayo en el partido pendiente y ponerse a dos puntos del líder. Luego en la fecha 17 del Torneo Apertura deberá vencer a Deportivo Binacional y esperar una derrota o un empate de FBC Melgar, que ante Sport Boys en el Callao. Eso como mínimo los dejará con el mismo puntaje en la tabla de posiciones y todo se resolverá en las dos últimas jornadas.

BENAVENTE AGRADECIÓ A LA HINCHADA

Cristian Benavente fue el gran protagonista de la victoria 1-0 de Alianza Lima sobre Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva. El delantero apareció de cabeza para marcar el único tanto y al final del partido agradeció el respaldo de la hinchada y dijo que todos los partidos que vienen son unas finales.

“Ha sido un partido complicado, ellos juegan muy bien al fútbol. Al final la afición no nos ha abandonado hasta el último minuto y creo que nos ha dado también ese plus para poder ganar. La afición al final siempre tiene el derecho de expresarse, pero siempre cumple, siempre nos animan y esta victoria es para todos ellos. Desde hace siete semanas que venimos jugando finales, cada partido es más importante que el anterior, no nos queda otra que ganar”, comentó el exjugador del Sporting Charleroi de Bélgica.

El 'Chaval' marcó el único tanto del compromiso y ya lleva cuatro tantos en las temporada. VIDEO: GOLPERU

SEGUIR LEYENDO