Hernán Barcos dolido por goleada a Alianza Lima: “Si vamos a empezar a cortar cabezas, nos tenemos que ir todos”

Hernán Barcos se pronunció tras la derrota 8-1 ante River Plate en Argentina.

“Lo que más me incomoda es que no tuvimos rebeldía en ningún momento, no tuvimos fuerza para salir adelante ni revertir la situación”, fueron las primeras palabras de Hernán Barcos tras pisar suelo peruano luego del desastroso 8-1 de River Plate a Alianza Lima por la última jornada de fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.

Después del deplorable resultado, la hinchada ‘blanquiazul’, la prensa y la afición del fútbol peruano, en general, se cuestiona cuál será el siguiente paso de los ‘victorianos’ ante la expectativa de cualquier decisión que implique avance o retroceso en sus objetivos como club.

El ‘Pirata’, uno de los referentes, dio la cara en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. El delantero se mostró apenado y avergonzado por lo ocurrido frente a los argentinos la noche del último miércoles en Buenos Aires.

Dolido y avergonzado, así se mostró el delantero argentino luego de humillante resultado por Copa Libertadores 2022. (Video: GOLPERU).

En un momento, se refirió a la continuidad del técnico de Alianza Lima. “ (Bustos) Vino en el 2021 a segunda división, nos sacó campeones en primera división. Si no hay respaldo al profesor Bustos, no sé qué queda para lo demás, no sé qué queda para nosotros. Acá no hay un solo responsable, acá somos todos responsables. Si vamos a empezar a cortar cabezas, nos tenemos que ir todos... Nosotros estuvimos dentro de la cancha y nosotros no pudimos revertir la situación en ningún momento”, señaló.

Hernán Barcos también comentó sobre José Bellina, gerente deportivo que, horas después de la derrota, puso su cargo a disposición. “Se lo dije a José anoche. Acá somos todos responsables, tenemos que tener un poquito más de compromiso. No le podemos echar la culpa a José... Duele, partido durísimo, pero tomar decisiones que se vaya uno o se vaya otro no me parece justo para nadie”, mencionó.

Sobre su experiencia personal como futbolista, el argentino reveló que, a sus 38 años, nunca antes había sido protagonista de un ‘score’ similar: “Es la primera vez que me pasa (derrota por goleada) esperemos que no pase más”, lanzó.

Apartando el torneo internacional por un momento, el foco de Alianza Lima, por obligación, ahora se encuentra específicamente en el torneo local y en la obtención de un segundo título consecutivo. Al ubicarse en el cuarto casillero de la tabla de posiciones con 13 jornadas disputadas y 26 unidades, por encima de Sporting Cristal y Universitario con uno y dos partidos menos, respectivamente, se puede hablar de competencia por el trofeo de Liga 1 de este año.

En ese sentido, Hernán Barcos se refirió al próximo duelo contra Cienciano, programado para el próximo lunes 30 de mayo a las 19:00 horas en Matute: “Tenemos que salir a ganar, en el campeonato local no tenemos margen de error. Hay que salir campeones. A la gente que nos sigue, tratar de dejar esto atrás y que nos sirva de experiencia. Que nos sigan acompañando y que estén con nosotros”, enfatizó con un último mensaje a la hinchada íntima.

